Топ-12 Telegram-каналов для логистов и перевозчиков в 2025 году
Telegram давно перестал быть просто мессенджером. Сегодня это полноценная экосистема для профессионалов грузоперевозок, где встречаются руководители АТП, логисты, экспедиторы и профильные юристы – словом, все те, кто напрямую влияет на стратегию и управление транспортным бизнесом.
Мы собрали подборку лучших Telegram каналов по теме логистика, чтобы вы не тратили время на поиск полезного контента. Все каналы для перевозчиков проверены редакцией «За рулем» и реально приносят пользу в работе. И, нет, это НЕ рекламная интеграция (хотя могла бы ею быть). Поехали!
Дисклеймер. Обзор подготовлен с единственной целью – помочь выбрать полезные Телеграм-каналы для логистов и перевозчиков. Это не конкурентная война, а честный гид по отраслевым ресурсам. Так что раздел «Нюансы» стоит воспринимать как подсказки для выбора – не более.
Зачем мне Telegram каналы грузоперевозок, если я в B2B?
Можно бежать за поездом, а можно сесть в кабину машиниста. И тот, и другой вариант имеют место быть. Но когда рынок трясет от турбулентности, предпочтительнее все же второй. Хорошим подспорьем в этом смысле как раз и может стать Telegram.
Полезные логистические каналы в телеграм экономят время и деньги: отсекают шум, переводят «юридический» на человеческий и подсвечивают чужие ошибки до того, как вы совершите свои.
Подписка на профильные Telegram-каналы по теме логистика позволяет:
- следить за изменениями в логистике в 2025 году и получать разъяснения простым языком;
- быть в курсе новостей логистики сегодня и тарифных колебаний;
- изучать кейсы перевозчиков и ошибки реальных компаний;
- найти груз для перевозки и партнеров без посредников;
- общаться и обмениваться опытом с коллегами.
Каналы для бизнесменов и руководителей АТП
«Рейс» (@reiszr) – для тех, кто управляет АТП
Количество подписчиков: ≈ 1500 (канал молодой, но зато это действительно управленцы и логисты, а не случайные люди «для массовки»).
Для кого: владельцы АТП, руководители и коммерческие директора, бухгалтеры и HR-специалисты.
Специализация: управление транспортной компанией и практика в логистике.
В канале «Рейс» собраны материалы, которые нужны именно управленцам и собственникам транспортного бизнеса. Публикации выходят регулярно и всегда с упором на практику: никакой абстрактной теории, только реальные инструменты и работающие подходы.
Это не «новостная лента ради галочки», а площадка, где новости разбираются с точки зрения пользы для бизнеса. Каждый материал можно воспринимать как подсказку:
- как оптимизировать работу автопарка и персонала;
- как выстраивать отношения с заказчиками и поставщиками;
- как повышать эффективность, если правила игры постоянно меняются.
Хотите видеть транспортный бизнес «изнутри» и понимать не только, что происходит, но и что с этим делать? – Тогда вам сюда.
Что публикуют:
- свежие новости отрасли с комментариями экспертов о том, что всё это означает для рынка;
- главные изменения в транспортном законодательстве и рекомендации, как «подстелить соломки» своему предприятию;
- советы по управлению автопарком, найму и мотивации водителей;
- реальные кейсы российских перевозчиков.
Преимущества:
- материалы пишутся «для управленцев» – сразу про стратегию и практику, без воды и занудной матчасти;
- регулярные публикации, но без перегруза ленты;
- честный и прикладной стиль: читаешь — и сразу понятно, что делать;
- компактная, но целевая аудитория: именно те, кто принимает решения в компаниях.
Особенности:
- канал относительно молодой, поэтому охват пока меньше, чем у гигантов рынка;
- авторы не гонятся за количеством постов – акцент на качестве и практической пользе.
«Реальная логистика» (@reallogistik) – логистика как она есть
Количество подписчиков: ≈ 6000.
Для кого: владельцы грузов и логисты, которые не привыкли доверять «отполированным» отзывам на сайтах компаний.
Специализация: реальные отзывы владельцев грузов и перевозчиков.
