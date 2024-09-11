Надежный мотор 2.0 и гидроавтомат – этот «японец» со вторички проходит еще долго

Эксперт «За рулем» посоветовал, как выбрать надежный кроссовер Mazda CX‑5

За 1,9 млн можно найти машины 8–10 лет с пробегами до 150 тысяч км. Полноприводные старше по возрасту и с пробегом уже под 200 тысяч.

В целом, при надлежащем обслуживании Mazda CX-5 может проехать до 200 тысяч километров без серьезного ремонта - подвеска обладает исключительной надежностью.

Основные претензии касаются шумоизоляции и слишком простых материалов интерьера, но это обычное дело для многих машин.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Дизеля 2.2 (150 л. с.) лучше избегать – у него есть конструктивные недочеты, приводящие к ранним поломкам, иногда фатальным.

Базовый атмосферник PE-VPS 2.0 (150 л. с.) всем хорош, кроме моментальной реакции на некачественное топливо – засоряется топливная система и ломаются катушки зажигания.

Слабым звеном считают термостат, нуждающийся в регулярной прочистке, иначе он засорится и откажет.

Живет мотор свыше 300 тысяч км. Механическая коробка и гидроавтомат благополучные (проблему муфты обратного хода решили в 2014 году).

О других кроссоверах с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей читайте по ссылке.