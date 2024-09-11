Надежный мотор 2.0 и гидроавтомат – этот «японец» со вторички проходит еще долго
За 1,9 млн можно найти машины 8–10 лет с пробегами до 150 тысяч км. Полноприводные старше по возрасту и с пробегом уже под 200 тысяч.
В целом, при надлежащем обслуживании Mazda CX-5 может проехать до 200 тысяч километров без серьезного ремонта - подвеска обладает исключительной надежностью.
Основные претензии касаются шумоизоляции и слишком простых материалов интерьера, но это обычное дело для многих машин.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Дизеля 2.2 (150 л. с.) лучше избегать – у него есть конструктивные недочеты, приводящие к ранним поломкам, иногда фатальным.
Базовый атмосферник PE-VPS 2.0 (150 л. с.) всем хорош, кроме моментальной реакции на некачественное топливо – засоряется топливная система и ломаются катушки зажигания.
Слабым звеном считают термостат, нуждающийся в регулярной прочистке, иначе он засорится и откажет.
Живет мотор свыше 300 тысяч км. Механическая коробка и гидроавтомат благополучные (проблему муфты обратного хода решили в 2014 году).
О других кроссоверах с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей читайте по ссылке.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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