Канал подойдет тем, кто предпочитает смотреть, как на грабли наступают конкуренты, а вот сам держится подальше от сельхозинвентаря. В «Реальной логистике» собрана богатая палитра факапов транспортных компаний, начиная сорванными сроками доставки и хамством менеджеров, заканчивая утраченными грузами и невыплаченными компенсациями.
Что публикуют:
- кейсы с указанием конкретных перевозчиков («DPD», «Энергия», «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция» и др.);
- живые рассказы подписчиков о том, как компании ведут себя в спорных ситуациях;
- видео и мемы для разрядки – чтобы лента не превращалась в «книгу жалоб»;
- новости из мира транспорта в легкой и доступной форме.
Преимущества:
- высокая вовлеченность – посты пишут сами подписчики, их эмоции ощущаются даже через экран смартфона;
- полезная «проверка боем» для тех, кто выбирает перевозчика: можно заранее выяснить слабые места компаний;
- разнообразие форматов – от жалоб до забавных видео.
Нюансы:
- упор на негатив: полезно, но иногда хочется увидеть и положительные примеры;
- мало конкретных советов «что делать», истории часто остаются на уровне эмоций;
- мемы разбавляют ленту, но могут показаться неуместными тем, кто ищет только практику.
«Грузопоток» (@gruzopotok) – взгляд на отрасль сверху
Количество подписчиков: ≈ 36 000.
Специализация: железнодорожные и морские перевозки, экономика транспортного рынка, тарифная политика и госрегулирование.
Для кого: владельцы и руководители транспортных компаний, аналитики и инвесторы, логисты, которым важна стратегическая картина, а не только операционные детали.
Сравнительная таблица
|
Характеристика
|
«Рейс»
|
«Реальная логистика»
|
«Грузопоток»
|
Формат
|
Профессиональный канал о перевозках и управлении транспортным бизнесом
|
Авторский канал с живыми кейсами
|
Новости и аналитика с уклоном на РЖД и транспортную инфраструктуру
|
Аудитория
|
Управленцы АТП, логисты, юристы, экспедиторы
|
Владельцы и менеджеры ТК, практикующие перевозчики
|
Руководители и аналитики, которые смотрят на отрасль «сверху»
|
Что публикуют
|
Регуляторика, тарифы, кейсы перевозчиков, практичные советы
|
Ошибки и верные решения перевозчиков, рабочие кейсы, комментарии без прикрас
|
Новостные сводки, инфраструктурные проекты, тенденции в отрасли
|
В чем удобство
|
Публикации выходят ежедневно, контент структурирован и имеет прикладной характер
|
Живой язык, посты легко читаются, кейсы быстро цепляют
|
Много данных, фактов и цифр, больше подходит для анализа, чем для «почитать что-то в дороге»
|
Частота публикаций
|
Регулярный поток (почти ежедневно)
|
Нерегулярно, но ярко — каждая история цепляет
|
Периодичность стабильная, новости выходят быстро
|
Преимущества
|
Баланс между актуальными новостями и прикладной практикой
|
Честные кейсы, реальная жизнь без глянца
|
Глубокий обзор отрасли, макроуровень, международные процессы
|
Нюансы
|
Меньше личных историй, акцент на «бизнесовую» подачу
|
Контент может казаться чересчур суровым, отсутствует методология
|
Много РЖД и инфраструктуры, меньше прикладных советов
Каналы с новостями и аналитикой
«Все о цепях поставок» (@logscm)
Количество подписчиков: ≈ 10 000.
Специализация: supply chain, логистика, экономика, регуляторика.
Для кого: руководители, менеджеры по ВЭД, логистические компании, специалисты по цепям поставок, производственные и торговые бизнесы.
Канал публикует информацию о логистике, цепочках поставок, новости о том, что происходит в мире логистики и бизнеса. Рассказывают о санкциях, импортозамещении и товарном бизнесе с Китаем.
Что публикуют:
- новости отрасли: банкротства крупных импортеров, изменения в налогах и регулировании, инициативы Минтранса и ФТС;
- макроэкономику и аналитику: экспорт/импорт, прогнозы по рынкам, влияние «серого импорта»;
- бизнес-кейсы: от digital-инструментов для складов до примеров цифровизации в fashion-ритейле;
- международную повестку: санкции, глобальные перевозки, проекты российских промзон за рубежом;
- партнерский контент: реклама перевозчиков, логистических сервисов;
- вовлечение аудитории: регулярные опросы и интерактив («возите ли в Казахстан и Беларусь?»);
- дайджесты и аудио-/видеообзоры – сводки дня в разных форматах.
