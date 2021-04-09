Новый иск к АВТОВАЗу: у Гранты на ходу взорвался амортизатор

Владелец чудом смог остановить машину. Дилер в гарантийном ремонте отказал.

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На автомобиле Lada Granta во время движения в задней подвеске взорвался правый амортизатор, об этом пишет информационное агентство ЕАН. Автомобилю еще нет трех лет, он находится на гарантии и обслуживается у официального дилера. Машина принадлежит Александру Чукавину, который 6 апреля ехал на Гранте вместе с супругой по Серовскому тракту, но на 12-м километре (район Верхней Пышмы, Екатеринбург) попал в ДТП, вызванное взрывом в задней подвеске.

В происшествии никто не пострадал, водитель смог остановить машину, но она оказалась обездвижена, и пришлось вызывать эвакуатор — колесо на Гранте ушло в арку, шина порвалась. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые установили, что полотно дороги ровное, сухое и не имеет повреждений. Владелец обратился за гарантийным ремонтом в автосалон «Лада Екатеринбург Север», но дилер отказал ему «по причинам несоответствия шин штатному типоразмеру и наличия повреждений на заднем правом диске, а также из-за наличия на автомобиле признаков ДТП», пишет источник.

Владелец машины считает несоответствие незначительным, оговоренным в специализированной литературе, как допустимое и уверен, что оно не состоит в причинно-следственный связи с возникшей поломкой. Он подал досудебную претензию на автосалон, а также готовит иск к АВТОВАЗу с требованием компенсации морального вреда.

«За рулем» обратился за комментарием на АВТОВАЗ. В пресс-службе производителя тоже обратили внимание на нестандартный размер колес на машине потерпевшего, в связи с чем отметили, что предпосылки к превышению нагрузок на амортизатор вполне могли быть, но, вместе с тем, подчеркнули, что судить об истинных причинах произошедшего пока довольно сложно.

«Мы рекомендуем обязательно обратиться к любому официальному дилеру для проведения исследования. По результатам расследования будет принято решение о дальнейших действиях», — сказал руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Напомним, с 1 июля 2020 года сотрудники ГИБДД смогут выписывать штрафы за несоответствие колес предписанному типоразмеру.

В октябре 2020 года АВТОВАЗ начал отзывную кампанию для моделей Vesta и XRAY из-за вероятности возгорания двигателя.

Фото: ИА ЕАН