Honda привезет обновленный Pilot в Россию

Компания Honda подтвердила скорое начало продаж в нашей стране обновленного кроссовера Honda Pilot. Автомобиль имеет 8-местный салон и оснащается системой интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4, которая может работать в нескольких режимах.
От актуальной версии, которая продается у нас с августа 2017 года, новинка будет отличаться дизайном переднего бампера, хромированной решеткой радиатора и новыми колесными дисками. Теперь во всех комплектациях кроссовер в обязательном порядке оснащается светодиодными фарами ближнего света, такими же дневными ходовыми огнями и противотуманками.
Салон обновленного Honda Pilot станет немного комфортнее благодаря установке более широких откидных подлокотников кресел водителя и переднего пассажира.
О стоимости обновленного кроссовера пока не сообщается. Вероятно, цены на него мы узнаем весной, практически накануне начала продаж, так как в последнее время у автопроизводителей не получается долго держать цены на заявленном уровне.
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Фото: Honda
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