Преимущества:
- широкий охват: от локальных проблем на границах до глобальной торговли и макроэкономики;
- оперативность: события в канале появляются синхронно с крупными СМИ («РБК», «Ведомости» и др.);
- разнообразие форматов: тексты, инфографика, опросы, аудио, видео;
- экспертиза: авторы работают с первоисточниками и официальными данными, часто ссылаются на отчёты и статистику.
Нюансы:
- высокая плотность новостей: много информации, которая больше подойдет специалистам, чем широкой аудитории;
- встречается партнерский контент (реклама перевозчиков, сервисов, мероприятий);
- сильный уклон в макроэкономику и регуляторику – практических постов на тему «Как делать» заметно меньше.
«Логист» (@worldoflogistics)
Количество подписчиков: ≈ 18 000.
Специализация: новости и аналитика в логистике, транспорте и внешней торговле.
Для кого: руководители, предприниматели и специалисты, которым важно ежедневно отслеживать свежие события и понимать их влияние на рынок. Особенно полезен для компаний, работающих с международными перевозками.
Канал работает как новостная лента отрасли: здесь собраны ключевые апдейты – от санкций и налоговых изменений до рекордов контейнерных перевозок. «Логист» фактически соединяет макроэкономику, транспорт и международную повестку в одном месте, показывая, как глобальные процессы отражаются на логистике и бизнесе в России.
Что публикуют:
- оперативные апдейты о тарифах, решениях Минтранса и изменениях в таможне;
- макроэкономика: курс рубля, экспорт-импорт, налоги;
- международная повестка: санкции, рекорды контейнеровозов, развитие СМП;
- юридическая часть: законопроекты, судебные кейсы, обязательные досмотры;
- инфраструктура: новые промзоны, электрозарядки, развитие портов;
- обзоры и сводки: контейнерооборот, динамика ставок, отчеты Drewry и Минэка.
Преимущества:
- новости приходят быстро, канал работает как отраслевое информагентство;
- охват от локальных решений до глобальных процессов;
- обилие цифр и документов формирует доверие у аудитории;
- события подаются через призму их влияния на рынок.
Нюансы:
- высокая плотность информации, ею легко перегрузиться;
- практикуется новостная модель, в то время как прикладных материалов довольно мало;
- встречаются рекламные посты, которые порой выбиваются из общей логики.
«Логистика 2.0» (@logistica_2_0)
Количество подписчиков: ≈ 57 000.
Специализация: современные тренды в логистике и цифровизация.
Для кого: руководители и менеджеры, которым важно быть в курсе не только российских, но и международных тенденций.
«Инсайды рынка, факты для принятия решений и выбора поставщиков, актуальные новости современной логистики», – говорится в описании канала. То есть авторы с порога заявляют: здесь собрана информация, которая может реально повлиять на работу компаний. Новости, аналитика и разборы, которые помогают управленцам видеть не только текущую картину, но и прогнозировать, куда движется рынок.
Что публикуют:
- новости отрасли: сделки компаний, новые правила и инициативы Минтранса;
- тренды и аналитика – от падения спроса на перевозки из Китая до кризиса на рынке топлива;
- международные кейсы;
- живые репортажи о проблемах на границах, дефиците ресурсов и падении продаж грузовиков;
- элементы вовлечения аудитории: вопросы читателям, просьбы поделиться региональным опытом.
Преимущества:
- современный и широкий взгляд: от внутреннего рынка до международной логистики;
- оперативные новости и аналитика с привязкой к конкретным событиям;
- много цифр, фактов и статистики — это добавляет доверия;
- авторы умеют «разбавлять» сухие данные вопросами к аудитории, что оживляет подачу.
Нюансы:
- акцент на новостях: много информации, но, как и в предыдущем случае, маловато практических разборов, а также советов, как применить эти данные на уровне компании;
- местами язык перегружен цифрами и деталями – это ценно экспертам, но может быть тяжеловато для неподготовленного читателя;
- ощущение «потока новостей» порой мешает восприятию канала как инструмента для ежедневной работы.
