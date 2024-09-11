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Надежный мотор 2.0 и гидроавтомат – этот «японец» со вторички проходит еще долго

Эксперт «За рулем» посоветовал, как выбрать надежный кроссовер Mazda CX‑5

За 1,9 млн можно найти машины 8–10 лет с пробегами до 150 тысяч км. Полноприводные старше по возрасту и с пробегом уже под 200 тысяч.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В целом, при надлежащем обслуживании Mazda CX-5 может проехать до 200 тысяч километров без серьезного ремонта - подвеска обладает исключительной надежностью.

Основные претензии касаются шумоизоляции и слишком простых материалов интерьера, но это обычное дело для многих машин.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Дизеля 2.2 (150 л. с.) лучше избегать – у него есть конструктивные недочеты, приводящие к ранним поломкам, иногда фатальным.

Базовый атмосферник PE-VPS 2.0 (150 л. с.) всем хорош, кроме моментальной реакции на некачественное топливо – засоряется топливная система и ломаются катушки зажигания.

Слабым звеном считают термостат, нуждающийся в регулярной прочистке, иначе он засорится и откажет.

В России выросли цены на автомобили пяти марок. Сколько они теперь стоят?

Живет мотор свыше 300 тысяч км. Механическая коробка и гидроавтомат благополучные (проблему муфты обратного хода решили в 2014 году).

О других кроссоверах с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей читайте по ссылке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Фото:Mazda
Количество просмотров 66432
11.09.2024
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-24