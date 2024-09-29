Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»
Новая версия Honda Pilot 2024 года уже доступна на российском рынке по цене от 5,7 млн рублей. За эту сумму вы приобретаете не просто вместительный семейный внедорожник, а особую модификацию TrailSport, предназначенную для тех, кто предпочитает активный отдых и не боится покидать асфальтированные дороги.
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TrailSport выделяется среди стандартных моделей Pilot благодаря усиленным пружинам и амортизаторам, изменённым стабилизаторам, увеличенному на 25 мм клиренсу, прочной защите днища, внедорожным шинам, улучшенной системе кругового обзора, которая включает режим для сложных условий, и перенастроенной полноприводной системе.
Под капотом располагается 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 285 л. с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.
В зависимости от комплектации Honda Pilot TrailSport 2024 может включать ряд дополнительных функций: в наиболее продвинутых версиях вам предложат климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, 20-дюймовые колёса, панорамную крышу и зимний пакет с подогревом руля, сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей.
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Источник: Автоновости дня