Новое поколение Nissan X-Trail: первые фото на дорогах

Компания уже приступила к дорожным испытаниям.

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Японский автопроизводитель приступил к тестам нового поколения кроссовера X—Trail, а значит увидеть его мы сможем уже в следующем году. Судя по степени плотности камуфляжа, в Nissan не хотят, чтобы мы видели предстоящие перемены во внешности автомобиля, а значит они могут быть весьма значительными.

Эти шпионские фото были сделаны в Фармингтон-Хиллз штата Мичиган (США). Камуфляж скрывает даже фары и задние фонари кроссовера, что говорит о достаточно серьезных изменениях дизайна. Силуэт автомобиля, кажется, избавился из волнистых линий и очень похож на очертания концепта Xmotion 2018 года. Особенно сходство заметно при взгляде на заднюю часть нового X—Trail.

Говорить о двигателях новинки пока преждевременно, но есть шанс, что кроссовер получит более мощный 190-сильный атмосферный мотор объемом 2,5 литра, который устанавливается и на новый Nissan Altima. Не исключено также появление 2-литрового турбированного двигателя с изменяемой степенью сжатия. Мощность этого агрегата способна достигать 250 л.с. и 380 Нм, но степень форсировки для разных стран может меняться. Будет и гибридная силовая установка. Как вариант — на основе турбированного 2-литрового мотора и электродвигателя суммарной мощностью 178 л.с.

Также следует предположить, что новый X—Trail будет гораздо лучше оснащен и получит ряд новых для себя систем безопасности и помощи водителю.

Nissan X-Trail обновлялся в конце 2016 года, а значит, принимая во внимание начало дорожных испытаний, премьера нового поколения кроссовера должна состояться в начале следующего года.

О том, чего стоит обновленный Nissan X-Trail, о его достоинствах и недостатках читайте в посвященном этому кроссоверу материале.

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Фото: motor1.com, Nissan