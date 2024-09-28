Новая версия знаменитого японского внедорожника появилась в продаже: цена шокирует

Новейший Lexus GX официально привезли в Казахстан по цене 58,9 миллиона тенге

В Казахстане официально стартовали продажи нового поколения легендарного рамного внедорожника Lexus GX. Однако, радость от появления новинки омрачила цена: базовая комплектация обойдётся в 49,9 миллионов тенге (9,8 миллиона рублей), а за топовую версию придётся выложить 58,9 миллионов тенге (11,6 миллиона рублей).

Lexus GX

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Такая стоимость вызывает вопросы и сравнения. Например, сопоставимый по размеру китайский Tank 500, также предлагающий рамную конструкцию, обойдётся в два раза дешевле, от 23,8 до 27 миллионов тенге (4,7-5,3 миллиона рублей).

Разница в цене заметна и в оснащении. В базовой комплектации Lexus GX отсутствуют такие опции, как массаж передних кресел, проекционный экран, панорамная крыша и навигация. Также отсутствуют активные стабилизаторы поперечной устойчивости, система помощи при спуске, адаптивная подвеска и блокировка заднего межколёсного дифференциала. Все эти элементы появляются в внедорожной версии Ovetrail, за которую дилеры просят 55 миллионов тенге (10,8 миллиона рублей).

Интерьер Lexus GX

Однако, возникает вопрос, насколько актуальна «внедорожная» версия для покупателя Lexus GX. Казахстанские дилеры сомневаются, что владельцы такого дорогого автомобиля будут эксплуатировать его в условиях бездорожья. Жалость к дорогой машине может остановить владельца от покорения бездорожья.

Именно в этом кроется парадокс. Land Cruiser Prado, известный своей проходимостью, в базовой комплектации не имеет заводской подготовки к бездорожью. А Lexus GX, по сути, является дорожным автомобилем с элементами внедорожных способностей, доступных только за дополнительную плату. В то же время, конкуренция со стороны Tank 500 будет серьезной. В июле дилеры отметили уменьшение продаж Land Cruiser Prado в пользу Tank 300.

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Источник: Quto