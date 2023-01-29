Как ответить на требования инспектора ГИБДД и не навредить себе — журнал За рулем

Как ответить на требования инспектора ГИБДД и не навредить себе

Для некоторых водителей простое общение с сотрудником ГИБДД ― уже стресс. А уж задержание тем более. В этой ситуации важно взять себя в руки и воспользоваться инструкциями, которые мы вместе с адвокатом составили специально для вас.

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«Гражданин, пройдемте!». Услышав подобное в свой адрес, не паникуйте. И тем более не оказывайте сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

В подобной ситуации водителю нужно попытаться вспомнить несколько важных моментов:

1. Арест или задержание?

Важно знать, чем отличаются эти меры ограничения свободы.

  • Согласно статье 27.3 КоАП РФ для сбора доказательств и установления общей картины произошедшего применяется административное задержание. В случае отсутствия у водителя документов инспектор ДПС имеет право задержать его и доставить в отдел полиции, поскольку на месте составить протокол не представляется возможным.
  • Согласно пункту 3.9 КоАП РФ по решению суда может быть назначено наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Максимальный срок ареста в 15 суток можно получить, например, если водитель лишен прав и при этом сел за руль (часть 2 ст.12.7 КоАП РФ). А еще на такой же срок могут арестовать согласно части 1 ст.19.3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудника ГИБДД.

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Также инспектор ДПС вправе произвести:

  • изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ);
  • личный досмотр задержанного и досмотр находящихся при нем вещей (ст. 27.7 КоАП РФ);
  • отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 КоАП РФ);
  • досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ);
  • задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ).

Мнение эксперта

Как ответить на требования инспектора ГИБДД и не навредить себе
Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Если водитель совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен административный арест, инспектор ГИБДД должен составить административный протокол.

В нем указывается время задержания лица, а также как поступили с транспортным средством (отправили на штрафстоянку, передали по просьбе водителя иному лицу).

2. Каковы основания для задержания?

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Представившись, каждый сотрудник ГИБДД по просьбе водителя должен предъявить служебное удостоверение. Также он должен разъяснить, на каком основании вас задерживают и в чем подозревают. Этого требует статья 5 ФЗ «О полиции»:

В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Также, согласно статьям 25.1 КоАП РФ и 51 Конституции полицейские обязаны зачитать вам ваши права.

3. Что делать, если вас молча запихивают в полицейский автомобиль?

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Такая ситуация сегодня — большая редкость. Инспектор ГИБДД едва ли будет применять силу, если водитель ведет себя адекватно и не провоцирует. Но если до такого все же дошло, то постарайтесь вести видеосъемку происходящего. Закон этого не запрещает. Также со съемкой могут помочь пассажиры вашей машины.

Задайте сотруднику полиции прямой вопрос: я задержан? И если выясниться, что фраза «проследуйте в машину» всего лишь просьба, а не требование, можете спокойно от этого отказаться.

Водителю необходимо выяснить:

  • является ли ограничение его свободы передвижения фактическим административным задержанием, административным доставлением или фактическим ограничением свободы как подозреваемого в совершении уголовного преступления;
  • почему протокол не может быть составлен на месте остановки транспортного средства;
  • статью КоАП РФ, по которой будет составлен административный протокол, место доставления;
  • данные должностного лица, которое будет осуществлять составление административного протокола в месте доставления.

Не лишним будет записать в блокнот или заметки на смартфоне все сведения о полицейских. Эта информация пригодится в случае превышения ими служебных полномочий.

4. На какой срок могут задержать?

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С того момента, как вас уведомили, что вы задержаны и будете доставлены в полицейский участок, начинается срок вашего задержания. Длительность задержания будет зависеть от инкриминируемой вам статьи. По части 2 ст. 94 УПК РФ в случае подозрения в совершении уголовного преступления срок задержания не должен превышать 48 часов. По решению суда согласно пункту 3 ч.7 ст.108 УПК РФ срок задержания может быть продлен до 72 часов. В общей сложности вас имеют право задержать не более чем на 5 суток.

По части 1 ст. 27.5 КоАП РФ в случае подозрения в административном правонарушении срок задержания не должен превышать трех часов. Однако здесь имеются оговорки. В случае, если за инкриминируемое правонарушение допускается административный арест, то срок задержания может составить до 48 часов.

Административный арест может быть назначен за так называемые «пьяные» статьи: 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ. Также за оставление места ДТП: ч.2 ст. 12.27.

Чтобы не оставаться в полиции больше установленного законом срока требуйте внести ваши данные в книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть.

И еще. Если у водителя был установлен факт алкогольного опьянения, то срок его задержания будет исчисляться с момента вытрезвления. Согласно части 4 ст. 27.5 КоАП РФ процесс вытрезвления, в зависимости от степени алкогольного опьянения, может длиться до 48 часов.

5. Внимательно читайте все что подписываете

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В этом случае протокол о нарушении ПДД будет считаться недействительным

Согласно части 3 ст. 27.2 КоАП РФ по факту доставления гражданина в полицейский участок должен быть составлен протокол или произведена запись в протоколе об административном правонарушении или задержании. Потребуйте копию документа и убедитесь в правильном времени доставления вас в полицию. В случае отсутствия этой информации требуйте исправления документа.

Прежде чем подписывать любые бумаги внимательно ознакомьтесь с их содержанием. Указывайте на все обнаруженные нестыковки. Внизу страницы протокола имеется графа «объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Не поленитесь в этой графе более подробно описать суть произошедшего. Это будет лучше, чем формальная фраза «не согласен».

На остальном свободном пространстве страницы документа расчертите букву «Z».

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