Итоги продаж автомобилей в Европе в 2015 году: названы лучшие модели

Аналитическое агентство JATO Dynamics дополнило статистические данные ACEA по европейскому авторынку за 2015 год и назвало самые популярные модели. Лидером вновь стал Volkswagen Golf.

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Volkswagen Golf — неизменный любимчик Европы

Европейская статистика ввиду сложности аккумулирования данных со всех стран выходит позже американской, российской и китайской, вдобавок цифры от разных источников несколько различаются. Две недели назад мы публиковали выдержку из годового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей АСЕА, а теперь приводим данные аналитического агентства JATO Dynamics. Согласно им, в Европе в прошлом году было зарегистрировано 14,2 млн новых автомобилей, что на 9,3% больше, чем в 2014 году. Все страны, за исключением Эстонии и Люксембурга, показали положительную динамику.

Наибольший интерес в отчете JATO Dynamics представляет рейтинг самых популярных моделей, которого нет у АСЕА. Первое место, как обычно, занимает Volkswagen Golf — продано более полумиллиона экземпляров, на втором и третьем местах — субкомпактные хэтчбеки Ford Fiesta и Renault Clio. Остальные позиции и цифры сведены в таблицу. Отметим, что в двадцатку лучших попали две японские модели: занявший седьмое место Nissan Qashqai оказался самым популярным в Европе кроссовером, на 15-й позиции закрепилась Toyota Yaris.

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В рейтинге марок также лидирует Volkswagen. Лучшим из японских брендов стала Toyota — 11-е место. В десятку сильнейших вошла и так называемая большая немецкая тройка, причем Audi опередила по продажам BMW и Mercedes-Benz. В США, напомним, обратный порядок: среди премиалов лидирует Mercedes-Benz, второе место за BMW, Audi лишь на пятой позиции после Lexus и Buick. Европейцев импортный люкс, судя по всему, вообще не интересует.

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