Топ-12 Telegram-каналов для логистов и перевозчиков в 2025 году

Названы самые полезные каналы Telegram для тех, кто занимается грузоперевозками

Telegram давно перестал быть просто мессенджером. Сегодня это полноценная экосистема для профессионалов грузоперевозок, где встречаются руководители АТП, логисты, экспедиторы и профильные юристы – словом, все те, кто напрямую влияет на стратегию и управление транспортным бизнесом.

Мы собрали подборку лучших Telegram каналов по теме логистика, чтобы вы не тратили время на поиск полезного контента. Все каналы для перевозчиков проверены редакцией «За рулем» и реально приносят пользу в работе. И, нет, это НЕ рекламная интеграция (хотя могла бы ею быть). Поехали!

Дисклеймер. Обзор подготовлен с единственной целью – помочь выбрать полезные Телеграм-каналы для логистов и перевозчиков. Это не конкурентная война, а честный гид по отраслевым ресурсам. Так что раздел «Нюансы» стоит воспринимать как подсказки для выбора – не более.

Зачем мне Telegram каналы грузоперевозок, если я в B2B?

Можно бежать за поездом, а можно сесть в кабину машиниста. И тот, и другой вариант имеют место быть. Но когда рынок трясет от турбулентности, предпочтительнее все же второй. Хорошим подспорьем в этом смысле как раз и может стать Telegram.

Полезные логистические каналы в телеграм экономят время и деньги: отсекают шум, переводят «юридический» на человеческий и подсвечивают чужие ошибки до того, как вы совершите свои.

Подписка на профильные Telegram-каналы по теме логистика позволяет:

следить за изменениями в логистике в 2025 году и получать разъяснения простым языком;

быть в курсе новостей логистики сегодня и тарифных колебаний;

изучать кейсы перевозчиков и ошибки реальных компаний;

найти груз для перевозки и партнеров без посредников;

общаться и обмениваться опытом с коллегами.

Каналы для бизнесменов и руководителей АТП

«Рейс» (@reiszr) – для тех, кто управляет АТП

Количество подписчиков: ≈ 1500 (канал молодой, но зато это действительно управленцы и логисты, а не случайные люди «для массовки»).

Для кого: владельцы АТП, руководители и коммерческие директора, бухгалтеры и HR-специалисты.

Специализация: управление транспортной компанией и практика в логистике.

В канале «Рейс» собраны материалы, которые нужны именно управленцам и собственникам транспортного бизнеса. Публикации выходят регулярно и всегда с упором на практику: никакой абстрактной теории, только реальные инструменты и работающие подходы.

Это не «новостная лента ради галочки», а площадка, где новости разбираются с точки зрения пользы для бизнеса. Каждый материал можно воспринимать как подсказку:

как оптимизировать работу автопарка и персонала;

как выстраивать отношения с заказчиками и поставщиками;

как повышать эффективность, если правила игры постоянно меняются.

Хотите видеть транспортный бизнес «изнутри» и понимать не только, что происходит, но и что с этим делать? – Тогда вам сюда.

Что публикуют:

свежие новости отрасли с комментариями экспертов о том, что всё это означает для рынка;

главные изменения в транспортном законодательстве и рекомендации, как «подстелить соломки» своему предприятию;

советы по управлению автопарком, найму и мотивации водителей;

реальные кейсы российских перевозчиков.

Преимущества:

материалы пишутся «для управленцев» – сразу про стратегию и практику, без воды и занудной матчасти;

регулярные публикации, но без перегруза ленты;

честный и прикладной стиль: читаешь — и сразу понятно, что делать;

компактная, но целевая аудитория: именно те, кто принимает решения в компаниях.

Особенности:

канал относительно молодой, поэтому охват пока меньше, чем у гигантов рынка;

авторы не гонятся за количеством постов – акцент на качестве и практической пользе.

«Реальная логистика» (@reallogistik) – логистика как она есть

Количество подписчиков: ≈ 6000.

Для кого: владельцы грузов и логисты, которые не привыкли доверять «отполированным» отзывам на сайтах компаний.

Специализация: реальные отзывы владельцев грузов и перевозчиков.

