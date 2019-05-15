Судья сбил человека и скрылся. Наконец-то остался без прав

Арсена Крикорова, который скрылся с места происшествия, лишили прав на один год.

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Краснодарский суд лишил водительских прав бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова. Мужчина обвинялся в оставлении места ДТП. Напомним, что в декабре прошлого года он сбил на пешеходном переходе девушку и грозился свидетелям арестовать их.

О привлечении отправленного в отставку Арсена Крикорова к административной ответственности ходатайствовал генеральный прокурор Юрий Чайка. Верховный суд его представление удовлетворил. В результате против бывшего судьи были заведены два дела: по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

«Было два административных дела в отношении Крикорова, одно из них по статье об оставлении места ДТП, его рассмотрели, лишили его водительских прав на год», — рассказал ТАСС адвокат Крикорова Игорь Андрианов.

Решение по ст. 12.27 КоАП РФ судом еще не принято — материалы дела находятся в производстве суда, а заседание назначено на 28 мая. Уголовное дело против бывшего судьи возбуждать не стали.

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