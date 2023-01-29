Как ответить на требования инспектора ГИБДД и не навредить себе

Для некоторых водителей простое общение с сотрудником ГИБДД ― уже стресс. А уж задержание тем более. В этой ситуации важно взять себя в руки и воспользоваться инструкциями, которые мы вместе с адвокатом составили специально для вас.

«Гражданин, пройдемте!». Услышав подобное в свой адрес, не паникуйте. И тем более не оказывайте сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

В подобной ситуации водителю нужно попытаться вспомнить несколько важных моментов:

1. Арест или задержание?

Важно знать, чем отличаются эти меры ограничения свободы.

Согласно статье 27.3 КоАП РФ для сбора доказательств и установления общей картины произошедшего применяется административное задержание . В случае отсутствия у водителя документов инспектор ДПС имеет право задержать его и доставить в отдел полиции, поскольку на месте составить протокол не представляется возможным.

для сбора доказательств и установления общей картины произошедшего применяется . В случае отсутствия у водителя документов инспектор ДПС имеет право задержать его и доставить в отдел полиции, поскольку на месте составить протокол не представляется возможным. Согласно пункту 3.9 КоАП РФ по решению суда может быть назначено наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Максимальный срок ареста в 15 суток можно получить, например, если водитель лишен прав и при этом сел за руль (часть 2 ст.12.7 КоАП РФ). А еще на такой же срок могут арестовать согласно части 1 ст.19.3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудника ГИБДД.

Также инспектор ДПС вправе произвести:

изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ);

личный досмотр задержанного и досмотр находящихся при нем вещей (ст. 27.7 КоАП РФ);

отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 КоАП РФ);

досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ);

задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ).

Мнение эксперта

адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Если водитель совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен административный арест, инспектор ГИБДД должен составить административный протокол.

В нем указывается время задержания лица, а также как поступили с транспортным средством (отправили на штрафстоянку, передали по просьбе водителя иному лицу).

2. Каковы основания для задержания?

Представившись, каждый сотрудник ГИБДД по просьбе водителя должен предъявить служебное удостоверение. Также он должен разъяснить, на каком основании вас задерживают и в чем подозревают. Этого требует статья 5 ФЗ «О полиции»:

В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Также, согласно статьям 25.1 КоАП РФ и 51 Конституции полицейские обязаны зачитать вам ваши права.

3. Что делать, если вас молча запихивают в полицейский автомобиль?

Материалы по теме Могут ли оштрафовать за неоригинальные запчасти на авто?

Такая ситуация сегодня — большая редкость. Инспектор ГИБДД едва ли будет применять силу, если водитель ведет себя адекватно и не провоцирует. Но если до такого все же дошло, то постарайтесь вести видеосъемку происходящего. Закон этого не запрещает. Также со съемкой могут помочь пассажиры вашей машины.

Задайте сотруднику полиции прямой вопрос: я задержан? И если выясниться, что фраза «проследуйте в машину» всего лишь просьба, а не требование, можете спокойно от этого отказаться.

Водителю необходимо выяснить:

является ли ограничение его свободы передвижения фактическим административным задержанием, административным доставлением или фактическим ограничением свободы как подозреваемого в совершении уголовного преступления;

почему протокол не может быть составлен на месте остановки транспортного средства;

статью КоАП РФ, по которой будет составлен административный протокол, место доставления;

данные должностного лица, которое будет осуществлять составление административного протокола в месте доставления.

Не лишним будет записать в блокнот или заметки на смартфоне все сведения о полицейских. Эта информация пригодится в случае превышения ими служебных полномочий.

4. На какой срок могут задержать?

С того момента, как вас уведомили, что вы задержаны и будете доставлены в полицейский участок, начинается срок вашего задержания. Длительность задержания будет зависеть от инкриминируемой вам статьи. По части 2 ст. 94 УПК РФ в случае подозрения в совершении уголовного преступления срок задержания не должен превышать 48 часов. По решению суда согласно пункту 3 ч.7 ст.108 УПК РФ срок задержания может быть продлен до 72 часов. В общей сложности вас имеют право задержать не более чем на 5 суток.

По части 1 ст. 27.5 КоАП РФ в случае подозрения в административном правонарушении срок задержания не должен превышать трех часов. Однако здесь имеются оговорки. В случае, если за инкриминируемое правонарушение допускается административный арест, то срок задержания может составить до 48 часов.

Административный арест может быть назначен за так называемые «пьяные» статьи: 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ. Также за оставление места ДТП: ч.2 ст. 12.27.

Чтобы не оставаться в полиции больше установленного законом срока требуйте внести ваши данные в книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть.

срок его задержания будет исчисляться с момента вытрезвления

И еще. Если у водителя был установлен факт алкогольного опьянения, то. Согласно части 4 ст. 27.5 КоАП РФ процесс вытрезвления, в зависимости от степени алкогольного опьянения, может длиться до 48 часов.

5. Внимательно читайте все что подписываете

Материалы по теме В этом случае протокол о нарушении ПДД будет считаться недействительным

Согласно части 3 ст. 27.2 КоАП РФ по факту доставления гражданина в полицейский участок должен быть составлен протокол или произведена запись в протоколе об административном правонарушении или задержании. Потребуйте копию документа и убедитесь в правильном времени доставления вас в полицию. В случае отсутствия этой информации требуйте исправления документа.

Прежде чем подписывать любые бумаги внимательно ознакомьтесь с их содержанием. Указывайте на все обнаруженные нестыковки. Внизу страницы протокола имеется графа «объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Не поленитесь в этой графе более подробно описать суть произошедшего. Это будет лучше, чем формальная фраза «не согласен».

На остальном свободном пространстве страницы документа расчертите букву «Z».

Продолжение — на следующей странице