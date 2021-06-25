Новую Ниву нарисует дизайнер Aston Martin

Он создал облик люксового кроссовера DBX и гибридного спорткара Valkyrie.

Материалы по теме АВТОВАЗ раскрыл внедорожные особенности новой Нивы

Новым дизайн-директором брендов Dacia и Lada станет Майлз Нюрнбергер, ранее работавший в Aston Martin.

Мы рады, что Майлз присоединился к нашей команде, потому что дизайн — центральная опора нашей стратегии Dacia & Lada. С совершенно новым Sandero мы показали, что все еще можем быть привлекательными, сосредоточившись на главном», — отметил Дени Ле Вот, руководящий недавно образованным бизнес-объединением Dacia & Lada.

К этой цитате в пресс-релизе бренда Dacia добавлены хэштеги #Bigster и #Niva, указывающие на то, что первыми работами нового дизайн-директора станут именно эти две грядущих новинки сегмента SUV: Dacia Bigster и новое поколение Lada Niva. Это должно быть вполне по силам Нюрнбергеру: за его плечами — создание первого для марки Aston Martin кроссовера DBX, а также проект Valkyrie и концепты Vision sedan и SUV для бренда Lagonda EV.

Aston Martin DBX

Подчиняться новый дизайн-директор будет Лоуренсу ван ден Акеру, отвечающему за дизайн всей Renault Group, а в подчинении у Нюрнбергера, по всей видимости, окажется Жан-Филипп Салар, который в конце прошлого года сменил на посту главного дизайнера Lada Стива Маттина.

Ранее Renault Group назначила дизайнером Dacia & Lada Алехандро Месонеро-Романоса, но тот сбежал в Alfa Romeo.

Фото: Aston Martin