Канал подойдет тем, кто предпочитает смотреть, как на грабли наступают конкуренты, а вот сам держится подальше от сельхозинвентаря. В «Реальной логистике» собрана богатая палитра факапов транспортных компаний, начиная сорванными сроками доставки и хамством менеджеров, заканчивая утраченными грузами и невыплаченными компенсациями.

Что публикуют:

кейсы с указанием конкретных перевозчиков («DPD», «Энергия», «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция» и др.);

живые рассказы подписчиков о том, как компании ведут себя в спорных ситуациях;

видео и мемы для разрядки – чтобы лента не превращалась в «книгу жалоб»;

новости из мира транспорта в легкой и доступной форме.

Преимущества:

высокая вовлеченность – посты пишут сами подписчики, их эмоции ощущаются даже через экран смартфона;

полезная «проверка боем» для тех, кто выбирает перевозчика: можно заранее выяснить слабые места компаний;

разнообразие форматов – от жалоб до забавных видео.

Нюансы:

упор на негатив: полезно, но иногда хочется увидеть и положительные примеры;

мало конкретных советов «что делать», истории часто остаются на уровне эмоций;

мемы разбавляют ленту, но могут показаться неуместными тем, кто ищет только практику.

«Грузопоток» (@gruzopotok) – взгляд на отрасль сверху

Количество подписчиков: ≈ 36 000.

Специализация: железнодорожные и морские перевозки, экономика транспортного рынка, тарифная политика и госрегулирование.

Для кого: владельцы и руководители транспортных компаний, аналитики и инвесторы, логисты, которым важна стратегическая картина, а не только операционные детали.

Сравнительная таблица

Характеристика «Рейс» «Реальная логистика» «Грузопоток» Формат Профессиональный канал о перевозках и управлении транспортным бизнесом Авторский канал с живыми кейсами Новости и аналитика с уклоном на РЖД и транспортную инфраструктуру Аудитория Управленцы АТП, логисты, юристы, экспедиторы Владельцы и менеджеры ТК, практикующие перевозчики Руководители и аналитики, которые смотрят на отрасль «сверху» Что публикуют Регуляторика, тарифы, кейсы перевозчиков, практичные советы Ошибки и верные решения перевозчиков, рабочие кейсы, комментарии без прикрас Новостные сводки, инфраструктурные проекты, тенденции в отрасли В чем удобство Публикации выходят ежедневно, контент структурирован и имеет прикладной характер Живой язык, посты легко читаются, кейсы быстро цепляют Много данных, фактов и цифр, больше подходит для анализа, чем для «почитать что-то в дороге» Частота публикаций Регулярный поток (почти ежедневно) Нерегулярно, но ярко — каждая история цепляет Периодичность стабильная, новости выходят быстро Преимущества Баланс между актуальными новостями и прикладной практикой Честные кейсы, реальная жизнь без глянца Глубокий обзор отрасли, макроуровень, международные процессы Нюансы Меньше личных историй, акцент на «бизнесовую» подачу Контент может казаться чересчур суровым, отсутствует методология Много РЖД и инфраструктуры, меньше прикладных советов

Каналы с новостями и аналитикой

«Все о цепях поставок» (@logscm)

Количество подписчиков: ≈ 10 000.

Специализация: supply chain, логистика, экономика, регуляторика.

Для кого: руководители, менеджеры по ВЭД, логистические компании, специалисты по цепям поставок, производственные и торговые бизнесы.

Канал публикует информацию о логистике, цепочках поставок, новости о том, что происходит в мире логистики и бизнеса. Рассказывают о санкциях, импортозамещении и товарном бизнесе с Китаем.

Что публикуют:

новости отрасли: банкротства крупных импортеров, изменения в налогах и регулировании, инициативы Минтранса и ФТС;

макроэкономику и аналитику: экспорт/импорт, прогнозы по рынкам, влияние «серого импорта»;

бизнес-кейсы: от digital-инструментов для складов до примеров цифровизации в fashion-ритейле;

международную повестку: санкции, глобальные перевозки, проекты российских промзон за рубежом;

партнерский контент: реклама перевозчиков, логистических сервисов;

вовлечение аудитории: регулярные опросы и интерактив («возите ли в Казахстан и Беларусь?»);

дайджесты и аудио-/видеообзоры – сводки дня в разных форматах.