Сравнительная таблица
|
Характеристика
|
«Все о цепях поставок»
|
«Логист»
|
«Логистика 2.0»
|
Формат
|
Телеграм-канал с дайджестами, новостями, опросами и мультимедиа (аудио/видео)
|
Телеграм-канал в формате новостной ленты
|
Телеграм-канал с аналитикой и новостями, упор на стратегию и цифры
|
Аудитория
|
Руководители, менеджеры ВЭД, логисты, производственные и торговые компании
|
Руководители, предприниматели, специалисты, следящие за рынком и внешней торговлей
|
Топ-менеджеры и менеджеры, которым нужен широкий и международный взгляд на отрасль
|
Что публикуют
|
Новости отрасли, макроэкономика, аналитика, бизнес-кейсы, международные новости, партнерский контент, опросы и сводки
|
Новости о тарифах, решениях Минтранса, таможне, макроэкономике, санкциях, инфраструктуре, обзоры и статистику
|
Новости о сделках и господдержке, аналитику по компаниям, международные кейсы, эксклюзивные цифры, обзоры рынков
|
В чем удобство
|
Разные форматы (текст, инфографика, опросы, аудио/видео), но инфопоток плотный
|
Простая структура — «новости в ленте», читается быстро, но без интерактива
|
Много аналитики и цифр, ценно для профи, но новичку сложно — длинные тексты и плотный язык
|
Частота публикаций
|
Несколько постов в день + дайджесты и обзоры
|
Несколько апдейтов ежедневно, часто в темпе новостной ленты
|
Регулярные публикации, объём средний, посты длинные и насыщенные
|
Преимущества
|
Широкий охват – от локальных историй до глобальной торговли, работа с первоисточниками, разнообразие форматов
|
Быстрые обновления, повестка локальная и международная, много цифр и подтверждающих документов
|
Глубокая аналитика, стратегический макроуровень, ссылки на авторитетные источники, баланс тем Россия – мир
|
Нюансы
|
Слишком высокая плотность информации, встречается реклама, мало практических «разборов»
|
Много сухой информации, мало прикладного контента, встречаются рекламные посты
|
Тяжелый для восприятия контент, перекос в ж/д тематику, мало дискуссий, реклама часто выбивается из общего контекста
Чаты для поиска грузов и коммерческой работы
«Грузоперевозки | Россия, Узбекистан, Казахстан» (@gruzoperevozkia)
Количество участников: ≈ 4500.
Специализация: поиск грузов без посредников.
Для кого: водители, частные перевозчики, владельцы грузового транспорта и предприниматели, которым нужен быстрый доступ к заявкам.
Канал позволяет искать свободные грузы без посредников, связываться напрямую с владельцем груза. Новые грузы обычно появляются каждый час в удобном формате. Можно найти грузы для любого автомобиля: лесовоза, фуры, Газели, рефрижератора.
Что публикуют:
- объявления о грузах и перевозках по России и СНГ;
- предложения от заказчиков без диспетчеров и посредников;
- сводки и обновления о новых заявках.
Преимущества:
- бот с поиском по городам и параметрам;
- широкая аудитория – объявления реально видят люди в регионах;
- прямое взаимодействие «заказчик-перевозчик», без комиссии и диспетчерских накруток;
- формат максимально прикладной: можно сразу найти или предложить груз.
Нюансы:
- мало «живого контента» (обсуждений, разборов или советов); по сути это – доска объявлений;
- актуальность зависит от активности пользователей – в «пустые часы» (поздним вечером и ночью) предложений может быть меньше.
«Попутные грузы (ЧАТ)» (@poputno_gruz)
Количество участников: ≈ 23 000.
Специализация: попутные и международные грузоперевозки.
Для кого: логисты, перевозчики и грузовладельцы из России, Казахстана, Узбекистана и соседних стран.
Открытый Telegram-чат с предложениями грузов как по России, так и зарубежные направления. В каждом предложении указывается тип машины, объем и вес, тип груза и оплаты.
Что публикуют:
- ежедневные заявки на перевозки по маршрутам Россия – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан;
- предложения машин под загрузку (тент, реф, мега, шаланда и др.);
- уточнения по датам, тоннажу, типу кузова и условиям погрузки;
- контакты для быстрого выхода на сделку.
