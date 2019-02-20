Новый дизайн интерьеров Skoda: много уровней, другой руль

Новая архитектура салона представлена на концепте Skoda Vision iV, который будет показан 5 марта на автосалоне в Женеве.

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Новый салон, разработанный для автомобилей Skoda, отличается многоуровневостью. Согласно моде, да и удобству использования, дисплей информационно-развлекательной системы, ставший уже обязательным атрибутом центральных консолей, вынесен отдельно и имеет упор для руки, а сама консоль и панель приборов были кардинально модернизированы.

SkodaVision iV, который первым получил новый салон, является полностью электрическим автомобилем. Значит ли это, что найденные решения нельзя будет применять на машинах с двигателями внутреннего сгорания, построенных на иной платформе, а не на MEB (Modular Electric Drive Kit), как и концепт? Вероятно, да. С другой стороны, в скором времени в модельных рядах автопроизводителей может вовсе не остаться машин с ДВС. Например, Skoda в следующие четыре года намерена инвестировать 2 млрд евро в развитие альтернативных силовых установок, представив в итоге более десяти серийных электромобилей.

Следует обратить внимание и на новое двухспицевое рулевое колесо, в центре которого красуется не логотип марки, а надпись «Skoda» заглавными буквами. Как заявили дизайнеры, его внешний вид станет одной из отличительных черт дизайна концепта, а впоследствии, надо полагать, и прочих автомобилей марки Skoda.

Салон концепта лишен центрального тоннеля. Он электромобилю просто не нужен, так как у машины нет ни выхлопной системы, ни коробки передач. Благодаря этому салон стал заметно просторнее. Место центрального тоннеля заняло пространство для хранения. В центральной консоли, помимо всего прочего, нашлось место для удобного размещения двух мобильных телефонов. Ниши для них оборудованы беспроводной зарядкой.

Премьера концепта Skoda Vision iV состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта 2019 года.

Дизайну и архитектуре интерьеров стало уделяться гораздо больше внимания: пришло время кардинального переосмысления внутреннего пространства автомобилей. Интересные проекты в последнее время представили: Honda, Land Rover, Renault, Toyota и Lada.

Иллюстрация: Skoda