Преимущества:

широкий охват: от локальных проблем на границах до глобальной торговли и макроэкономики;

оперативность: события в канале появляются синхронно с крупными СМИ («РБК», «Ведомости» и др.);

разнообразие форматов: тексты, инфографика, опросы, аудио, видео;

экспертиза: авторы работают с первоисточниками и официальными данными, часто ссылаются на отчёты и статистику.

Нюансы:

высокая плотность новостей: много информации, которая больше подойдет специалистам, чем широкой аудитории;

встречается партнерский контент (реклама перевозчиков, сервисов, мероприятий);

сильный уклон в макроэкономику и регуляторику – практических постов на тему «Как делать» заметно меньше.

Количество подписчиков: ≈ 18 000.

Специализация: новости и аналитика в логистике, транспорте и внешней торговле.

Для кого: руководители, предприниматели и специалисты, которым важно ежедневно отслеживать свежие события и понимать их влияние на рынок. Особенно полезен для компаний, работающих с международными перевозками.

Канал работает как новостная лента отрасли: здесь собраны ключевые апдейты – от санкций и налоговых изменений до рекордов контейнерных перевозок. «Логист» фактически соединяет макроэкономику, транспорт и международную повестку в одном месте, показывая, как глобальные процессы отражаются на логистике и бизнесе в России.

Что публикуют:

оперативные апдейты о тарифах, решениях Минтранса и изменениях в таможне;

макроэкономика: курс рубля, экспорт-импорт, налоги;

международная повестка: санкции, рекорды контейнеровозов, развитие СМП;

юридическая часть: законопроекты, судебные кейсы, обязательные досмотры;

инфраструктура: новые промзоны, электрозарядки, развитие портов;

обзоры и сводки: контейнерооборот, динамика ставок, отчеты Drewry и Минэка.

Преимущества:

новости приходят быстро, канал работает как отраслевое информагентство;

охват от локальных решений до глобальных процессов;

обилие цифр и документов формирует доверие у аудитории;

события подаются через призму их влияния на рынок.

Нюансы:

высокая плотность информации, ею легко перегрузиться;

практикуется новостная модель, в то время как прикладных материалов довольно мало;

встречаются рекламные посты, которые порой выбиваются из общей логики.

Количество подписчиков: ≈ 57 000.

Специализация: современные тренды в логистике и цифровизация.

Для кого: руководители и менеджеры, которым важно быть в курсе не только российских, но и международных тенденций.

«Инсайды рынка, факты для принятия решений и выбора поставщиков, актуальные новости современной логистики», – говорится в описании канала. То есть авторы с порога заявляют: здесь собрана информация, которая может реально повлиять на работу компаний. Новости, аналитика и разборы, которые помогают управленцам видеть не только текущую картину, но и прогнозировать, куда движется рынок.

Что публикуют:

новости отрасли: сделки компаний, новые правила и инициативы Минтранса;

тренды и аналитика – от падения спроса на перевозки из Китая до кризиса на рынке топлива;

международные кейсы;

живые репортажи о проблемах на границах, дефиците ресурсов и падении продаж грузовиков;

элементы вовлечения аудитории: вопросы читателям, просьбы поделиться региональным опытом.

Преимущества:

современный и широкий взгляд: от внутреннего рынка до международной логистики;

оперативные новости и аналитика с привязкой к конкретным событиям;

много цифр, фактов и статистики — это добавляет доверия;

авторы умеют «разбавлять» сухие данные вопросами к аудитории, что оживляет подачу.

Нюансы:

акцент на новостях: много информации, но, как и в предыдущем случае, маловато практических разборов, а также советов, как применить эти данные на уровне компании;

местами язык перегружен цифрами и деталями – это ценно экспертам, но может быть тяжеловато для неподготовленного читателя;

ощущение «потока новостей» порой мешает восприятию канала как инструмента для ежедневной работы.

