Вместо нового Ларгуса: классные альтернативы за 1,5 млн рублей

Главное достоинство Ларгуса — завидная вместительность. Но на вторичке можно найти машины столь же функциональные и практичные. И при этом более престижные и по схожей цене.

Skoda Octavia

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Вместо Ларгуса за 1,4 миллиона рублей можно присмотреть пяти-шестилетнюю (третье поколения с индексом А7) Октавию с кузовом универсал. Кстати, все универсалы к нам поставляли из Чехии.

Базовый мотор 1.6 (110 л.с.) надежен и избавился от проблем предыдущего агрегата CFNA. Вместе с ним работает механическая 5-ступенчатая коробка или 6-ступенчатый автомат. Правда, такие автомобили нередко служили в такси. Чтобы избежать риска, лучше поискать машину с турбодвигателем.

Двигатель 1.4 TSI серии ЕА211 в отличие от наддувных прошлого поколения не славится повышенным расходом масла. В приводе ГРМ вместо быстро изнашивающейся цепи работает более надежный ремень. Иногда после 100 тысяч километров отказывает турбина, но спешить с заменой не нужно — достаточно разработать и смазать тяги актуатора.

Попадаются машины с турбодвигателями 1.8 мощностью 180 л.с. (серия ЕА888). Глобальных проблем с цепным приводом ГРМ, как на более ранних машинах, нет, так как модернизированы элементы системы натяжения. Внимание стоит обратить на насос системы охлаждения. Из-за деформации корпуса он может потечь после 100–120 тысяч км.

Интерьер стойко сопротивляется времени и пробегу. К тому же у Шкоды прекрасная эргономика и качество материалов. Особенно на фоне Ларгуса. Лакокрасочное покрытие у Шкоды довольно крепкое. Нужно следить за состоянием оптики и ветрового стекла — они быстро затираются.

Kia Sorento

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Из кроссоверов оптимальным выбором будет Kia Sorento второго поколения (XM). За 1,4 миллиона можно найти паркетник 2013–2014 года выпуска.

Бензиновый атмосферный двигатель 2.4 мощностью 175 л.с. беспроблемно отработает 300 тысяч км и более. Слабых мест у него практически нет, кроме необходимости регулировать зазоры в клапанах.

Немало продают Sorento с турбодизелем 2.2 мощностью 197 л.с. Ресурс у него даже больше, чем у бензинового агрегата. Конечно, при условии заправки качественным топливом: пьезофорсунки очень нежные, а их замена недешевая. И регулярно нужно контролировать состояние шкива коленвала.

Механическая коробка и автомат (оба агрегата 6-ступенчатые) тоже надежны. Из редких проблем гидромеханики можно вспомнить подтекающие сальники. В системе полного привода часто страдает соединение валов коробки и углового редуктора — при частых и серьезных вылазках на бездорожье, срезает шлицы. Как правило, это случается на дизельных машинах.

Материалы интерьера не очень стойкие — царапины на пластике и «сверчки» в салоне проявляются уже на небольших пробегах. У Kia тонкое лакокрасочное покрытие и сколы появляются быстро. Лучше затянуть переднюю часть в защитную пленку.

Nissan X-Trail

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Nissan X-Trail третьего поколения первых лет выпуска (2014–2015 года) стоит, как новый Ларгус. Чаще всего встречаются автомобили с бензиновым мотором 2.0 и передним приводом. Двигатель надежен, но чувствителен к качеству топлива. И регулярно (раз в 50–60 тысяч км) требует промывки топливной системы и дросселя. При пробеге 120–140 тысяч км, скорее всего, придется поменять цепь ГРМ.

Если попалась машина с механической коробкой, проблем не будет. Этот агрегат обычно переживает двигатель. Но большая часть кроссоверов — с вариатором Jatco JF016e. Он не столь надежен, как механическая КП. Однако при аккуратном обращении и регулярной смене масла до 200 тысяч километров ремонт не потребуется. При условии, если будете заливать фирменное масло.

Интерьер качественно собран, но пластик и обивка сидений не очень хорошо выдерживают большие пробеги. У Ниссана общая проблема для японских автомобилей — слабое ЛКП, из-за чего машина быстро теряет товарный вид. Также быстро затираются передние фары.

Citroen Berlingo/Peugeot Partner

Среди пассажирских «каблуков» лучше всего подыскать машину из парочки Citroen Berlingo/Peugeot Partner. По цене нового Ларгуса это будет пятилетний экземпляр с пробегом около 100 тысяч километров.

Иногда попадаются варианты с дизелем, у которого придется регулярно снимать и промывать поддон картера. Иначе образующиеся там отложения могут попасть в систему смазки и наделать бед.

Больше всего машин с бензиновым мотором 1.6 литра серии ЕР6. Репутация у двигателя посредственная, но после 2013 года его модернизировали и проблемы более ранних двигателей устранили. Тем не менее стоит проверить состояние цепи ГРМ. А лучше заменить, ведь ее ресурс как раз около 100–120 тысяч км.

Механическая коробка передач надежна.

Интерьер сплошь из жесткого пластика, но смотрится интересно. И сидеть удобнее, чем в новом Ларгусе. Парочка французских «каблуков» до сих пор выпускается, и каких-то глобальных изменений во внешности не было.

Что взять?

Неплохих вариантов на вторничном рынке много. Причем в абсолютно разных классах.

Если нужен максимально вместительный автомобиль и не пугает коммерческая сущность, лучшим выбором станут «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo. Они будут наиболее свежими, и, соответственно, среди них проще найти машину в хорошем состоянии.

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Фото: фирмы-производители