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На российском рынке скоро появится новый рамный внедорожник

В России BAIC откроет продажи внедорожника BJ60 до конца 2024 года

Российская линейка BAIC до конца 2024 года пополнится полноразмерным рамным внедорожником BAIC BJ60. В компании уточнили, что версию с гибридной силовой установкой в России продавать не планируют.

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В Китае этот автомобиль оснащается двумя 2-литровыми моторами на выбор: бензиновый двигатель мощностью 266 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой АКП, у дизельного двигателя есть 48-вольтовая надстройка (общая мощность равна 163 л.с.), трансмиссия та же.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

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BAIC BJ40 продается в России и с бензиновым двигателем, и с дизельным, поэтому, вероятно, в спецификациях официального BAIC BJ60 тоже будет два мотора. Привод полный с блокировками. Длина внедорожника равна 5040 мм при колесной базе 2820 мм.

BAIC BJ60
BAIC BJ60
BAIC BJ60
BAIC BJ60

О ценах пока информации нет, но в Китае BAIC BJ60 стоит от 239 800 юаней, или 2,9 млн рублей по текущему курсу.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:BAIC
Количество просмотров 1
22.08.2024
Фото:BAIC
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