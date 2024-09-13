#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Хорошо знакомая Skoda заметно подешевела: сколько она сейчас стоит

В России в продаже появилась Skoda Octavia Pro по цене от 2,58 млн рублей

Skoda Octavia Pro с большим багажником и вместительным салоном продолжают поставлять в Россию из Китая. Автомобиль подешевел. Так, в июне цены на него начинались от 2,8 млн рублей, а сейчас – от 2,58 млн рублей.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

За такую сумму продают Skoda Octavia Pro 2024 года выпуска с аналоговой панелью приборов вместо цифровой. По цене 2,64 млн предлагается комплектация, включающая кожаный салон, люк, мультифункциональный руль, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным экраном, климат-контроль и прочее.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

Под капотом установлены 1,4-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, 7-ступенчатый робот DSG. Привод передний. Объем багажника составляет от 528 до 1482 литров в зависимости от положения задних сидений.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 12912
13.09.2024
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Octavia ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+4