Блог Петра Меньших: Haval F7 и Geely Atlas — поднебесное противостояние Эти модели, Хавейл F7 и Атлас, сейчас очень даже на слуху. Я и сам приоткрыл рот от приятного удивления, когда познакомился с ними этой мягкой зимой. Как продать машину и не остаться в минусе: аргументы для продавца Продажа машины — процесс не только сложный, но порой еще и убыточный. Столкнувшись с напористым покупателем, собственник может скинуть чуть ли не четверть от стоимости авто. А если с владельцем свяжется опытный перекуп, последний и вовсе будет «рубить» цену почти пополам. Какие аргументы помогут не остаться в минусе, читайте в нашем материале. Блог Петра Меньших: новый Hyundai i10 — удалой малец Я всегда говорил, что мода на внедорожники — это преходящее. Вот и Hyundai, лидируя с Кретой, не оставляет самый малый сегмент без преемника.