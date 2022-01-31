Дед лил в бак синий бензин. А Весту им можно заправить? Эксперт все объяснил

Качество «на глазок»
Полвека назад любой автолюбитель мог безошибочно определить октановое число бензина по цвету. Топливо подкрашивали, чтобы облегчить жизнь работникам АЗС и водителям.
Например, бесцветным А-72 заправляли Москвич-403, Москвич-407 и ЗАЗ-966. Зеленым (с 01.01.1979 г. желтым) А-76 — Москвич-408, ЗИЛ-110. Синий (с 01.01.1979 г. оранжево-синий) АИ-93 лили в Москвич-412, Волгу ГАЗ-24, Жигули ВАЗ-2101. Желтый (с 01.01.1979 г. синий) АИ-98 предназначался для ЗИЛ-111 и Чайки ГАЗ-13.
О чем может рассказать цвет бензина сегодня?
По большому счету, ни о чем. С октановым числом цвет современного топлива никак не связан. Производители бензина выбирают краситель, ориентируясь исключительно на свой вкус.
Под запретом лишь два цвета — синий и зеленый. Об этом сказано в п. 4.4 ГОСТ 32513–2013. То же самое ограничение содержится в п. 4.3. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.
Почему зеленый и голубой под запретом?
Почему эти бензины нельзя заливать в легковушки?
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