Volkswagen Polo и Tiguan заметно подорожали

Две популярные модели Volkswagen, седан и кроссовер, стали дороже на сумму от 16 тыс. до 70 тыс. рублей.

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Volkswagen скорректировал цены на две свои популярные модели — седан Polo и кроссовер Tiguan. Теперь они обойдутся покупателям дороже на 16–70 тыс. рублей.

В базовой комплектации Conceptline Volkswagen Polo стоит 670 900 рублей, что на 16 тыс. рублей больше, чем в начале года. Следует отметить, что за эти деньги покупатель получает автомобиль с 90-сильным мотором. Более мощный и оснащенный рядом нужных систем, а также автоматом, седан в комплектации Trendline обойдется уже в 840 900 рублей, отмечают в агентстве «Автостат». За самую же дорогую версию седана GT с современным 125-сильным турбированным мотором придется выложить 1 010 900 рублей. Следует отметить, что в комплектации Connect, которая появилась совсем недавно, автомобиль стоит как и прежде — от 800 900 до 945 900 рублей.

Volkswagen Polo

Цены на Volkswagen Tiguan увеличились на сумму от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. Теперь для покупки кроссовера потребуется минимум 1 499 000 рублей. Эта версия под названием Trendline оснащается двигателем объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с., а также механической коробкой. Более мощная 150-сильная версия All Inclusive стоит 1 719 000 рублей. В самой дорогой комплектации Sportline, оснащенной двигателем 2 литра мощностью 220 л.с., кроссовер предлагается за 2 599 000 рублей. Как и в случае с Polo, новые версии автомобиля Connect и Connect Plus стоят по-прежнему 1 859 000 и 2 199 000 рублей соответственно.

Volkswagen Tiguan

Это не первое подорожание моделей Polo и Tiguan. Предыдущая корректировка их стоимости проводилась в январе этого года. Тогда машины подорожали на сумму от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, что не помешало Volkswagen увеличить продажи на 7%, реализовав с начала года 13 546 автомобилей. При этом Polo разошелся тиражом 7518 штук (+5%). Кроссовер же потерял часть клиентов: было продано 4178 Тигуанов, что на 2% меньше, чем годом ранее.

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Фото: Volkswagen