Преимущества:
- высокая активность: десятки свежих заявок в течение дня;
- география охватывает сразу несколько стран, удобно для международных рейсов;
- формат чата позволяет напрямую связаться с заказчиком или перевозчиком без посредников;
- есть как разовые рейсы, так и крупные партии (по 10+ машин).
Нюансы:
- сообщения хаотичные: нет строгой структуры, чтобы найти что-то нужное, приходится читать весь поток;
- встречаются публикации на узбекском или русском, так что лучше заранее открыть в соседней вкладке онлайн-переводчик;
- в «пустые часы» (поздний вечер и ночь) активность ниже, свежих предложений меньше;
- периодически попадается нерелевантный контент – реклама или несвязанные объявления.
«Грузоперевозки Россия» (@gruzoperevozki_rossiya)
Количество участников: ≈ 59 000.
Специализация: межрегиональные и международные перевозки (Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и др.).
Для кого: частные перевозчики, владельцы компаний, экспедиторы, которым нужны быстрые заказы или предложения машин.
Что публикуют:
- ежедневные заявки на перевозки (зерно, стройматериалы, продукты, металл, бытовые грузы);
- маршруты из России в Среднюю Азию и обратно;
- контактные данные заказчиков напрямую (без диспетчеров);
- спецусловия: рефы, тентовки, объем/тоннаж, требования по ГЛОНАСС и оплате;
- редкие офф-топ предложения (например, подработка или реклама сервисов).
Преимущества:
- живой чат, десятки свежих заявок каждый день;
- большой охват регионов, включая сложные направления (Душанбе, Хорезм, Самарканд, Баку, Сыктывкар и др.);
- прямые контакты – можно сразу договориться без посредников;
- актуальность: видно «горящие» грузы и машины с конкретными датами.
Нюансы:
- поток сообщений плотный, легко пропустить нужное;
- качество объявлений разное: от подробных до минималистичных в духе: «Нужна тентовка»;
- наряду с предложениями по грузам и машинам проскакивают сообщения, которые к перевозкам прямого отношения не имеют («страховка», «юридическая помощь», «помогу с документами» и т.д.);
- для удобства поиска придется сообщения фильтровать вручную – это скорее живой и динамичный рынок, чем структурированная биржа.
Сравнительная таблица
|
Характеристика
|
«Грузоперевозки | Россия, Узбекистан, Казахстан»
|
«Грузоперевозки Россия»
|
«Попутный груз (ЧАТ)»
|
Формат
|
Telegram-бот + канал
|
Открытый Telegram-чат
|
Открытый Telegram-чат
|
Аудитория
|
Перевозчики и заказчики из РФ
|
Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан
|
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан
|
Что публикуют
|
Автоматизированные объявления: грузы и транспорт
|
Ручные заявки: маршруты, грузы, контакты
|
Ручные заявки: маршруты, машины под загрузку, контакты
|
В чём удобство
|
Поиск по параметрам через бота, объявления структурированы
|
Поток сообщений в чате, структура минимальная
|
Поток сообщений в чате, структура отсутствует
|
Частота публикаций
|
10 000+ пользователей видят объявления, поток равномерный
|
Десятки сообщений в час, всплески активности утром/вечером
|
Десятки сообщений в день, активность волнами
|
Преимущества
|
Удобный бот-поиск, без посредников
|
Живой обмен, много реальных заявок, широкий охват маршрутов
|
Международные рейсы, крупные партии (по 10+ машин), простая коммуникация
|
Нюансы
|
Нужно уметь пользоваться ботом, не всегда есть нужный маршрут
|
Сообщения хаотичные, есть реклама и оффтоп
|
Сообщения хаотичные, двуязычный формат (рус/узб), бывают «пустые часы»
Образовательные и экспертные каналы
Логистика Юга России (@logistika_yuga)
Количество подписчиков: ≈ 700 (это в первую очередь ядро специалистов из южных регионов. Канал закрывает именно их задачи и потому не стремится к массовости).
Специализация: новости и практика транспортной и складской логистики с акцентом на южные регионы РФ (Краснодарский край, Крым, Ростовская и Астраханская области), инфраструктурные проекты, регуляторика и цифровизация.
