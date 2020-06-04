Hyundai повысил цены на весь модельный ряд

Солярис подорожал на 5000 рублей, кроссовер Крета — на 7000.

Материалы по теме Creta снова подорожала. И еще три модели Hyundai тоже

Корейский бренд в очередной раз переписал ценники на свои автомобили. Изменения происходили в конце мая и начале июня (о моделях Creta, Sonata и Tucson мы сообщали читателям ранее) и их не назовешь крупными — прибавка в цене составляла от 5000 до 15 000 рублей (то есть всего 0,4–0,9% от старой цены), — однако коснулся рост цен практически всей линейки и всех комплектаций, за исключением разве что «горячего» хэтчбека Hyundai i30N за 2 200 000 рублей.

Наиболее доступные машины бренда, седаны Solaris в дорестайлинговом и обновленном исполнениях, подорожали на 5000 рублей — и теперь стоят, соответственно, от 761 000 до 1 032 000 рублей и от 770 000 до 1 201 000 рублей, сообщает Цена Авто. Популярные кроссоверы Creta, как известно, стали дороже на 7000 рублей, новые цены составляют от 979 000 до 1 519 000 рублей за дореформенную версию и от 982 000 до 1 559 000 за актуальную.

На 10 000 «потяжелели» седаны Elantra (от 1 109 000 до 1 375 000 рублей), Sonata (1 534 000 до 2 084 000 рублей), а также кроссовер Tucson (от 1 574 000 до 2 339 000 рублей) заодно со спортверсией Tucson N Line (от 2 220 000 до 2 374 000 рублей). На сумму в 15 000 рублей стали дороже все комплектации флагманского кроссовера Santa Fe — теперь он стоит от 2 179 000 до 2 924 000 рублей.

Hyundai пересматривает российские прайс-листы не впервые за этот год — в апреле подорожание составило от 6000 до 30 000 рублей на различные модели бренда.

После майских праздников цены подняли десять марок, представленных в России, а в конце прошлого месяца это также сделали BMW и Datsun, представители которого вскоре заявили об уходе с российского рынка.

Фото: Hyundai