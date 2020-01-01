На шашлыки! 5 верных способов попасть на деньги

Беспечный выезд на природу с семьей или друзьями может обернуться серьезными проблемами с законом. «За рулем» вместе с адвокатом подготовил список действий, за которые водителю грозит не только крупный штраф, но даже конфискация автомобиля.

Способ №1. Олень на дороге

Заработать неприятности можно еще до прибытия в пункт назначения. К сожалению, выход диких зверей на дорогу не редкость. Ежегодно в России фиксируется несколько сотен случаев наезда на животных, но неизвестно, сколько их происходит на самом деле. Как вести себя в этой ситуации, мы подробно писали вот здесь.

Материалы по теме 4 самые популярные схемы «разводки» водителей

Учтите, если вы сбили дикое животное, то фактически нанесли ущерб имуществу государства (в лице лесного хозяйства, на чьей территории произошла авария). Поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды», вы как «физическое лицо, причинившее вред окружающей среде в результате ее порчи, уничтожения» обязаны возместить его в полном объеме. «Расценки» законодатель также предусмотрел. Если вы заглянете в приказ Минприроды России № 948, то увидите, что за сбитую утку или голубя придется заплатить 600 рублей, а вот за лося — уже 80 тысяч.

Штраф: точный размер рассчитать очень сложно, ведь учитываться будут также обстоятельства, повлекшие причинение вреда охотничьим ресурсам (в том же приказе есть таблица «повышающих коэффициентов»).

Мнение эксперта

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Далеко не всегда в таком ДТП есть вина водителя — животное действительно может внезапно оказаться на дороге (по аналогии с пешеходом), а в таком случае у водителя может отсутствовать техническая возможность остановиться, и наезд становится неизбежным. В таком случае какая-либо административная, и тем более уголовная, ответственность исключается. Однако отсутствие возможности избежать наезда придется устанавливать с помощью соответствующей автотехнической экспертизы.

При отсутствии вины водителя никакого штрафа быть не может. Кроме того, даже если водитель не успел вовремя остановиться и в его действиях есть нарушение п. 10.1 ПДД (неправильный выбор скоростного режима), ответственности за это не предусмотрено. Иная ситуация, если будет доказано, например, превышение скорости, нарушение разметки и т. п. В этом случае водителю сотрудником ГИБДД будет назначено наказание на общих основаниях.

Та сумма, которая установлена вышеприведенным приказом № 948 Минприроды — это не штраф, а шкала для определения размера ущерба, причиненного государству в связи с наездом на животное. Такой ущерб взыскивается на общих основаниях (то есть с учетом вины водителя), поскольку юридически животные являются имуществом (хотя и государственным), а потому презумпция вины водителя как владельца источника повышенной опасности (автомобиля) тут не действует. Она имеет место быть в случае причинения вреда жизни или здоровью человека.

Таким образом, в случае отсутствия вины водителя в наезде на выбежавшее на дорогу дикое животное никакой ущерб он возмещать не обязан.

Способ №2. Катание по лесу

Кто из нас не ездил на машине в лес? А ведь это рискованная затея. Согласно ст. 53.5 Лесного кодекса РФ, органы государственной власти и местного самоуправления имеют право ограничить пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств для обеспечения пожарной безопасности. О том, что вы собираетесь въехать на территорию с действующими ограничениями, вас должны проинформировать специальные таблички. Но они есть не везде, поэтому граждане могут неосознанно нарваться на крупный штраф из-за желания поджарить шашлык в лесу или пособирать грибы.

Игнорирование запрета на въезд автомобилей подпадает под ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и карается штрафом от 1500 до 5000 рублей для физических лиц.

Штраф: как и в первом случае, зависит от вида нарушения. Например, ч. 1. ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» (сжигание мусора, бросание окурков, спичек и т.д.) влечет административный штраф от 1500 до 3000. А вот за аналогичное нарушение в лесу «в условиях особого противопожарного режима или режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», готовьтесь отдать в казну от 4 до 5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Мнение эксперта

Движение по лесу на автомобиле само по себе не является правонарушением. Если это, конечно, не территория заповедника либо иная особо охраняемая зона (об этом чуть ниже. — Прим. ред.). Такие штрафы обжалуются в общем порядке — вышестоящему должностному лицу, а потом в суде по месту нарушения, либо сразу в суде. Правда, тот факт, что о введении особого противопожарного режима гражданин не был поставлен в известность, вряд ли станет основанием для отмены штрафа. Как правило, такая информация доводится до граждан различными способами — установкой плакатов или табличек, публикацией соответствующих сведений в местной прессе или на сайтах местных органов власти и МЧС, смс-уведомлениями и т.п.

Собираясь на природу, лучше заранее выяснить, не введен ли в данном районе особый режим противопожарной безопасности и не наложен ли там запрет на движение транспорта в лесу. Сделать это можно через сайты местной администрации и МЧС, да и просто с помощью СМИ.

Способ №3. Прогулка в заповеднике

В поисках живописного места для отдыха вы рискуете заехать в государственный природный заповедник, дендрарий или заказник. На таких территориях действует режим специальной охраны (см. ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях». — Прим. ред.), поэтому на автомобиле без специального разрешения властей запрещен. В противном случае вам грозит наказание по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Причем, если вас «поймают за руку», одним штрафом вы, скорее всего, не отделаетесь.

Штраф: от 3 до 4 тысяч «с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой» .

Мнение эксперта

По смыслу статьи 8.39 КоАП РФ получается, что автомобиль может являться орудием совершения такого правонарушения, а значит, возможна и его конфискация. Рассматривается такое дело либо судом (если дело будет передано туда), либо органами надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, либо органами государственного экологического надзора (ГИБДД тут ни при чем. — Прим ред.). Правда, при рассмотрении такого дела указанные органы не вправе назначить наказание в виде конфискации автомобиля — это может сделать только суд при направлении дела туда.

К сожалению, понять, что вы оказались на особо охраняемой природной территории, на практике действительно не всегда удается (особенно если на въезде нет соответствующих табличек или указателей). Можно лишь предложить перед каждой такой поездкой внимательно изучать карту в навигаторе — там наверняка будет указано наличие заповедника или иной особо охраняемой природной территории. Ну и надо быть внимательным на дороге, поскольку соответствующие информационные таблички или щиты могут располагаться в отдалении от трассы, быть плохо читаемы, загорожены деревьями и т.п.

Способ №4. Пикник на берегу реки

Дружеские посиделки у кромки воды — не безобидное развлечение. С точки зрения законодательства, такое поведение может быть расценено как нарушение Водного кодекса РФ — при условии, что вы приехали на автомобиле. Дело в том, что практически все водоемы нашей страны имеют так называемую водоохранную зону. В зависимости от типа и размеров водоема ширина зоны может достигать от 50 м (для реки) до 500 м (для моря). По сути, это прибрежная территория, в пределах которой запрещены движение и стоянка транспортных средств рядовых граждан. На подъезде к такому участку вы увидите знак синего цвета «Водоохранная зона». Решите поехать на автомобиле дальше — будьте готовы заплатить штраф от 3000 до 4500 рублей по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ за «использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

Но из этого правила есть исключение (см. п.4 ст. 65 Водного кодекса РФ: подъехать к воде вы можете по дороге с твердым покрытием (асфальтированной, цементной, покрытой щебнем или гравием). В этом случае ни передвижение, ни остановка не будут считаться нарушением.

Какой штраф? Тут главное запомнить простой принцип: проехали по дороге с твердым покрытием (не грунтовке!) — бояться нечего. Наслаждайтесь природой. Поехал напрямик, помял при этом какую-нибудь растительность, да еще и припарковался на траве — штраф от 3000 до 4500 рублей по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ . Кстати, если знака «Водоохранная зона» не было, то штрафа за подъезд к воде не по правилам все равно не избежать.

Мнение эксперта

Полагаю, что в действительности полицейский ничего измерять не будет. Он просто укажет в протоколе расстояние от автомобиля до воды, а также нарисует схему и сделает фотоснимки. Правда, с точки зрения закона, такие доказательства довольно сомнительные (каким прибором это расстояние измерялось — непонятно, является ли этот прибор сертифицированный средством измерения, утвержденным в установленном порядке и прошедшим метрологическую поверку, в протоколе тоже указано не будет). Однако наши суды привыкли доверять таким протоколам, и убедить судью в обратном будет очень непросто.

Если вы переставите автомобиль на глазах у представителя надзорных органов, то избежать наказания все равно не удастся. Сам факт расположения автомобиля с нарушением будет уже совершен, и его перемещение на другое расстояние будет, по сути, прекращением дальнейшего нарушения, но не основанием для освобождения от наказания за уже совершенное.

Способ №5. Мойка автомобиля

Материалы по теме Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?

На природе некоторые автолюбители предпочитают совмещать приятное с полезным. Поели, погуляли — теперь можно и машину в реке помыть (бесплатно же!). Рассуждая примерно таким образом, хозяин авто рискует нарваться на штраф по ч.1 ст.8.13 КоАП РФ за «нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления».

Штраф: максимальная санкция для физлиц — 1000 рублей . Не так уж и много, но, согласитесь, дешевле было бы заехать на нормальную автомойку.

Мнение эксперта

Полагаю, санкция будет одинаковая вне зависимости от того, моете ли вы автомобиль на берегу водоема или же заехали непосредственно в воду. Оба этих действия влекут загрязнение воды, и пока законодательство эти деяния никак не разделяет.

В отдых — с головой

Оказавшись на природе, все мы немного расслабляемся. Оно и понятно: солнце светит, трава зеленеет, свежий воздух ударил в голову… Главное этой самой головы не терять и не делать вещи в духе «Твори бардак — мы здесь проездом!». Правила поведения и штрафы для автомобилистов (и их пассажиров) придуманы не только для того, чтобы нам всем было комфортно сосуществовать на природе здесь и сейчас, но и чтобы нам в принципе было где отдохнуть следующим летом. Увы, таких мест с каждым годом становится все меньше.