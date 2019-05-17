Nissan запатентовал в России новую Teana

Значит ли это, что на российский рынок вернутся седаны Nissan? Спойлер — нет.

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Федеральный институт промышленной собственности опубликовал в своей базе сведения о патенте на промышленный образец, заявка на который была подана еще 14 сентября прошлого года.

Авторами образца являются Кусуноки Теппей (Япония), Уцуномия Такаси (Япония) и Ли Кеннет (США), а патентообладателем — компания Ниссан Джидоша Кабушики Кайша, торгующая также как Ниссан Мотор Ко., ЛТД.

На прилагаемых рисунках изображено новое поколение полноразмерного седана Nissan Altima, известного у нас как Teana. Автомобиль был представлен на автошоу в Нью-Йорке в марте прошлого года. Длина седана составляет 4901 мм, ширина — 1850 мм, а высота —1447 мм. Колесная база имеет длину 2852 мм.

Не исключено, что во избежание недоразумений компания просто патентует свои новые модели на всех рынках, на которых торгует, независимо от того, планируются ли в ту или иную страну поставки этих машин. Поэтому утверждать, что полноразмерный седан Ниссана вернется в Россию, нельзя. Регистрация патента ни к чему не обязывает.

Об окончании продаж Nissan Teana в России компания объявила в конце 2015 года. В октябре прошлого года было объявлено и о прекращении поставок Nissan Almera. Причиной отказа от седанов стали их невысокие продажи. Например, Альмеру можно до сих пор найти и купить из остатков на складах — настолько плохо они распродаются.

Тем временем компания сосредоточилась на продаже в России кроссоверов Juke, Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano и одного купе — GT-R стоимостью почти 8 млн рублей, которым торгуют только ради имиджа марки.

Nissan прилагает все усилия, чтобы оставаться на плаву. Тем не менее компании придется сокращать производство.

Человека, спасшего в свое время Nissan от банкротства, сегодня держат в тюрьме из-за обвинений со стороны «благодарной» компании.

Изображения: Nissan