Дед лил в бак синий бензин. А Весту им можно заправить? Эксперт все объяснил

В конце 70-х бензин «небесного» цвета был символом престижа — на нем ездила Волга ГАЗ-24 и даже ЗИЛ-111 и Чайка ГАЗ-13. Но если сегодня увидите синий или зеленый бензин — не вздумайте заправляться.

Качество «на глазок»

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Полвека назад любой автолюбитель мог безошибочно определить октановое число бензина по цвету. Топливо подкрашивали, чтобы облегчить жизнь работникам АЗС и водителям.

Например, бесцветным А-72 заправляли Москвич-403, Москвич-407 и ЗАЗ-966. Зеленым (с 01.01.1979 г. желтым) А-76 — Москвич-408, ЗИЛ-110. Синий (с 01.01.1979 г. оранжево-синий) АИ-93 лили в Москвич-412, Волгу ГАЗ-24, Жигули ВАЗ-2101. Желтый (с 01.01.1979 г. синий) АИ-98 предназначался для ЗИЛ-111 и Чайки ГАЗ-13.

О чем может рассказать цвет бензина сегодня?

По большому счету, ни о чем. С октановым числом цвет современного топлива никак не связан. Производители бензина выбирают краситель, ориентируясь исключительно на свой вкус.

Под запретом лишь два цвета — синий и зеленый. Об этом сказано в п. 4.4 ГОСТ 32513–2013. То же самое ограничение содержится в п. 4.3. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

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Почему зеленый и голубой под запретом?

Их просто отдали другому типу топливу. ГОСТ 1012–2013 на авиационные бензины «передал» зеленый цвет низкооктановым бензинам Б-92 и Б-91/115 (допускается и зеленый цвет с синеватым оттенком). Авиационные бензины с октановым числом не менее 99,5 могут содержать краситель голубого цвета.

Почему эти бензины нельзя заливать в легковушки?

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Ведь октановое число примерно подходит? Даже если вы где-то по дешевке раздобудете такое топливо, не радуйтесь «экономии»: этот бензин содержит ядовитую канцерогенную присадку тетраэтилсвинец. Самолет такое топливо спокойно «проглатывает», а вот каталитические нейтрализаторы автомобилей от них «помирают». Вредны они и для людей: не случайно канцерогены в автомобильных бензинах запрещены даже в Алжире.