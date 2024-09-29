Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»

Honda Pilot в версии TrailSport предлагают в России по цене от 5,7 млн рублей

Новая версия Honda Pilot 2024 года уже доступна на российском рынке по цене от 5,7 млн рублей. За эту сумму вы приобретаете не просто вместительный семейный внедорожник, а особую модификацию TrailSport, предназначенную для тех, кто предпочитает активный отдых и не боится покидать асфальтированные дороги.

Honda Pilot TrailSport

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TrailSport выделяется среди стандартных моделей Pilot благодаря усиленным пружинам и амортизаторам, изменённым стабилизаторам, увеличенному на 25 мм клиренсу, прочной защите днища, внедорожным шинам, улучшенной системе кругового обзора, которая включает режим для сложных условий, и перенастроенной полноприводной системе.

Honda Pilot TrailSport

Под капотом располагается 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 285 л. с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В зависимости от комплектации Honda Pilot TrailSport 2024 может включать ряд дополнительных функций: в наиболее продвинутых версиях вам предложат климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора с парктрониками, 20-дюймовые колёса, панорамную крышу и зимний пакет с подогревом руля, сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей.

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Источник: Автоновости дня