Для кого: собственники и руководители АТП, директора по логистике и операционному развитию, руководители складов и 3PL, специалисты ВЭД и таможенного оформления, муниципальные и региональные менеджеры транспорта.
Канал системно объясняет, как нормативные и инфраструктурные изменения «приземляются» на операционку бизнеса на Юге, подсвечивает рабочие кейсы и даёт ориентиры для решений (что делать, где риски, куда смотреть). Это практическая экспертиза, а не просто новостная лента.
Что публикуют:
- регуляторика и правила: спецразрешения для КГ/ТВ грузов, ЭПД, камеры для «отлова» водителей без ОСАГО, изменения по утильсбору и др.;
- инфраструктура: дороги, порты, ж/д узлы, ИТС в регионах (Ростов, Краснодар, Новороссийск, Севморпуть);
- практика и кейсы: локальные сервисы доставки, автоматизация складов, роботизация, мониторинг транспорта в условиях РЭБ;
- дайджесты: сжатые подборки ключевых событий недели/дня;
- партнерские материалы: анонсы форумов, вебинаров, интеграции с решениями рынка (WMS/TMS, мониторинг, надстройки и т. п.);
- репортажи с CeMAT и отраслевых мероприятий.
Формат и подача: деловые заметки с маркерами и хэштегами, ссылки на первоисточники и документы/файлы, короткие пояснения «что меняется и чем грозит бизнесу», периодически публикуется видео/аудио и инфографика.
Удобство: структурировано, быстро пролистывается; важные тезисы вынесены в начало; много нужных деталей (сроки, суммы, процедуры).
Объем публикаций: регулярно, несколько постов в день/неделю; активные периоды вокруг отраслевых событий и собственного форума.
Преимущества:
- региональная «земляная» оптика: не только федеральные решения, но и их влияние на ЮФО/СКФО;
- практическая ценность: конкретные шаги и последствия (сроки, куда обращаться, что приложить);
- прямые сигналы с площадок: CeMAT, ВЭФ, а также местные кейсы (таможня, порты, дороги);
- нетворкинг-компонента: сообщество вокруг собственного форума повышает экспертизу и обмен опытом.
Нюансы:
- региональный уклон: федеральной аудитории часть тем может казаться нишевой;
- встречаются партнерские и рекламные интеграции (в пределах отрасли);
- много нормативки и цифр – полезно для профи, но может оказаться «перебором» для новичков.
«Большая логистика» (@biglogistics)
Подписчиков: ≈ 7000.
Специализация: транспорт, логистика, регуляторика, инфраструктура, международные перевозки.
Для кого: руководители транспортных и логистических компаний, менеджеры по ВЭД, аналитики, специалисты по цепям поставок и те, кто ищет примеры оптимизации процессов и стратегический взгляд на отрасль.
«Большая логистика» – гибрид новостного ресурса и площадки для системных разборов отрасли. Канал делает упор не только на оперативные апдейты (решения Минтранса, новые маршруты, прогнозы грузооборота), но и на материалы, которые дают прикладную пользу и расширяют кругозор специалистов.
Канал соблюдает баланс между новостями и «обучающими» материалами: регулярно разбираются кейсы компаний, даются цифры и прогнозы, приводятся примеры, которые можно адаптировать в своей работе. Посты не ограничиваются фактами — они показывают тренды и позволяют специалистам учиться на чужом опыте.
Что публикуют:
- отраслевые новости – тарифы, инфраструктурные проекты, изменения в регулировании;
- макроэкономику и аналитику – прогнозы по перевозкам, динамику грузооборота, влияние санкций;
- кейсы компаний – примеры автоматизации перевозок (СИБУР, «Подорожник»), внедрение цифровых систем, опыт оптимизации затрат;
- международную повестку – новые маршруты через Арктику, планы Китая, санкционные истории;
- экспертные комментарии и ссылки на первоисточники (от Bloomberg до Минтранса РФ).
«Логистика без границ» (@logisticsscm)
Количество подписчиков: ≈ 28 500.
Специализация: новости логистики и supply chain.
Для кого: предприниматели и компании, которые работают с Китаем, Европой, Центральной Азией и ищут практические рекомендации, основанные на реальном опыте. Также будет полезен для студентов и начинающих специалистов в логистике, поскольку дает системный взгляд и помогает быстро влиться в профессию.
«Логистика без границ» – это не просто новостной канал, а площадка, где каждое сообщение выходит за рамки сухой хроники. Здесь публикуют ключевые новости международной логистики и цепей поставок, но авторы идут дальше: добавляют аналитику, исследования и прикладные выводы для бизнеса. Канал ведет Хаким Ибрагимов, генеральный директор RTA (логистическая компания) и основатель SCM Platform (платформа для специалистов по управлению цепями поставок). Благодаря этому новости получают не только контекст, но и «перевод на язык практики» – что это значит для компаний здесь и сейчас.
Что публикуют:
- аналитику и исследования о рынке перевозок в США, прогнозы по цифровизации цепочек поставок;
- новости о регуляторике: инициативы ФНС и Минтранса, изменения в таможенном и транспортном законодательстве;
- практические разборы — как ускорить процессы в supply chain в 2–3 раза, чек-листы по выбору брокеров или распределению запасов;
- международные кейсы про кибератаки на автопром, кризисы в цепях поставок и трансформацию глобальной логистики;
- анонсы форумов, конференций и обучающих программ;
- немного «лайфстайла»: истории про редкие автомобили, посты с арт-уклоном и вечера предпринимателей в историческом контексте.
Преимущества:
- публикации готовят практики отрасли, часто есть эксклюзив от приглашенных специалистов;
- канал охватывает не только Россию, но и международные рынки, позволяя смотреть на бизнес глобально;
- в каждом материале много кейсов, цифр, аналитики и пошаговых советов, которые можно применять в работе;
- контент разнообразный: серьезные исследования соседствуют с культурными или редкими историями, поэтому канал не скатывается в сухую ленту.
Нюансы:
- часто тексты перегружены ссылками на законопроекты, цифрами и сложными кейсами, поэтому неподготовленному читателю может быть тяжело;
- заметная часть постов – реклама мероприятий, конференций и партнерских сервисов;
- фокус сделан на стратегический уровень управления, а не на интересы водителей или линейных сотрудников.
Сравнительная таблица
|
Характеристика
|
«Логистика Юга России»
|
«Большая логистика»
|
«Логистика без границ»
|
Формат
|
Telegram-канал, связанный с региональным форумом
|
Telegram-канал
|
Telegram-канал, авторский (Хаким Ибрагимов, RTA, SCM Platform)
|
Аудитория
|
Специалисты ЮФО/СКФО: АТП, логистические директора, 3PL, ВЭД-специалисты, муниципальные менеджеры
|
Руководители ТК, логисты, supply chain специалисты, менеджеры ВЭД, аналитики
|
Предприниматели, компании с международными перевозками, supply chain специалисты, студенты и начинающие логисты
|
Что публикуют
|
Регуляторика, инфраструктура (дороги, порты, ж/д узлы), локальные кейсы, дайджесты, партнёрские материалы, репортажи с CeMAT
|
Отраслевые новости, макроэкономика, кейсы компаний (автоматизация, оптимизация), международная повестка, экспертные комментарии
|
Новости логистики и supply chain, международные кейсы, практические разборы, регуляторика, исследования, анонсы мероприятий, немного лайфстайла
|
Удобство
|
Структурированные посты с маркерами, ссылки на документы, пояснения «что меняется и чем грозит бизнесу»
|
Баланс между новостями и кейсами, акцент на прикладную пользу
|
Живые тексты, аналитика и советы «как применять», много примеров и цифр
|
Объём публикаций
|
Несколько постов в день/неделю, активность вокруг событий и форума
|
Регулярно, средняя интенсивность (несколько постов в день/неделю)
|
Часто, потоковый формат, регулярные апдейты и аналитика
|
Преимущества
|
Региональный фокус, практическая ценность, «прямые включения» с площадок, сообщество вокруг форума
|
Баланс новостей и анализа, прикладные кейсы, международный охват, системный взгляд
|
Практики отрасли, глобальный охват, много кейсов и аналитики, разнообразие форматов (от исследований до культурных постов)
|
Нюансы
|
Региональный уклон, партнёрские материалы, много нормативки и цифр
|
Иногда «перегруженность» цифрами, рекламные посты, мало практических инструкций
|
Перегрузка цифрами и сложными кейсами, много рекламы мероприятий, фокус на стратегический уровень
Как выбрать полезный канал
При выборе Telegram-каналов по логистике обращайте внимание на несколько ключевых моментов.
