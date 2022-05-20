Чем заменить деталь для вазовских моторов? Вот водительская хитрость

Вместо потерявшегося колпачка от клапана топливной рампы читатель «За рулем» приспособил подходящую по размеру крышечку от тюбика.

У меня на Калине потерялся колпачок от клапана топливной рампы.

Поискал в хозяйстве и нашел, что его заменит крышка от клея «Момент».

Решение пригодно и для других двигателей, разработанных на АВТОВАЗе.

В. Подкаменный, г. Тольятти

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

Еще один лайфхак, который облегчит жизнь владельцам автомобилей Lada, — от читателя «За рулем» А. Самойленко из Ставрополя:

— На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск.