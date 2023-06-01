Сдал пьяного водителя – получи премию. Давно бы так! Или нет?

К борьбе с нетрезвыми водителями решили привлечь обычных граждан, которые будут получать денежное вознаграждение за каждого отловленного. И это не шутка.

Нашли бюджет?

В Нижегородской области объявили охоту на нетрезвых водителей. Звонок бдительного гражданина может принести ему приз в размере 2000 рублей.

Если раньше граждане делали это по убеждению – то бишь бесплатно – то с 1 мая за нетрезвых водителей платят из регионального бюджета. Ловить нетрезвых водителей по донесениям активных горожан будут инспекторы ГИБДД.

Кстати, сигналы нередко поступали и до начала практики выплаты вознаграждений. По данным ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, в первом квартале 2023 года от социально активных граждан на номер 112 пришло 602 сообщения о пьяных за рулем. В ходе отработки информации задержано 167 водителей.

А доказательства?

С одной стороны, хорошо, что 167 человек на какое-то время не будут участниками дорожного движения, так как пьяным за рулем ездить нельзя – и дискуссий здесь быть не может. А вот что с остальными 435 водителями, на которых поступило донесение, которых остановили инспекторы ДПС и которые прошли сложную процедуру сначала освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а может и медицинского освидетельствования? Потрачено время как инспекторов (но они за это получают зарплату), так и водителей, которые оказались трезвыми как стеклышко.

Закономерный вопрос: как быть с теми, кто сообщает по номеру 112 недостоверную или даже ложную информацию? А ведь каждое сообщение правоохранительные органы обязаны отработать!

Никто не подумал, что так можно насолить соседу, который будет вынужден объяснять инспекторам, что он трезвенник и уже давно капли в рот не брал. Да можно просто ошибиться – и принять уставшего человека за пьяного. Понесет ли ответственность тот, кто сообщил недостоверные данные?

Нужен баланс

На настоящий момент никакой ответственности за сообщение недостоверных сведений нет. Да и звонящий всегда может сказать, что точно видел этого человека с банкой пива в руках, тот наверняка пил, поэтому и сообщаю. А то, что сообщение не подтвердилось, так и хорошо – на то и щука в море, чтобы карась не дремал!

Отсутствие баланса ответственности, сопряженное с обязанностью правоохранительных органов реагировать на сообщения бдительных граждан, может порождать совершенно дикие истории. Хотя бы из-за того, что у нас много граждан с подвижным состоянием психики, которые вследствие такой особенности порой наблюдаются у врачей соответствующего профиля. Что делать с сообщением такого человека, которому везде мерещатся пьяные?

Разумным выходом из этой тупиковой ситуации стало бы ведение учета обращений гражданина. Если вдруг оказалось бы, что человек сообщает преимущественно недостоверную информацию, то необходимо иметь совершенно законный инструмент в виде отказа от принятия новых обращений от этого человека. Соврал два-три раза – всё, ты в черном списке, можешь больше не звонить. И наоборот: тем, кто не ошибается, нужно больше доверять.

Пока временно

Денежное вознаграждение – отдельный вопрос. Может появиться немало людей, желающих так заработать. Один водитель – две тысячи, а десять водителей – уже двадцатка! Ради такой «подработки» можно и поднапрячься – стой у кафе и ресторанов по вечерам и сообщай обо всех, кто вышел и сел в собственный автомобиль, а не в такси. Глядишь – кто-то и попадется на бокале вина за ужином.

Пока новая система работает в качестве эксперимента. Включат ли ее «на постоянку» – пока не очень понятно. Но вероятность есть.