Сравнительная таблица

Характеристика «Все о цепях поставок» «Логист» «Логистика 2.0» Формат Телеграм-канал с дайджестами, новостями, опросами и мультимедиа (аудио/видео) Телеграм-канал в формате новостной ленты Телеграм-канал с аналитикой и новостями, упор на стратегию и цифры Аудитория Руководители, менеджеры ВЭД, логисты, производственные и торговые компании Руководители, предприниматели, специалисты, следящие за рынком и внешней торговлей Топ-менеджеры и менеджеры, которым нужен широкий и международный взгляд на отрасль Что публикуют Новости отрасли, макроэкономика, аналитика, бизнес-кейсы, международные новости, партнерский контент, опросы и сводки Новости о тарифах, решениях Минтранса, таможне, макроэкономике, санкциях, инфраструктуре, обзоры и статистику Новости о сделках и господдержке, аналитику по компаниям, международные кейсы, эксклюзивные цифры, обзоры рынков В чем удобство Разные форматы (текст, инфографика, опросы, аудио/видео), но инфопоток плотный Простая структура — «новости в ленте», читается быстро, но без интерактива Много аналитики и цифр, ценно для профи, но новичку сложно — длинные тексты и плотный язык Частота публикаций Несколько постов в день + дайджесты и обзоры Несколько апдейтов ежедневно, часто в темпе новостной ленты Регулярные публикации, объём средний, посты длинные и насыщенные Преимущества Широкий охват – от локальных историй до глобальной торговли, работа с первоисточниками, разнообразие форматов Быстрые обновления, повестка локальная и международная, много цифр и подтверждающих документов Глубокая аналитика, стратегический макроуровень, ссылки на авторитетные источники, баланс тем Россия – мир Нюансы Слишком высокая плотность информации, встречается реклама, мало практических «разборов» Много сухой информации, мало прикладного контента, встречаются рекламные посты Тяжелый для восприятия контент, перекос в ж/д тематику, мало дискуссий, реклама часто выбивается из общего контекста

Чаты для поиска грузов и коммерческой работы

Количество участников: ≈ 4500.

Специализация: поиск грузов без посредников.

Для кого: водители, частные перевозчики, владельцы грузового транспорта и предприниматели, которым нужен быстрый доступ к заявкам.

Канал позволяет искать свободные грузы без посредников, связываться напрямую с владельцем груза. Новые грузы обычно появляются каждый час в удобном формате. Можно найти грузы для любого автомобиля: лесовоза, фуры, Газели, рефрижератора.

Что публикуют:

объявления о грузах и перевозках по России и СНГ;

предложения от заказчиков без диспетчеров и посредников;

сводки и обновления о новых заявках.

Преимущества:

бот с поиском по городам и параметрам;

широкая аудитория – объявления реально видят люди в регионах;

прямое взаимодействие «заказчик-перевозчик», без комиссии и диспетчерских накруток;

формат максимально прикладной: можно сразу найти или предложить груз.

Нюансы:

мало «живого контента» (обсуждений, разборов или советов); по сути это – доска объявлений;

актуальность зависит от активности пользователей – в «пустые часы» (поздним вечером и ночью) предложений может быть меньше.

Количество участников: ≈ 23 000.

Специализация: попутные и международные грузоперевозки.

Для кого: логисты, перевозчики и грузовладельцы из России, Казахстана, Узбекистана и соседних стран.

Открытый Telegram-чат с предложениями грузов как по России, так и зарубежные направления. В каждом предложении указывается тип машины, объем и вес, тип груза и оплаты.

Что публикуют:

ежедневные заявки на перевозки по маршрутам Россия – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан;

предложения машин под загрузку (тент, реф, мега, шаланда и др.);

уточнения по датам, тоннажу, типу кузова и условиям погрузки;

контакты для быстрого выхода на сделку.

Преимущества:

высокая активность: десятки свежих заявок в течение дня;

география охватывает сразу несколько стран, удобно для международных рейсов;

формат чата позволяет напрямую связаться с заказчиком или перевозчиком без посредников;

есть как разовые рейсы, так и крупные партии (по 10+ машин).

Нюансы:

сообщения хаотичные: нет строгой структуры, чтобы найти что-то нужное, приходится читать весь поток;

встречаются публикации на узбекском или русском, так что лучше заранее открыть в соседней вкладке онлайн-переводчик;

в «пустые часы» (поздний вечер и ночь) активность ниже, свежих предложений меньше;

периодически попадается нерелевантный контент – реклама или несвязанные объявления.

Количество участников: ≈ 59 000.

Специализация: межрегиональные и международные перевозки (Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и др.).

Для кого: частные перевозчики, владельцы компаний, экспедиторы, которым нужны быстрые заказы или предложения машин.

Что публикуют:

ежедневные заявки на перевозки (зерно, стройматериалы, продукты, металл, бытовые грузы);

маршруты из России в Среднюю Азию и обратно;

контактные данные заказчиков напрямую (без диспетчеров);

спецусловия: рефы, тентовки, объем/тоннаж, требования по ГЛОНАСС и оплате;

редкие офф-топ предложения (например, подработка или реклама сервисов).

Преимущества:

живой чат, десятки свежих заявок каждый день;

большой охват регионов, включая сложные направления (Душанбе, Хорезм, Самарканд, Баку, Сыктывкар и др.);

прямые контакты – можно сразу договориться без посредников;

актуальность: видно «горящие» грузы и машины с конкретными датами.

Нюансы:

поток сообщений плотный, легко пропустить нужное;

качество объявлений разное: от подробных до минималистичных в духе: «Нужна тентовка»;

наряду с предложениями по грузам и машинам проскакивают сообщения, которые к перевозкам прямого отношения не имеют («страховка», «юридическая помощь», «помогу с документами» и т.д.);

для удобства поиска придется сообщения фильтровать вручную – это скорее живой и динамичный рынок, чем структурированная биржа.

Сравнительная таблица

Характеристика «Грузоперевозки | Россия, Узбекистан, Казахстан» «Грузоперевозки Россия» «Попутный груз (ЧАТ)» Формат Telegram-бот + канал Открытый Telegram-чат Открытый Telegram-чат Аудитория Перевозчики и заказчики из РФ Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан Что публикуют Автоматизированные объявления: грузы и транспорт Ручные заявки: маршруты, грузы, контакты Ручные заявки: маршруты, машины под загрузку, контакты В чём удобство Поиск по параметрам через бота, объявления структурированы Поток сообщений в чате, структура минимальная Поток сообщений в чате, структура отсутствует Частота публикаций 10 000+ пользователей видят объявления, поток равномерный Десятки сообщений в час, всплески активности утром/вечером Десятки сообщений в день, активность волнами Преимущества Удобный бот-поиск, без посредников Живой обмен, много реальных заявок, широкий охват маршрутов Международные рейсы, крупные партии (по 10+ машин), простая коммуникация Нюансы Нужно уметь пользоваться ботом, не всегда есть нужный маршрут Сообщения хаотичные, есть реклама и оффтоп Сообщения хаотичные, двуязычный формат (рус/узб), бывают «пустые часы»

Образовательные и экспертные каналы

Логистика Юга России (@logistika_yuga)

Количество подписчиков: ≈ 700 (это в первую очередь ядро специалистов из южных регионов. Канал закрывает именно их задачи и потому не стремится к массовости).

Специализация: новости и практика транспортной и складской логистики с акцентом на южные регионы РФ (Краснодарский край, Крым, Ростовская и Астраханская области), инфраструктурные проекты, регуляторика и цифровизация.

Для кого: собственники и руководители АТП, директора по логистике и операционному развитию, руководители складов и 3PL, специалисты ВЭД и таможенного оформления, муниципальные и региональные менеджеры транспорта.

Канал системно объясняет, как нормативные и инфраструктурные изменения «приземляются» на операционку бизнеса на Юге, подсвечивает рабочие кейсы и даёт ориентиры для решений (что делать, где риски, куда смотреть). Это практическая экспертиза, а не просто новостная лента.

