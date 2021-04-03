VW Polo 2020 с турбо и DSG: итоги первой зимы

Наша машина тянет на 1 315 000 рублей. Кто бы мог подумать, что однажды Volkswagen Polo — пусть и со 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и в топовой версии Exclusive — будет стоить далеко за миллион? Но если бюджет позволяет приобрести такой Polo, вы будете радоваться многим приятным мелочам, которых еще пять лет назад не было и в машинах классом выше.
Обогревы справляются?
О да — обогревы весьма эффективные. Пока смахиваешь снег с крыши — уже начинают отходить лобовое стекло и форсунки, стекло пятой двери (да, теперь это лифтбек). Даже в минус двадцать пять на «оттепель» уходит пять минут. Этого времени хватает и для того, чтобы потеплели сиденья и руль.
Робот справляется?
Хочется побыстрее поехать, но Polo энтузиазм не поддержит — робот DSG первые минуты после старта переходит на более высокие передачи неохотно, так что первые сотни метров пилишь на 3000 об/мин и чувствуешь себя виноватым перед рычащим автомобилем.
До Polo я поездил на нескольких Тигуанах с тем же мотором 1.4 TSI (форсированным до 150 л. с.), и было интересно сравнить поведение 7‑ступенчатого «сухого» робота DSG серии DQ200 на лифтбеке с тигуановским «мокрым» DQ250.
На Polo коробка работает чуть грубее. Заметнее пауза при переключении из D в R, нет-нет, да и почувствуешь легкий толчок в ползучем пробочном ритме. Самый неприятный момент случился недавно при выезде из двора. Мне пришлось долго ждать пробел в потоке, поэтому стартовал довольно активно. Как понял спустя минуту, пробуксовали не только шины, но и сцепление — в салоне появился характерный «аромат».
Какой расход?
Сразу после старта в мотор, судя по запаху, подается очень богатая смесь. Косвенно это подтверждают данные трип-компьютера, сообщающего о расходе в 40 л/100 км. Похоже, аппетит нескромен и просто на холостом ходу.
На новый год приехал на дачу, и у ворот зажглась лампа минимального запаса топлива. Окей, значит бензина хватит еще километров на 70. В следующие несколько дней я пару раз заводил мотор и полностью прогревал машину, но проехал буквально пару километров — встретить гостей. И вот по дороге домой на выезде из деревни в первый раз в жизни осушил бак! Спасибо друзьям — дотащили до ближайшей заправки. Так что в случае с Polo на лампочке лучше не кататься.
Шипы или «липучки»?
Я всегда был поклонником шипов даже в городе, предпочитая управляемости лучшие сцепные свойства на льду.
«Липучка» Bridgestone Blizzak WRX хороша на сухом асфальте — относительно тихая и мягкая. Но на подтаявшей каше Polo просто отказывается ускоряться, а на укатанном снегу норовит сорваться в занос.
Благо ESP работает точно, не тормозит машину сразу при начале скольжения, и отключать ее желания не возникает.
Что понравилось
В целом Polo производит очень приятное впечатление: багажник огромен, бесключевой доступ — вещь, неплохо звучит и интуитивно понятна в управлении медиасистема с 8‑дюймовым тачскрином, нарядна и информативна цифровая панель приборов.
На нашей машине (в топовом исполнении) стоят светодиодные фары проекционного типа с функциями всепогодного освещения и подсветки поворотов, которых нет у машин в комплектациях попроще. Реализована идея подсветки отменно, и в темноте чувствуешь себя очень уверенно. Интересно, что холодный свет не нагревает поверхность, поэтому грязь не высыхает на пластике и фара долго остается чистой. И не беда, что нет омывателя — зато я проездил на одной заправке незамерзайки ползимы.
Чего не хватает?
Лично мне — электропривода складывания зеркал. Впрочем, умельцы уже предлагают решение. А вот дистанционный запуск двигателя без «колхоза» со штатным иммобилайзером реализовать не выйдет. Volkswagen, есть над чем подумать!
Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р6
- Изготовитель — Фольксваген Груп Рус
- Год выпуска — 2020
- В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года
- Пробег на момент отчета — 13 500 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–13 500 км)*
- Расходы на содержание: 0–13 500 км 50 860 ₽
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,8 л/100 км) 50 860 ₽
- Общие расходы 50 860 ₽
- Стоимость 1 км пробега 3,7 ₽
*Без учета транспортного налога, а также полисов ОСАГО и каско.
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