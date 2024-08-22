#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина
22 августа
Tesla отзывает тысячи автомобилей: известна причина
Tesla отзывает в США более 9000 электрокаров...
Эти «японцы» приятно подешевели в России
22 августа
Эти «японцы» приятно подешевели в России
В России дилеры снизили цены на Suzuki Jimny,...
Сергей Зеленьков: Увеличить ресурс подшипников в 5-10 раз — это реально
22 августа
Сергей Зеленьков: Увеличить ресурс подшипников в 5-10 раз — это реально
На выставке MIMS рассказали, как помочь...

В Россию скоро привезут новый большой внедорожник: фото и подробности

Компания Haval анонсировала новый внедорожник H5 для России

Китайская компания Haval официально анонсировала в своем Telegram-канале новую модель для России. Судя по опубликованной фотографии, речь идет о внедорожнике H5.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Мощный силуэт намекает – это больше, чем просто внедорожник. Скоро», – сообщили в компании.

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Длина автомобиля равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях равен 2116 л. Автомобиль получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне внедорожника установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

Haval H5
Haval H5

В КНР Haval H5 предлагается с двумя 2-литровыми двигателями на выбор. Это бензиновый мотор мощностью 218 л.с. и 166-сильный дизельный агрегат. Трансмиссий также две: МКП и 8-ступенчатая АКП. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: telegram-канал Haval в России

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:HAVAL Russia
22.08.2024
Фото:HAVAL Russia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв