VW Polo 2020 с турбо и DSG: итоги первой зимы

Впечатление от лифтбека в целом приятное. Но на лампочке лучше не кататься!

Наша машина тянет на 1 315 000 рублей. Кто бы мог подумать, что однажды Volkswagen Polo — пусть и со 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и в топовой версии Exclusive — будет стоить далеко за миллион? Но если бюджет позволяет приобрести такой Polo, вы будете радоваться многим приятным мелочам, которых еще пять лет назад не было и в машинах классом выше.

Volkswagen Polo

Обогревы справляются?

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О да — обогревы весьма эффективные. Пока смахиваешь снег с крыши — уже начинают отходить лобовое стекло и форсунки, стекло пятой двери (да, теперь это лифтбек). Даже в минус двадцать пять на «оттепель» ­уходит пять минут. Этого времени ­хватает и для того, чтобы потеплели сиденья и руль.

Робот справляется?

Хочется побыстрее поехать, но Polo энтузиазм не поддержит — робот DSG первые минуты после старта переходит на более высокие передачи неохотно, так что первые сотни метров пилишь на 3000 об/мин и чувствуешь себя виноватым перед рычащим автомобилем.

До Polo я поездил на нескольких Тигуанах с тем же мотором 1.4 TSI (форсированным до 150 л. с.), и было интересно сравнить поведение 7‑ступенчатого «сухого» робота DSG серии DQ200 на лифтбеке с тигуановским «мокрым» DQ250.

На Polo коробка работает чуть грубее. Заметнее пауза при переключении из D в R, нет-нет, да и почувствуешь легкий толчок в ползучем пробочном ритме. Самый неприятный момент случился недавно при выезде из двора. Мне пришлось долго ждать пробел в потоке, поэтому стартовал довольно активно. Как понял спустя минуту, пробуксовали не только шины, но и сцепление — в салоне появился характерный «аромат».

Климат-контроль нетрудно свести с ума, если в режиме Auto вручную добавить оборотов вентилятору, не выбрав ни одного из направлений потока. При таком раскладе он порой самопроизвольно включается и отключается. Но когда работает, эффективность обогрева отличная.

Какой расход?

Сразу после старта в мотор, судя по запаху, подается очень богатая смесь. Косвенно это подтверждают данные трип-компьютера, сообщающего о расходе в 40 л/100 км. Похоже, аппетит нескромен и просто на холостом ходу.

По части экономичности к Polo c турбомотором и DSG вопросов ноль — при спокойной езде увидеть такой расход на трип-компьютере вполне реально.

На новый год приехал на дачу, и у ворот зажглась лампа минимального запаса топлива. Окей, значит бензина хватит еще километров на 70. В следующие несколько дней я пару раз заводил мотор и полностью прогревал машину, но проехал буквально пару километров — встретить гостей. И вот по дороге домой на выезде из деревни в первый раз в жизни осушил бак! Спасибо друзьям — дотащили до ближайшей заправки. Так что в случае с Polo на лампочке лучше не кататься.

Светодиодные фары топовой версии — проекционного типа. Особенно нравится функция подсветки поворотов. Правда, каждая фара стоит от 43 тысяч рублей за штуку: не дай Бог зацепить.

Картинка с задней камеры не самая «резкая», но для уверенного маневра даже в темноте ее достаточно.

Шипы или «липучки»?

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Я всегда был поклонником шипов даже в городе, предпочитая управляемости лучшие сцепные свойства на льду.

«Липучка» Bridgestone Blizzak WRX хороша на сухом асфальте — относительно тихая и мягкая. Но на подтаявшей каше Polo просто отказывается ускоряться, а на укатанном снегу норовит сорваться в занос.

Благо ESP работает точно, не тормозит машину сразу при начале скольжения, и отключать ее желания не возникает.

Так выглядел мой обычно образцовый двор после рекордного снегопада в московском регионе. Каким-то чудом мне удалось не застрять и довезти дочку в школу.

Что понравилось

В целом Polo производит очень приятное впечатление: багажник огромен, бесключевой доступ — вещь, неплохо звучит и интуитивно понятна в управлении медиасистема с 8‑дюймовым тачскрином, нарядна и информативна цифровая панель приборов.

На нашей машине (в топовом исполнении) стоят светодиодные фары проекционного типа с функциями всепогодного освещения и подсветки поворотов, которых нет у машин в комплектациях попроще. Реализована идея подсветки отменно, и в темноте чувствуешь себя очень уверенно. Интересно, что холодный свет не нагревает поверхность, поэтому грязь не высыхает на пластике и фара долго остается чистой. И не беда, что нет омывателя — зато я проездил на одной заправке незамерзайки ползимы.

Камеру, спрятанную под выдвижной ручкой-эмблемой, за всю зиму я не протирал ни разу даже в самую жуткую грязь. В переднем бампере — четыре парковочных датчика. Пару нижних моментально залепляет снегом, и Polo начинает верещать у каждого светофора, когда скорость падает до «парковочной».

Чего не хватает?

Лично мне — электропривода складывания зеркал. Впрочем, умельцы уже предлагают решение. А вот дистанционный запуск двигателя без «колхоза» со штатным иммобилайзером реализовать не выйдет. Volkswagen, есть над чем подумать!

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Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р6

Изготовитель — Фольксваген Груп Рус

Год выпуска — 2020

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года

Пробег на момент отчета — 13 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–13 500 км)*

Расходы на содержание: 0–13 500 км 50 860 ₽

50 860 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,8 л/100 км) 50 860 ₽

50 860 ₽ Общие расходы 50 860 ₽

50 860 ₽ Стоимость 1 км пробега 3,7 ₽

*Без учета транспортного налога, а также полисов ОСАГО и каско.



