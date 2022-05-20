Чем заменить деталь для вазовских моторов? Вот водительская хитрость

У меня на Калине потерялся колпачок от клапана топливной рампы.
Поискал в хозяйстве и нашел, что его заменит крышка от клея «Момент».
Решение пригодно и для других двигателей, разработанных на АВТОВАЗе.
В. Подкаменный, г. Тольятти
Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.
Еще один лайфхак, который облегчит жизнь владельцам автомобилей Lada, — от читателя «За рулем» А. Самойленко из Ставрополя:
— На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск.
Я перенес место подключения поближе к стартеру. Проложил провод перед аккумулятором, зачистил наконечник и закрепил. Начиная с семейства Калина заменяем провод на более длинный от Нивы.
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