Что публикуют:

регуляторика и правила: спецразрешения для КГ/ТВ грузов, ЭПД, камеры для «отлова» водителей без ОСАГО, изменения по утильсбору и др.;

инфраструктура: дороги, порты, ж/д узлы, ИТС в регионах (Ростов, Краснодар, Новороссийск, Севморпуть);

практика и кейсы: локальные сервисы доставки, автоматизация складов, роботизация, мониторинг транспорта в условиях РЭБ;

дайджесты: сжатые подборки ключевых событий недели/дня;

партнерские материалы: анонсы форумов, вебинаров, интеграции с решениями рынка (WMS/TMS, мониторинг, надстройки и т. п.);

репортажи с CeMAT и отраслевых мероприятий.

Формат и подача: деловые заметки с маркерами и хэштегами, ссылки на первоисточники и документы/файлы, короткие пояснения «что меняется и чем грозит бизнесу», периодически публикуется видео/аудио и инфографика.

Удобство: структурировано, быстро пролистывается; важные тезисы вынесены в начало; много нужных деталей (сроки, суммы, процедуры).

Объем публикаций: регулярно, несколько постов в день/неделю; активные периоды вокруг отраслевых событий и собственного форума.

Преимущества:

региональная «земляная» оптика: не только федеральные решения, но и их влияние на ЮФО/СКФО;

практическая ценность: конкретные шаги и последствия (сроки, куда обращаться, что приложить);

прямые сигналы с площадок: CeMAT, ВЭФ, а также местные кейсы (таможня, порты, дороги);

нетворкинг-компонента: сообщество вокруг собственного форума повышает экспертизу и обмен опытом.

Нюансы:

региональный уклон: федеральной аудитории часть тем может казаться нишевой;

встречаются партнерские и рекламные интеграции (в пределах отрасли);

много нормативки и цифр – полезно для профи, но может оказаться «перебором» для новичков.

Подписчиков: ≈ 7000.

Специализация: транспорт, логистика, регуляторика, инфраструктура, международные перевозки.

Для кого: руководители транспортных и логистических компаний, менеджеры по ВЭД, аналитики, специалисты по цепям поставок и те, кто ищет примеры оптимизации процессов и стратегический взгляд на отрасль.

«Большая логистика» – гибрид новостного ресурса и площадки для системных разборов отрасли. Канал делает упор не только на оперативные апдейты (решения Минтранса, новые маршруты, прогнозы грузооборота), но и на материалы, которые дают прикладную пользу и расширяют кругозор специалистов.

Канал соблюдает баланс между новостями и «обучающими» материалами: регулярно разбираются кейсы компаний, даются цифры и прогнозы, приводятся примеры, которые можно адаптировать в своей работе. Посты не ограничиваются фактами — они показывают тренды и позволяют специалистам учиться на чужом опыте.

Что публикуют:

отраслевые новости – тарифы, инфраструктурные проекты, изменения в регулировании;

макроэкономику и аналитику – прогнозы по перевозкам, динамику грузооборота, влияние санкций;

кейсы компаний – примеры автоматизации перевозок (СИБУР, «Подорожник»), внедрение цифровых систем, опыт оптимизации затрат;

международную повестку – новые маршруты через Арктику, планы Китая, санкционные истории;

экспертные комментарии и ссылки на первоисточники (от Bloomberg до Минтранса РФ).

Количество подписчиков: ≈ 28 500.

Специализация: новости логистики и supply chain.

Для кого: предприниматели и компании, которые работают с Китаем, Европой, Центральной Азией и ищут практические рекомендации, основанные на реальном опыте. Также будет полезен для студентов и начинающих специалистов в логистике, поскольку дает системный взгляд и помогает быстро влиться в профессию.

«Логистика без границ» – это не просто новостной канал, а площадка, где каждое сообщение выходит за рамки сухой хроники. Здесь публикуют ключевые новости международной логистики и цепей поставок, но авторы идут дальше: добавляют аналитику, исследования и прикладные выводы для бизнеса. Канал ведет Хаким Ибрагимов, генеральный директор RTA (логистическая компания) и основатель SCM Platform (платформа для специалистов по управлению цепями поставок). Благодаря этому новости получают не только контекст, но и «перевод на язык практики» – что это значит для компаний здесь и сейчас.

