Новое поколение Nissan X-Trail: первые фото на дорогах — журнал За рулем

Новое поколение Nissan X-Trail: первые фото на дорогах

Компания уже приступила к дорожным испытаниям.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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Японский автопроизводитель приступил к тестам нового поколения кроссовера XTrail, а значит увидеть его мы сможем уже в следующем году. Судя по степени плотности камуфляжа, в Nissan не хотят, чтобы мы видели предстоящие перемены во внешности автомобиля, а значит они могут быть весьма значительными.

Эти шпионские фото были сделаны в Фармингтон-Хиллз штата Мичиган (США). Камуфляж скрывает даже фары и задние фонари кроссовера, что говорит о достаточно серьезных изменениях дизайна. Силуэт автомобиля, кажется, избавился из волнистых линий и очень похож на очертания концепта Xmotion 2018 года. Особенно сходство заметно при взгляде на заднюю часть нового XTrail.


Говорить о двигателях новинки пока преждевременно, но есть шанс, что кроссовер получит более мощный 190-сильный атмосферный мотор объемом 2,5 литра, который устанавливается и на новый Nissan Altima. Не исключено также появление 2-литрового турбированного двигателя с изменяемой степенью сжатия. Мощность этого агрегата способна достигать 250 л.с. и 380 Нм, но степень форсировки для разных стран может меняться. Будет и гибридная силовая установка. Как вариант — на основе турбированного 2-литрового мотора и электродвигателя суммарной мощностью 178 л.с.


Также следует предположить, что новый XTrail будет гораздо лучше оснащен и получит ряд новых для себя систем безопасности и помощи водителю.

Nissan X-Trail обновлялся в конце 2016 года, а значит, принимая во внимание начало дорожных испытаний, премьера нового поколения кроссовера должна состояться в начале следующего года.

Новое поколение Nissan X-Trail: первые фото на дорогах

Фото: motor1.com, Nissan

Новое поколение Nissan X-Trail: первые фото на дорогах
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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