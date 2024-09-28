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Новая версия знаменитого японского внедорожника появилась в продаже: цена шокирует

Новейший Lexus GX официально привезли в Казахстан по цене 58,9 миллиона тенге

В Казахстане официально стартовали продажи нового поколения легендарного рамного внедорожника Lexus GX. Однако, радость от появления новинки омрачила цена: базовая комплектация обойдётся в 49,9 миллионов тенге (9,8 миллиона рублей), а за топовую версию придётся выложить 58,9 миллионов тенге (11,6 миллиона рублей).

Lexus GX
Lexus GX

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Такая стоимость вызывает вопросы и сравнения. Например, сопоставимый по размеру китайский Tank 500, также предлагающий рамную конструкцию, обойдётся в два раза дешевле, от 23,8 до 27 миллионов тенге (4,7-5,3 миллиона рублей).

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Разница в цене заметна и в оснащении. В базовой комплектации Lexus GX отсутствуют такие опции, как массаж передних кресел, проекционный экран, панорамная крыша и навигация. Также отсутствуют активные стабилизаторы поперечной устойчивости, система помощи при спуске, адаптивная подвеска и блокировка заднего межколёсного дифференциала. Все эти элементы появляются в внедорожной версии Ovetrail, за которую дилеры просят 55 миллионов тенге (10,8 миллиона рублей).

Интерьер Lexus GX
Интерьер Lexus GX

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Однако, возникает вопрос, насколько актуальна «внедорожная» версия для покупателя Lexus GX. Казахстанские дилеры сомневаются, что владельцы такого дорогого автомобиля будут эксплуатировать его в условиях бездорожья. Жалость к дорогой машине может остановить владельца от покорения бездорожья.

Именно в этом кроется парадокс. Land Cruiser Prado, известный своей проходимостью, в базовой комплектации не имеет заводской подготовки к бездорожью. А Lexus GX, по сути, является дорожным автомобилем с элементами внедорожных способностей, доступных только за дополнительную плату. В то же время, конкуренция со стороны Tank 500 будет серьезной. В июле дилеры отметили уменьшение продаж Land Cruiser Prado в пользу Tank 300.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 2
28.09.2024
Фото:Lexus
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