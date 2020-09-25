Дизайнеры посмотрели на оригами и вдохновились.

Материалы по теме Infiniti изменит кроссовер QX60

Infiniti показала концептуальный кроссовер QX60 Monograph — таким компания Nissan видит будущее премиальных семейных машин. Более того, Monograph задаст стиль вообще всем грядущим моделям Infiniti.

О том, насколько концепт соответствует будущему реальному автомобилю, в Infiniti говорят осторожно: речь пока о заимствовании пропорций и элементов дизайна. Однако можно сделать вывод, что QX60 останется комфортным 7-местным автомобилем, но обзаведется более мускулистым силуэтом. Обращает на себя внимание задняя часть боковины, решенная кардинально иным образом, нежели на нынешнем поколении: теперь парящая черная крыша переходит в лаконичный спойлер.

Также на крыше можно заметить прямоугольный узор, который дизайнеры называют «складка кимоно» — вероятно, в этой зоне будет располагаться люк. А вдохновением для создания структуры радиаторной решетки послужили замысловатые оригами... Помимо глубокого погружения в процесс рождения нового облика официальный пресс-релиз сообщает и вполне конкретную информацию: концепт официально представят на Пекинском автосалоне 26 сентября, а серийная версия следующего поколения QX60 появится в 2021 году.

Ожидаются новости и о совершенно новом кросс-купе QX55: по первоначальным планам, он должен был показаться на публике летом 2020 года, но в итоге премьеру перенесли на 11 ноября.

Фото: Infiniti.

Видео: Youtube, канал INFINITI