Часто бывает, что при выезде с перекрестка количество полос для движения больше или меньше, чем до перекрестка. Не все водители знают, у кого приоритет в движении, а этим могут воспользоваться и автоподставщики.

На перекрестках со сложной конфигурацией порядок движения определяется по разметке, наносимой дорожными службами. Но такая разметка есть не везде.

Разберем такой пример:

Два автомобиля намереваются пересечь перекресток и одновременно с этим нацелились в одну полосу. Кто именно должен уступить дорогу?

В чем сложность?

На перекрестке нет разметки 1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками). Именно такая разметка помогает водителям сохранить свой ряд в пределах перекрестка. Ее разрешено пересекать, но по правилам перестроения, то есть уступив дорогу автомобилю в соседнем ряду.

Но как поступить в этом случае?

Правильный ответ

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Нужно вспомнить про пункт 8.9 ПДД:

В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

В данном случае белый автомобиль пользуется преимуществом. Водитель зеленой легковушки должен уступить, а если нет... Согласно ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, за поворот налево или разворот с нарушением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, полагается штраф от 1000 до 1500 рублей.

Совет водителям

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Для того чтобы лучше понять правильность действий, нужно запомнить универсальное правило «правой руки»:

Если ширина перекрестка не позволяет определить точные границы правого ряда, то нужно уступать дорогу транспортным средствам, расположенным справа. Простыми словами: кто правее ― тот и прав.

Столкнулись на дороге с нестандартной ситуацией и не знаете, правильно ли поступили? Заковыристый перекресток, загадочная разметка, сомнительные знаки... мало ли вопросов у нас, автомобилистов, каждый день. Опишите ситуацию, нарисуйте от руки схему и пришлите нам на [email protected]. Самые сложные и неоднозначные задачки разберем вместе с юристом и опубликуем.