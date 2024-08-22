На российском рынке скоро появится новый рамный внедорожник
Российская линейка BAIC до конца 2024 года пополнится полноразмерным рамным внедорожником BAIC BJ60. В компании уточнили, что версию с гибридной силовой установкой в России продавать не планируют.
В Китае этот автомобиль оснащается двумя 2-литровыми моторами на выбор: бензиновый двигатель мощностью 266 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой АКП, у дизельного двигателя есть 48-вольтовая надстройка (общая мощность равна 163 л.с.), трансмиссия та же.
BAIC BJ40 продается в России и с бензиновым двигателем, и с дизельным, поэтому, вероятно, в спецификациях официального BAIC BJ60 тоже будет два мотора. Привод полный с блокировками. Длина внедорожника равна 5040 мм при колесной базе 2820 мм.
О ценах пока информации нет, но в Китае BAIC BJ60 стоит от 239 800 юаней, или 2,9 млн рублей по текущему курсу.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Autonews.ru