Honda привезет обновленный Pilot в Россию

Honda Pilot 2019 модельного года появится в продаже в ближайшее время и будет отличаться от предшественника не только внешностью.

Материалы по теме Honda показала новый кроссовер. Ждем в России!

Компания Honda подтвердила скорое начало продаж в нашей стране обновленного кроссовера Honda Pilot. Автомобиль имеет 8-местный салон и оснащается системой интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4, которая может работать в нескольких режимах.

От актуальной версии, которая продается у нас с августа 2017 года, новинка будет отличаться дизайном переднего бампера, хромированной решеткой радиатора и новыми колесными дисками. Теперь во всех комплектациях кроссовер в обязательном порядке оснащается светодиодными фарами ближнего света, такими же дневными ходовыми огнями и противотуманками.

Салон обновленного Honda Pilot станет немного комфортнее благодаря установке более широких откидных подлокотников кресел водителя и переднего пассажира.

О стоимости обновленного кроссовера пока не сообщается. Вероятно, цены на него мы узнаем весной, практически накануне начала продаж, так как в последнее время у автопроизводителей не получается долго держать цены на заявленном уровне.

Скоро Honda может привезти в Россию новый внедорожник — Pasport, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Недавно Honda показала фотографию салона своего нового автомобиля. Так будут выглядеть салоны всех моделей марки новых поколений?

Фото: Honda