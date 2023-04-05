6 недетских болезней двигателя 2.4 Hyundai и Kia

4 известных мотора Toyota — они все вечные? Не совсем

Двигатель имеет современную конструкцию. Он полностью алюминиевый, с залитыми тонкостенными чугунными гильзами.

Рубашка системы охлаждения – открытого типа (блок цилиндров Open Deсk).



Головка блока цилиндров – двухвальная с фазовращателями на обоих валах. Масса двигателя – всего 128 кг.



Двигатель имеет пару конструктивных особенностей, отличающих его от более простых моторов концерна.



Первая – непосредственный впрыск топлива в цилиндры.

Вторая (что важно на моторах сравнительного большого литража) – наличие системы балансирных валов, снижающих вибрации двигателя от сил инерции второго порядка.

Масляный насос



У первых двигателей G4KJ подача масла из поддона была двухступенчатой с помощью масляного насоса, совмещенного с блоком балансирных валов. Масло забиралось шестеренчатым насосом, затем попадало в роторный насос и далее подавалось в систему смазки двигателя.



С 2016 года масляный насос упростили. Подача масла стала осуществляться цилиндрическими косозубыми шестернями, служащими для синхронизации балансирных валов. Надежность узла в модернизированном варианте снизилась.





Масляный насос совмещен с балансирными валами. Это довольно нежный и дорогой узел.

Вкладыши



Шатунные вкладыши быстро изнашивались на двигателях, выпускаемых с 2011 по 2014 год. Причина этого – неудачные эксперименты корейских инженеров над материалами покрытий рабочих поверхностей вкладышей.

Такие неисправности случались на автомобилях с разных рынков. В том числе и для российского. Вкладыши не выдерживали даже гарантийные 100 тысяч км – проворачивались на шатунной шейке.



А это приводит к капитальному ремонту. Приходится менять коленвал и шатуны, от попадания продуктов износа страдают шейки распредвалов и постели головки блока цилиндров. Из-за повреждений рабочих поверхностей масляного насоса нужно менять дорогой блок балансиров. Сейчас восстановление после такой аварии обойдется дороже 200 тысяч рублей.

Масложор



Расход масла по нормам производителя не должен превышать 600 г на 1000 км пробега. Конечно, это много.



Масложор провоцируют облегченные поршни с тонкими кольцами. Коробчатые маслосъемные кольца отводят масло через небольшие отверстия в поршне, которые легко закоксовываются.



Причинами могут служить перепробег на потерявшем рабочие характеристики масле или перегрев двигателя.



Каталитический нейтрализатор

Масложор может расти и из-за того, что неисправен каталитический нейтрализатор.

Хрупкие керамические соты живут меньше 100 тысяч километров пробега. А после удаления нейтрализатора сильно уменьшается противодавление в системе выпуска и, соответственно, снижается подпор газов в цилиндре.

Это ухудшает эффективность работы поршневых колец, и масло буквально летит в трубу.

Электрический фазорегулятор

Фазорегулятор впускного распредвала имеет нетрадиционную конструкцию. Он управляется электромагнитом, питание на который приходит по двум медным кольцам и графитовым щеткам.

Изнашивается эта контактная группа довольно интенсивно, хотя расположена в полости, герметизированной сальником. К пробегу 100 тысяч км узел часто выходит из строя.





Контактные кольца и щетки — по конструкции похоже на генератор. На самом деле это фазовращатель.

Нет гидрокомпенсаторов



Как и у многих современных моторов, зазоры в клапанных механизмах регулируются подбором стаканчиков, для чего нужно поднимать распределительные валы.

На простых моторах, например 1,6-литровом G4FC того же концерна, для этого достаточно снять крышку головки блока и ослабить натяжитель цепи.

А на двигателе G4KJ приходится демонтировать надстройку для топливного насоса высокого давления. И самое сложное – разбирать передок двигателя, чтобы получить доступ к цепи. А ведь по регламенту регулировка клапанов должна производиться каждые 90 тысяч км пробега.

Измерить зазоры не дольше, чем на других моторах. А вот отрегулировать гораздо сложнее.

Как сберечь мотор — несколько советов

При высокой степени сжатия 11,3 недопустимо использование топлива с октановым числом не ниже 95. И лучше заливать топливо с улучшенными характеристиками. А в сильную жару переходить на АИ-98.

Применение высококачественных моторных масел может оттянуть проблемы с двигателем. Желательно менять масло вдвое чаще, чем предписывает заводской регламент, – то есть раз в 7500 км.

Зимой прогревайте двигатель не меньше 10 минут. А лучше до достижения двигателем минимальных оборотов холостого хода (или температуры 40-50 °С).



Но даже на прогретом моторе педаль акселератора лучше нажимать плавно. Таким образом снижаются нагрузки от газовых сил на стенки цилиндров и на вкладыши коленчатого вала.



Помнить об этом стоит, в первую очередь, владельцам тяжелых полноприводных кроссоверов. Двигатель имеет недостаточный запас мощности и часто работает на пределе.