Что публикуют:

аналитику и исследования о рынке перевозок в США, прогнозы по цифровизации цепочек поставок;

новости о регуляторике: инициативы ФНС и Минтранса, изменения в таможенном и транспортном законодательстве;

практические разборы — как ускорить процессы в supply chain в 2–3 раза, чек-листы по выбору брокеров или распределению запасов;

международные кейсы про кибератаки на автопром, кризисы в цепях поставок и трансформацию глобальной логистики;

анонсы форумов, конференций и обучающих программ;

немного «лайфстайла»: истории про редкие автомобили, посты с арт-уклоном и вечера предпринимателей в историческом контексте.

Преимущества:

публикации готовят практики отрасли, часто есть эксклюзив от приглашенных специалистов;

канал охватывает не только Россию, но и международные рынки, позволяя смотреть на бизнес глобально;

в каждом материале много кейсов, цифр, аналитики и пошаговых советов, которые можно применять в работе;

контент разнообразный: серьезные исследования соседствуют с культурными или редкими историями, поэтому канал не скатывается в сухую ленту.

Нюансы:

часто тексты перегружены ссылками на законопроекты, цифрами и сложными кейсами, поэтому неподготовленному читателю может быть тяжело;

заметная часть постов – реклама мероприятий, конференций и партнерских сервисов;

фокус сделан на стратегический уровень управления, а не на интересы водителей или линейных сотрудников.

Сравнительная таблица

Характеристика «Логистика Юга России» «Большая логистика» «Логистика без границ» Формат Telegram-канал, связанный с региональным форумом Telegram-канал Telegram-канал, авторский (Хаким Ибрагимов, RTA, SCM Platform) Аудитория Специалисты ЮФО/СКФО: АТП, логистические директора, 3PL, ВЭД-специалисты, муниципальные менеджеры Руководители ТК, логисты, supply chain специалисты, менеджеры ВЭД, аналитики Предприниматели, компании с международными перевозками, supply chain специалисты, студенты и начинающие логисты Что публикуют Регуляторика, инфраструктура (дороги, порты, ж/д узлы), локальные кейсы, дайджесты, партнёрские материалы, репортажи с CeMAT Отраслевые новости, макроэкономика, кейсы компаний (автоматизация, оптимизация), международная повестка, экспертные комментарии Новости логистики и supply chain, международные кейсы, практические разборы, регуляторика, исследования, анонсы мероприятий, немного лайфстайла Удобство Структурированные посты с маркерами, ссылки на документы, пояснения «что меняется и чем грозит бизнесу» Баланс между новостями и кейсами, акцент на прикладную пользу Живые тексты, аналитика и советы «как применять», много примеров и цифр Объём публикаций Несколько постов в день/неделю, активность вокруг событий и форума Регулярно, средняя интенсивность (несколько постов в день/неделю) Часто, потоковый формат, регулярные апдейты и аналитика Преимущества Региональный фокус, практическая ценность, «прямые включения» с площадок, сообщество вокруг форума Баланс новостей и анализа, прикладные кейсы, международный охват, системный взгляд Практики отрасли, глобальный охват, много кейсов и аналитики, разнообразие форматов (от исследований до культурных постов) Нюансы Региональный уклон, партнёрские материалы, много нормативки и цифр Иногда «перегруженность» цифрами, рекламные посты, мало практических инструкций Перегрузка цифрами и сложными кейсами, много рекламы мероприятий, фокус на стратегический уровень

Как выбрать полезный канал

При выборе Telegram-каналов по логистике обращайте внимание на несколько ключевых моментов.

Смотрите на охват постов, а не только на количество подписчиков. Активная аудитория важнее большого, но пассивного числа подписчиков. Хороший показатель – когда посты набирают от 5% до 15% просмотров от общего числа подписчиков.

Активная аудитория важнее большого, но пассивного числа подписчиков. Хороший показатель – когда посты набирают от 5% до 15% просмотров от общего числа подписчиков. Изучайте комментарии и обратную связь. Если у канала есть связанный чат, посмотрите на активность обсуждений. Живые дискуссии профессионалов порой даже более ценны, чем сами посты.

