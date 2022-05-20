Чем заменить деталь для вазовских моторов? Вот водительская хитрость — журнал За рулем

Чем заменить деталь для вазовских моторов? Вот водительская хитрость

Вместо потерявшегося колпачка от клапана топливной рампы читатель «За рулем» приспособил подходящую по размеру крышечку от тюбика.

Чем заменить деталь для вазовских моторов? Вот водительская хитрость

У меня на Калине потерялся колпачок от клапана топливной рампы.

Поискал в хозяйстве и нашел, что его заменит крышка от клея «Момент».

Решение пригодно и для других двигателей, разработанных на АВТОВАЗе.

В. Подкаменный, г. Тольятти

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

Еще один лайфхак, который облегчит жизнь владельцам автомобилей Lada, — от читателя «За рулем» А. Самойленко из Ставрополя:

— На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск.

Я перенес место подключения поближе к стартеру. Проложил провод перед аккумулятором, зачистил наконечник и закрепил. Начиная с семейства Калина заменяем провод на более длинный от Нивы.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?


Материалы по теме
Как убрать царапины с пластика в салоне: простой лайфхак


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.



Фото: В. Подкаменный
Наше новое видео
Размером с Tiguan, внутри — как Mercedes: тест нового китайского кроссовера
Тест китайского электрогрузовика WOLV
Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров580
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: