Toyota снова отзывает гибриды в России

Под сервисную кампанию попали хэтчбеки Toyota Prius, произведенные в 2009–2014 годах.

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Как уточняется в сообщении Росстандарта, под отзыв попали машины, которые произведены с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. Из-за невысокой распространенности данной модели отзывается всего 802 гибрида.

Само сообщение российского отделения компании довольно запутанно, но суть его сводится к тому, что в отзываемых машинах обнаружены проблемы в гибридной системе, которые, при определенных условиях, могут привести к тому, что она не перейдет в аварийный режим. Это может привести к потере мощности, в результате автомобиль заглохнет.

«Несмотря на то, что рулевое управление с усилителем и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии», — говорится в сообщении компании.

Дилеры оповестят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости явиться на сервис для обновления программного обеспечения, отвечающего за распределение питания. Впрочем, можно не дожидаться звонка или письма от дилера, а, сверившись со списком VIN-кодов отзываемых автомобилей, записаться самостоятельно. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Осенью прошлого года Toyota отозвала в России более свежие Приусы.

В августе 2018 года Toyota отзывала 20 тысяч автомобилей Corolla из-за неисправных подушек безопасности.

Фото: Toyota