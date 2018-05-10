Обновленная Hyundai Elantra: первые фотографии

В Сети появились снимки предсерийного обновленного корейского седана. Машина серьезно закамуфлирована, но кое-что о ней можно сказать уже сегодня.

Hyundai Elantra

Фотошпионы поймали предсерийный экземпляр машины на корейских дорогах, где седан, известный нам как Elantra, продается под именем Avante. Камуфляжные чехлы не в силах скрыть те изменения, которые предстоит пережить модели в середине жизненного цикла данного поколения.

Итак, судя по всему, после рестайлинга у Hyundai Elantra серьезно изменится передняя часть: радиаторная решетка, фары, бампер будут выполнены в таком же стиле, что на недавно показанном в Китае Hyundai Lafesta. Новый язык дизайнеров называется Sensious Sportiness («чувственная спортивность»).

Сзади изменения не так очевидны. Но тут появятся новые фонари и бампер, на который с крышки багажника переедет крепление номерного знака.

Вероятнее всего, куда сильнее будут перемены в интерьере, который должен стать более минималистским и «воздушным». Абсолютно точно после обновления на Hyundai Elantra появится новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPaly и Android Auto.

Технические детали неизвестны. Скорее всего, нынешний 1,6-литровый двигатель GDI будет заменен новым семейства Smart Stream того же объема. Он слабее (123 л.с.), но гораздо экономичнее и экологичнее.

Hyundai Elantra

Премьеру обновленной Hyundai Elantra можно ждать уже в августе этого года. Вначале седан появится на домашнем рынке, затем в Северной Америке, ну а потом его можно ожидать и в России.

У нас Hyundai Elantra заметно проигрывает другим моделям компании: седану Solaris и кроссоверу Creta.

К чемпионату мира по футболу этого года Hyundai подготовила спецверсии своих моделей для российского рынка.

Фото: Facebook/Motor Jason