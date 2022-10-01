За ответ на задачу № 172 «Сразу, и покрутить» из июльского выпуска журнала «За рулем» Дмитрий Корзенков из Московской области получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 175

Четный счет

— Эх, боевой у меня был Nissan Note. Только автомат четырехступенчатый заставлял мотор жужжать очень, - рассказывал Антоныч коллегам. - Зато теперь — Rio с шестиступкой: вещь! Кстати, а почему в современных автомобилях так часто встречается четное количество передач в автоматах? У Мерседесов и десять, говорят, бывает…

Поможете автолюбителям разобраться?

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 июля.

Читателям предстояло рассказать, почему на площадке для продажи автомобилей тридцать лет назад некоторые машины, даже после длительной стоянки, пускались легко, а некоторые — только после долгой возни.

Правильно и подробно ответил победитель нашего конкурса.

В топливном насосе высокого давления (ТНВД) распределительного типа установлен и подкачивающий насос (показан стрелкой). При малейшей негерметичности магистрали от бака до насоса, включая топливный фильтр, в систему попадает воздух.

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Начнем с того, что тридцать лет назад система питания всех отечественных автомобилей была карбюраторной. Значительным обогащением смеси, необходимым для уверенного холодного пуска, занимался карбюратор. Для этого во всех отечественных карбюраторах использовалась отдельная система, представляющая собой воздушную заслонку или, как говорили в народе, подсос, управляемый вручную.

При первых оборотах коленвала во впускном трубопроводе возникало значительное разрежение, заставляющее топливо интенсивно истекать из всех систем. При первых вспышках обороты, и, соответственно, разрежение росли, и, во избежание захлебывания двигателя топливом, заслонка должна была приоткрываться.

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С этой задачей сравнительно неплохо справлялись относительно совершенные карбюраторы типа Озон (в девичестве Вебер) и Солекс. А если речь шла о карбюраторах более старого поколения, то К‑126 в разных модификациях попил немало крови у автолюбителей. Приходилось перед запуском несколько раз резко полностью нажимать педаль газа, чтобы насос-ускоритель подал дополнительное топливо во впускной трубопровод.

При длительной стоянке, о которой идет речь в задаче, проблем подкидывал и бензонасос. Поплавковая камера, в которой находился бензин в карбюраторе, была негерметична и имела сообщение с атмосферой. Соответственно, топливо испарялось. Особенно интенсивно — если водитель парковал надолго автомобиль с изрядно разогретым двигателем.

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Бензонасос приводился механически и начинал качать топливо только с началом проворачивания мотора. Да и бензонасосы не отличались высокой герметичностью клапанов, а потому, если были расположены высоко, как на москвичевских моторах, обсыхали и не сразу начинали подавать бензин. У Жигулей насос стоял достаточно низко, а если топливный бак, имевший вертикальное исполнение, был полон, то вообще не было никаких проблем.

Первые попавшие в нашу страну иномарки могли иметь три варианта исполнения.

Карбюраторные двигатели часто имели автоматически управляемые воздушные заслонки, которые облегчали и ускоряли пуск. Клапаны бензонасосов были герметичны, а потому насосы порой были лишены рычажка ручной подкачки, обязательно присутствующего на отечественных автомобилях.

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На части двигателей стояли системы механического впрыска топлива. Например, в системе K‑Jetronic за обогащение смеси отвечало отдельное устройство, но — самое главное — подача топлива из бензобака осуществлялась электрическим бензонасосом, который начинал работать при включении зажигания или прокручивании двигателя. У многих современных машин он включается уже тогда, когда водитель только открывает дверь, чтобы занять свое место.

Единственными иномарками, которые приходилось заводить подолгу, были машины с дизелями. Для их пуска нужно несколько условий. Топливо — по сезону, потому что зимой летнее превращается в кисель, который не проходит сквозь фильтр. Должны быть обеспечены достаточные обороты коленчатого вала, ведь топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Еще должны быть исправны свечи накаливания во всех цилиндрах, чтобы дополнительно подогреть смесь. И только если все условия совпадают, дизель устойчиво пускается. В противном случае дело доходило до пуска буксировкой, иногда приводящей к неприятностям.

Хорошо, что сегодня любой автомобиль пускается легко! При условии, что он исправен.

Дмитрия Корзенкова поздравляем с победой!

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Фото: фирмы-производители