Если у канала есть связанный чат, посмотрите на активность обсуждений. Живые дискуссии профессионалов порой даже более ценны, чем сами посты. Проверьте регулярность публикаций. Канал должен обновляться не реже 2-3 раз в неделю. Слишком частые публикации могут засорить вашу ленту, а редкие – снизить актуальность информации.

Канал должен обновляться не реже 2-3 раз в неделю. Слишком частые публикации могут засорить вашу ленту, а редкие – снизить актуальность информации. Оцените качество и достоверность материалов. Хорошие каналы всегда указывают источники информации, ссылаются на официальные документы и мнения признанных экспертов отрасли.

Хорошие каналы всегда указывают источники информации, ссылаются на официальные документы и мнения признанных экспертов отрасли. Уточните уровень экспертизы. Качественные каналы создают практикующие специалисты и/или команды с репутацией в отрасли. Но ценность в том, что в таких каналах звучат еще и голоса практиков: даже если администраторы сами эксперты, они всё равно дают слово тем, кто ежедневно работает на рынке.

Вместо вывода

Профессиональные Telegram-каналы – это инвестиция в развитие вашего бизнеса и личный рост. Подписывайтесь хотя бы на 2-3 канала из нашей подборки, чтобы быть в курсе отраслевых новостей и говорить с коллегами на одном языке.

Если вы руководите транспортной компанией или занимаетесь логистикой на управленческом уровне, особое внимание обратите на канал «Рейс» – здесь регулярно разбираются практические вопросы ведения транспортного бизнеса, которые напрямую влияют на прибыльность и эффективность компании.

Помните: в быстро меняющейся отрасли тот, кто владеет актуальной информацией, всегда находится на шаг впереди конкурентов.

Часто задаваемые вопросы

Какие Telegram-каналы читать логисту?

–– Логисту стоит подписаться на каналы трех типов: новостные («Логистика без границ», «Транспорт и логистика»), коммерческие («Грузоперевозки Россия», «Попутные грузы») и бизнес-ориентированные («Рейс», «Реальная логистика»). Такая комбинация поможет получать полную картину происходящего в отрасли.

Где найти каналы про перевозки и транспорт?

Лучшие каналы можно найти через поиск в Telegram по ключевым словам «логистика», «грузоперевозки», «транспорт», а также в нашей подборке и через рекомендации коллег. Наша статья содержит проверенную подборку актуальных каналов на 2025 год и будет обновляться, а возможно и дополняться.

Какой канал про логистику лучший?

Не существует одного «лучшего» канала – все зависит от ваших задач:

управленцам АТП подойдет «Рейс»;

за новостями и макроанализом приходите в «ЛОГИСТ», «Логистика 2.0», «Все о цепях поставок»;

для поиска грузов/машин подписывайтесь на «Грузоперевозки Россия», «Попутный груз (ЧАТ)», «Грузоперевозки | Россия, Узбекистан, Казахстан»;

региональные кейсы ищите в канале «Логистика Юга России».

Как найти клиентов через Telegram-каналы по логистике?

Многие профессиональные каналы имеют связанные чаты, где участники обмениваются контактами и предложениями. Также в каналах часто публикуются объявления о поиске перевозчиков или грузов. Активно участвуйте в обсуждениях и делитесь экспертизой – это поможет построить репутацию и найти партнеров.

Какие каналы помогут следить за изменениями в законах для перевозчиков?

Для отслеживания правовых изменений подпишитесь на «Логист» (вопросы таможни и ВЭД), «Все о цепях поставок» (НДС, ФНС, ФТС, инициативы Минтранса) и «Логистика 2.0» (тренды рынка и подтверждающие цифры). Эти каналы оперативно освещают все изменения в транспортном законодательстве.

Как не утонуть в потоке и не тратить время зря?

Отключите лишние уведомления, оставьте «пин» на 2-3 ключевых каналах, остальное поместите в отдельную папку. Смотрите не на количество подписчиков, а на охват постов и частоту их публикации: стабильные 5-15% просмотров от подписчиков – нормальный ориентир.

