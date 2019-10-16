Как понять, откуда гул в Ладе, — дедовский способ диагностики — журнал За рулем

Как понять, откуда гул в Ладе, — дедовский способ диагностики

Виновника удалось обнаружить по изменению звука в повороте.

Lada Largus
Lada Largus

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ЛАДА ЛАРГУС

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 130 000 км

У нашего Ларгуса загудел передний ступичный подшипник. Вначале едва заметно, потом шум стал постепенно усиливаться. Загнали на подъемник, покачали колёса — люфтов нет. Тогда решили определить виновника гула старым дедовским способом — по изменению звука в повороте.

Нагрузка на наружное по отношению к центру поворота колесо растет, и подшипник с этой стороны начинает шуметь сильнее. Выявили, что надо менять подшипник слева. Выпрессовали, разобрали…

А вот и причина гула: две язвочки на поверхности наружного кольца и немного стальных чешуек в смазке. Установили комплект фирмы Optimal ценой 2300 рублей, в который помимо подшипника SKF входит стопорное кольцо, гайка и держатель датчика АБС.

На беговой дорожке наружного кольца подшипника произошло выкрашивание поверхности — так называемый питтинг
На беговой дорожке наружного кольца подшипника произошло выкрашивание поверхности — так называемый питтинг

Новый подшипник фирмы Optimal с гайкой, стопорным кольцом и держателем датчика АБС.
Новый подшипник фирмы Optimal с гайкой, стопорным кольцом и держателем датчика АБС.

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Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Largus (8)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Огромный багажник, надёжный, дешёвый.

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Живу в деревне-очень выручает.

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