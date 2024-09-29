#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
29 сентября
Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
Вышел документальный фильм о Чемпионате СССР по...
Ferrari Purosangue Pugnator
29 сентября
Тюнеры решили замахнуться на Ferrari и выкатили сумасшедший проект
Ателье Mansory представило новый тюнинг-проект...
Интерьер Honda Pilot TrailSport
29 сентября
Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»
Honda Pilot в версии TrailSport предлагают в...

Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»

Honda Pilot в версии TrailSport предлагают в России по цене от 5,7 млн рублей

Новая версия Honda Pilot 2024 года уже доступна на российском рынке по цене от 5,7 млн рублей. За эту сумму вы приобретаете не просто вместительный семейный внедорожник, а особую модификацию TrailSport, предназначенную для тех, кто предпочитает активный отдых и не боится покидать асфальтированные дороги.

Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

TrailSport выделяется среди стандартных моделей Pilot благодаря усиленным пружинам и амортизаторам, изменённым стабилизаторам, увеличенному на 25 мм клиренсу, прочной защите днища, внедорожным шинам, улучшенной системе кругового обзора, которая включает режим для сложных условий, и перенастроенной полноприводной системе.

Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Под капотом располагается 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 285 л. с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В зависимости от комплектации Honda Pilot TrailSport 2024 может включать ряд дополнительных функций: в наиболее продвинутых версиях вам предложат климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, 20-дюймовые колёса, панорамную крышу и зимний пакет с подогревом руля, сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей.

Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
Honda Pilot TrailSport
Интерьер Honda Pilot TrailSport
Интерьер Honda Pilot TrailSport
Интерьер Honda Pilot TrailSport
Интерьер Honda Pilot TrailSport

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 1
29.09.2024
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Pilot

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв