6 недетских болезней двигателя 2.4 Hyundai и Kia
Что внутри?
Рубашка системы охлаждения – открытого типа (блок цилиндров Open Deсk).
Головка блока цилиндров – двухвальная с фазовращателями на обоих валах. Масса двигателя – всего 128 кг.
Двигатель имеет пару конструктивных особенностей, отличающих его от более простых моторов концерна.
- Первая – непосредственный впрыск топлива в цилиндры.
- Вторая (что важно на моторах сравнительного большого литража) – наличие системы балансирных валов, снижающих вибрации двигателя от сил инерции второго порядка.
Масляный насос
У первых двигателей G4KJ подача масла из поддона была двухступенчатой с помощью масляного насоса, совмещенного с блоком балансирных валов. Масло забиралось шестеренчатым насосом, затем попадало в роторный насос и далее подавалось в систему смазки двигателя.
С 2016 года масляный насос упростили. Подача масла стала осуществляться цилиндрическими косозубыми шестернями, служащими для синхронизации балансирных валов. Надежность узла в модернизированном варианте снизилась.
Вкладыши
Шатунные вкладыши быстро изнашивались на двигателях, выпускаемых с 2011 по 2014 год. Причина этого – неудачные эксперименты корейских инженеров над материалами покрытий рабочих поверхностей вкладышей.
Такие неисправности случались на автомобилях с разных рынков. В том числе и для российского. Вкладыши не выдерживали даже гарантийные 100 тысяч км – проворачивались на шатунной шейке.
А это приводит к капитальному ремонту. Приходится менять коленвал и шатуны, от попадания продуктов износа страдают шейки распредвалов и постели головки блока цилиндров. Из-за повреждений рабочих поверхностей масляного насоса нужно менять дорогой блок балансиров. Сейчас восстановление после такой аварии обойдется дороже 200 тысяч рублей.
Масложор
Расход масла по нормам производителя не должен превышать 600 г на 1000 км пробега. Конечно, это много.
Масложор провоцируют облегченные поршни с тонкими кольцами. Коробчатые маслосъемные кольца отводят масло через небольшие отверстия в поршне, которые легко закоксовываются.
Причинами могут служить перепробег на потерявшем рабочие характеристики масле или перегрев двигателя.
Каталитический нейтрализатор
Масложор может расти и из-за того, что неисправен каталитический нейтрализатор.
Хрупкие керамические соты живут меньше 100 тысяч километров пробега. А после удаления нейтрализатора сильно уменьшается противодавление в системе выпуска и, соответственно, снижается подпор газов в цилиндре.
Это ухудшает эффективность работы поршневых колец, и масло буквально летит в трубу.
Электрический фазорегулятор
Фазорегулятор впускного распредвала имеет нетрадиционную конструкцию. Он управляется электромагнитом, питание на который приходит по двум медным кольцам и графитовым щеткам.
Изнашивается эта контактная группа довольно интенсивно, хотя расположена в полости, герметизированной сальником. К пробегу 100 тысяч км узел часто выходит из строя.
Нет гидрокомпенсаторов
Как и у многих современных моторов, зазоры в клапанных механизмах регулируются подбором стаканчиков, для чего нужно поднимать распределительные валы.
На простых моторах, например 1,6-литровом G4FC того же концерна, для этого достаточно снять крышку головки блока и ослабить натяжитель цепи.
А на двигателе G4KJ приходится демонтировать надстройку для топливного насоса высокого давления. И самое сложное – разбирать передок двигателя, чтобы получить доступ к цепи. А ведь по регламенту регулировка клапанов должна производиться каждые 90 тысяч км пробега.
Как сберечь мотор — несколько советов
При высокой степени сжатия 11,3 недопустимо использование топлива с октановым числом не ниже 95. И лучше заливать топливо с улучшенными характеристиками. А в сильную жару переходить на АИ-98.
Применение высококачественных моторных масел может оттянуть проблемы с двигателем. Желательно менять масло вдвое чаще, чем предписывает заводской регламент, – то есть раз в 7500 км.
Зимой прогревайте двигатель не меньше 10 минут. А лучше до достижения двигателем минимальных оборотов холостого хода (или температуры 40-50 °С).
Но даже на прогретом моторе педаль акселератора лучше нажимать плавно. Таким образом снижаются нагрузки от газовых сил на стенки цилиндров и на вкладыши коленчатого вала.
Помнить об этом стоит, в первую очередь, владельцам тяжелых полноприводных кроссоверов. Двигатель имеет недостаточный запас мощности и часто работает на пределе.