- Смотрите на охват постов, а не только на количество подписчиков. Активная аудитория важнее большого, но пассивного числа подписчиков. Хороший показатель – когда посты набирают от 5% до 15% просмотров от общего числа подписчиков.
- Изучайте комментарии и обратную связь. Если у канала есть связанный чат, посмотрите на активность обсуждений. Живые дискуссии профессионалов порой даже более ценны, чем сами посты.
- Проверьте регулярность публикаций. Канал должен обновляться не реже 2-3 раз в неделю. Слишком частые публикации могут засорить вашу ленту, а редкие – снизить актуальность информации.
- Оцените качество и достоверность материалов. Хорошие каналы всегда указывают источники информации, ссылаются на официальные документы и мнения признанных экспертов отрасли.
- Уточните уровень экспертизы. Качественные каналы создают практикующие специалисты и/или команды с репутацией в отрасли. Но ценность в том, что в таких каналах звучат еще и голоса практиков: даже если администраторы сами эксперты, они всё равно дают слово тем, кто ежедневно работает на рынке.
Вместо вывода
Профессиональные Telegram-каналы – это инвестиция в развитие вашего бизнеса и личный рост. Подписывайтесь хотя бы на 2-3 канала из нашей подборки, чтобы быть в курсе отраслевых новостей и говорить с коллегами на одном языке.
Если вы руководите транспортной компанией или занимаетесь логистикой на управленческом уровне, особое внимание обратите на канал «Рейс» – здесь регулярно разбираются практические вопросы ведения транспортного бизнеса, которые напрямую влияют на прибыльность и эффективность компании.
Помните: в быстро меняющейся отрасли тот, кто владеет актуальной информацией, всегда находится на шаг впереди конкурентов.
Часто задаваемые вопросы
Какие Telegram-каналы читать логисту?
–– Логисту стоит подписаться на каналы трех типов: новостные («Логистика без границ», «Транспорт и логистика»), коммерческие («Грузоперевозки Россия», «Попутные грузы») и бизнес-ориентированные («Рейс», «Реальная логистика»). Такая комбинация поможет получать полную картину происходящего в отрасли.
Где найти каналы про перевозки и транспорт?
Лучшие каналы можно найти через поиск в Telegram по ключевым словам «логистика», «грузоперевозки», «транспорт», а также в нашей подборке и через рекомендации коллег. Наша статья содержит проверенную подборку актуальных каналов на 2025 год и будет обновляться, а возможно и дополняться.
Какой канал про логистику лучший?
Не существует одного «лучшего» канала – все зависит от ваших задач:
- управленцам АТП подойдет «Рейс»;
- за новостями и макроанализом приходите в «ЛОГИСТ», «Логистика 2.0», «Все о цепях поставок»;
- для поиска грузов/машин подписывайтесь на «Грузоперевозки Россия», «Попутный груз (ЧАТ)», «Грузоперевозки | Россия, Узбекистан, Казахстан»;
- региональные кейсы ищите в канале «Логистика Юга России».
Как найти клиентов через Telegram-каналы по логистике?
Многие профессиональные каналы имеют связанные чаты, где участники обмениваются контактами и предложениями. Также в каналах часто публикуются объявления о поиске перевозчиков или грузов. Активно участвуйте в обсуждениях и делитесь экспертизой – это поможет построить репутацию и найти партнеров.
Какие каналы помогут следить за изменениями в законах для перевозчиков?
Для отслеживания правовых изменений подпишитесь на «Логист» (вопросы таможни и ВЭД), «Все о цепях поставок» (НДС, ФНС, ФТС, инициативы Минтранса) и «Логистика 2.0» (тренды рынка и подтверждающие цифры). Эти каналы оперативно освещают все изменения в транспортном законодательстве.
Как не утонуть в потоке и не тратить время зря?
Отключите лишние уведомления, оставьте «пин» на 2-3 ключевых каналах, остальное поместите в отдельную папку. Смотрите не на количество подписчиков, а на охват постов и частоту их публикации: стабильные 5-15% просмотров от подписчиков – нормальный ориентир.
