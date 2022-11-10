На перекрестках со сложной конфигурацией порядок движения определяется по разметке, наносимой дорожными службами. Но такая разметка есть не везде.
Разберем такой пример:
Два автомобиля намереваются пересечь перекресток и одновременно с этим нацелились в одну полосу. Кто именно должен уступить дорогу?
В чем сложность?
На перекрестке нет разметки 1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками). Именно такая разметка помогает водителям сохранить свой ряд в пределах перекрестка. Ее разрешено пересекать, но по правилам перестроения, то есть уступив дорогу автомобилю в соседнем ряду.
Но как поступить в этом случае?
Правильный ответ
Нужно вспомнить про пункт 8.9 ПДД:
В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
В данном случае белый автомобиль пользуется преимуществом. Водитель зеленой легковушки должен уступить, а если нет... Согласно ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, за поворот налево или разворот с нарушением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, полагается штраф от 1000 до 1500 рублей.
Совет водителям
Для того чтобы лучше понять правильность действий, нужно запомнить универсальное правило «правой руки»:
Если ширина перекрестка не позволяет определить точные границы правого ряда, то нужно уступать дорогу транспортным средствам, расположенным справа. Простыми словами: кто правее ― тот и прав.
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