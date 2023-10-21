История в обложках «За рулем» – 13 самых знаковых за 95 лет

По обложкам «За рулем» можно изучать историю автомобиля и страны

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Автомобильный журнал без автомобиля

На обложке первого номера «За рулем» (он вышел в апреле 1928 года) поместили фото АМО-Ф15 – первого в СССР серийного автомобиля. Всего в Союзе в тот год было менее 21 тысячи автомобилей. Ничтожно мало для огромной страны! При этом тираж нового автомобильного журнала, который выходил тогда два раза в месяц, быстро достиг 40 тысяч!

«За рулем» был задуман не только как автомобильный. Журнал много писал о мостах и дорогах, которые были проблемой не меньшей, чем автомобилизация.

«За рулем» даже детально описывал технологии совершенствования провинциальных дорог, чтобы по ним хоть как-то можно было передвигаться на машинах.

На первой обложке «За рулем» апреля 1928 года – первый советский серийный автомобиль.

Но основной темой журнала стала зарождающаяся автомобильная промышленность и автомобильная инфраструктура. Поэтому именно события, происходящие в этой сфере советской жизни, часто становились темами обложек.

А первый логотип «За рулем» – простой и лаконичный – нарисовали в стиле главного архитектурно-художественного течения 1920-х – конструктивизма. Его принципами были практичность, рациональность и внешняя простота.

Реалии рубежа 1930-х: новый английский автобус на старых московских улицах.

Будни и праздники

Этот стиль обложек и логотипа продержался до середины 1936-го, когда во имя всеобщей экономии обложки унифицировали. Они стали похожи на скучные амбарные книги.

А в 1938 году логотип «За рулем» стал более замысловатым — в стиле «росчерка пера». Примерно таким же «почерком» в те годы писали титры художественных фильмов. Обложки были по-прежнему унифицированы, но их хотя бы украсили «лицом» лимузина ЗИС-101 – флагмана отечественного автопрома тех лет.

Унифицированная обложка образца 1938 года.

Только праздничные номера (например, майские) удавалось сделать более яркими и интересными. Но и на таких обложках изображали главные символы могущества советского автопрома — легковые автомобили ЗИС. В том числе, и несерийный открытый ЗИС-102, который сделали в нескольких экземплярах.

Праздничное первомайское оформление: на иллюминированной улице ЗИС-102 и ЗИС-101.

Больше цвета!

Возрожденный в 1956 году «За рулем» получил не только новое содержание, но и оформление. Новый логотип по-прежнему был похож на росчерк пера, только более изощренный. Пожалуй, даже в стиле архитектурных излишеств парадных, богато декорированных зданий конца 1940-х – начала 1950-х годов, например, московских высоток.

С архитектурными излишествами бороться в 1956-м уже начали. Но во многом, в том числе в логотипе «За рулем», эта эстетика жила еще несколько лет.

Обложки оформляли теперь в стиле художественных фото. Их главными героями были не только новые автомобили и столичные городские пейзажи с новыми величественными зданиями, но и люди.

В первом номере 1957 года опубликовали материал о первых испытаниях нового Москвича-402.

На обложках «За рулем» можно видеть не только «звезд», но и обычных граждан, связанных с автомобилями: спортсменов, военных, просто шоферов. Этим журнал подчеркивал, что его главный читатель – рядовой автолюбитель. Пусть и не всегда уже владеющий автомобилем, но мечтающий о нем и живо интересующийся машинами и всем с ними связанным.

Портрет Юрия Гагарина на обложке апрельского номера «За рулем» 1961 года.

А в апреле 1961 года на обложке появился портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Успели-таки в апрельский номер! Правда, только потому, что выход номера предельно задержали.

Дело техники

В 1965 году «За рулем» получил новый логотип. Он не только далеко ушел от художественных «излишеств», но и стал предельно простым по стилистике – практически чертежным.

Главными героями обложек по-прежнему оставались автомобильные новинки. Но теперь читатели видели их часто еще до начала серийного производства. Порой на фотографии был еще даже не окончательный вариант автомобиля – не тот, что потом вставал на конвейер.

Нашумевший в середине 1960-х футуристический минивэн ВНИИТЭ-ПТ.

Иногда на обложку выносили даже единичные опытные образцы – прототипы. Именно таким был футуристический минивэн-такси ВНИИТЭ-ПТ, который читатели «За рулем» увидели на одной из обложек 1966 года.

Таким в 1969 году видели гараж на 220 автомобилей.

Уже через три года логотип «За рулем» вновь стал более художественным. Он неплохо гармонировал с новой «геометрией» обложек: некоторое время в их центре была строгая окружность,

Юбилейная обложка с логотипами советских автомобилей к 50-летию советского автомобилестроения.

Тематика обложек была самая разная: не только машины, но и технические виды спорта, объекты автомобильной инфраструктуры, армейская техника.

Внутри больше, чем снаружи

Самый известный и «долгоиграющий» логотип «За рулем», связанный с годами огромных тиражей и острейшего дефицита журнала, появился в 1975 году. Он символизировал двухполосное шоссе с разделительной полосой посредине.

Тематика обложек тех лет была разной. Поскольку журнал патронировал ЦК ДОСААФ СССР, многие обложки носили празднично-пафосный характер.

Но читатели прекрасно знали: что бы ни изображали на обложке, внутри – всегда интересная, актуальная, нужная рядовым советским автолюбителям информация.

В 1975-м появился знаменитый логотип «За рулем», символизирующий двухполосное шоссе.

К середине 1980-х главными героями обложек вновь стали автомобили. Новая стилистика подразумевала большую информативность: часто на обложке размещали несколько фотографий.

Ведь и отечественная промышленность в те годы выпускала все больше новинок. Иногда – даже революционных, как переднеприводные автомобили ВАЗ, Москвич, ЗАЗ.

Середина 1980-х – время новых советских автомобилей.

Вскоре на обложках появились и иномарки, которых на нашем рынке с каждым месяцем становилось все больше.

Воспоминания о будущем

Не было в нашем автомобильном мире новинок, о которых не рассказывал бы «За рулем».

Нынешний журнал продолжает почти вековые традиции «За рулем». Главный герой обложек по-прежнему – автомобиль, чаще всего в сравнительных тестах, помогающих максимально точно оценить новинки и выбрать из них лучшую для себя.

Но и главные «околоавтомобильные» темы – экспертизы запчастей, расходников, комплектующих, остро интересующие российских автолюбителей нынешнего столетия, находят место на обложках.

«За рулем» XXI века – движение вперед на основе многолетних традиций.

В XXI веке у «За рулем» появился новый запоминающийся логотип. Его стилистка – напоминание о почти вековой истории журнала. В нынешнем логотипе можно найти черты и «росчерка», и лаконичного «чертежного» стиля, и даже намек на художественные «излишества».

И в этом глубокий смысл: мы опираемся на нашу длинную, разноплановую, интересную историю, но не останавливаемся ни на мгновение. Идем, вернее, едем в будущее.

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