Geely Tugella: цены серьезно вырастут, причем дважды

Сейчас минимальная цена составляет 2,4 млн рублей, но к началу лета будет уже 2,8.

Материалы по теме В России подорожали автомобили Geely

Прайсы на новый китайский купе-кроссовер Geely Tugella вырастут в ближайшее время, причем это будет двухступенчатое повышение цен, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники информации. Ориентировочно, каждый раз модель будет дорожать на суммы около 150–250 тысяч рублей.

Один из источников сообщает, что с апреля минимальная цена на Geely Tugella составит 2 650 000 рублей, а с мая или июня — 2 800 000 рублей; примерно те же цифры указывают и другие информаторы издания. Они подчеркивают, что с самого начала продаж цена на кроссовер не менялась, в то время как иные китайские компании повышали расценки уже трижды. Отметим, что Geely тоже повышала цены на ряд моделей, но прайс на новинку оставляла неприкосновенным.

По неофициальным данным, Tugella должна была подорожать еще в марте (обычно компания проводит корректировки первого числа), но поставки автомобилей сместились на апрель, поэтому пока сохранились и цены. Напомним, сейчас дилеры марки предлагают Geely Tugella по ценам от 2 399 990 до 2 499 990 рублей; обе комплектации оснащены турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой АКП. В январе-феврале 2021 года в России продано 119 таких кроссоверов.

В среднем за прошлый год иномарки в России подорожали на 14%.

Фото: Geely