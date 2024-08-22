В Россию скоро привезут новый большой внедорожник: фото и подробности
Китайская компания Haval официально анонсировала в своем Telegram-канале новую модель для России. Судя по опубликованной фотографии, речь идет о внедорожнике H5.
«Мощный силуэт намекает – это больше, чем просто внедорожник. Скоро», – сообщили в компании.
Длина автомобиля равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях равен 2116 л. Автомобиль получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне внедорожника установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.
В КНР Haval H5 предлагается с двумя 2-литровыми двигателями на выбор. Это бензиновый мотор мощностью 218 л.с. и 166-сильный дизельный агрегат. Трансмиссий также две: МКП и 8-ступенчатая АКП. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: telegram-канал Haval в России