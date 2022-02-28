Новый внедорожник Isuzu Mu-X: 3 плюса и пара особенностей

Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport будут вынуждены подвинуться? Определенно! И вот почему.

История легковых автомобилей компании Isuzu в России пишется заново: Trooper и Vehicross, когда-то завозившиеся к нам, уже мало кто помнит. И ведь дебютант этой новой волны неплох! Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин нашел несколько интересных моментов, касающихся Isuzu Mu-X, и в ожидании мартовского номера журнала можно пробежаться по некоторым тезисам его статьи.

Надежный дизель

Под капотом машины дизельная четверка 4JJ3 объемом 3,0 л, выдающая 190 л.с. и 450 Нм. По нынешним временам двигатель для России редкий, но вообще широко применяющийся и удачный. Его вполне можно отнести к «миллионникам». А межсервисный интервал в 20 000 км сокращает расходы вдвое по сравнению с конкурентом — Toyota Fortuner.

Три ряда сидений

На втором ряду тесновато, но тут есть отдельный кондиционер с потолочными дефлекторами и розетка на 220 В. А третий ряд вполне пригоден для взрослых, поэтому 7-местным Mu-X зовется по праву. Все сиденья складываются в ровную площадку.

Панель приборов

Она от пикапа D-Max, на базе которого построен Mu-X, но облагорожена декором: материалы недорогие, но в глаза это не бросается. Фурнитура современная, и даже модный (хоть и не всем нравящийся) рояльный лак тут присутствует.

Особенности

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Про цены, и особенно в долгосрочной перспективе, в нынешней ситуации говорить сложно, но, по первым прикидкам, в обоих из предложенных россиянам комплектациях Mu-X должен оказаться дешевле топ-версий Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Но относительно дешевых комплектаций, в отличие от конкурентов, у Isuzu нет...

А еще вызывают вопросы теплые опции, а точнее их отсутствие: несколько важных обогревов представители компании пока лишь обещают добавить в машины для России.

Все факты и подробности о новом внедорожнике Isuzu Mu-X — в мартовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Фото: Isuzu