В Россию скоро привезут новый большой внедорожник: фото и подробности

Компания Haval анонсировала новый внедорожник H5 для России

Китайская компания Haval официально анонсировала в своем Telegram-канале новую модель для России. Судя по опубликованной фотографии, речь идет о внедорожнике H5.

«Мощный силуэт намекает – это больше, чем просто внедорожник. Скоро», – сообщили в компании.

Длина автомобиля равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях равен 2116 л. Автомобиль получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне внедорожника установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

Haval H5

В КНР Haval H5 предлагается с двумя 2-литровыми двигателями на выбор. Это бензиновый мотор мощностью 218 л.с. и 166-сильный дизельный агрегат. Трансмиссий также две: МКП и 8-ступенчатая АКП. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: telegram-канал Haval в России