АВТОВАЗ начал сборку новой версии Lada Largus Cross

У Ларгуса планируется новая комплектация - с мультимедийным центром Lada Enjoy и передним парктроником.

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По предварительным данным, «приподнятый» универсал Largus Cross в самое ближайшее время получит две важных опции.

В дополнение к задним датчикам парковки на некоторые версии будут устанавливать и передний парктроник, и в этой же комплектации, судя по всему, появится новый мультимедийный комплекс Lada EnjoY.

Напомним, в сентябре текущего года такое головное устройство уже дебютировало на автомобилях семейства Vesta, а в октябре EnjoY начали опционально предлагать для хэтчбеков XRAY.

От более сложной системы EnjoY Pro «младшая» EnjoY отличается отсутствием сервисов Яндекса и функции обновления по воздуху, но имеет такое же быстродействие, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и настроенное с учетом особенностей салона аудио Arkamys, выводит на экран картинку с камеры заднего вида (динамическая и статическая разметка), а еще среди функций — режим hands-free, сдвоенный микрофон с подавлением шума и управление на руле.

Выштамповки под передние датчики парковки были в переднем бампере обновленной модели с самого начала производства

Стоит отметить, что для Лагруса задумано сразу два варианта новой мультимедийной системы — еще в июне 2021 года АВТОВАЗ запатентовал версии с экраном 7" и 8". Пока неизвестно, будет ли ставиться на универсалы топовый вариант EnjoY Pro (обновляемый и с Яндексом), но, по неофициальным данным, машины с EnjoY Pro не будут выпускаться АВТОВАЗом, как минимум, до конца года. А к плюсам упрощенной EnjoY стоит отнести и более скромную цену.

Сборка универсалов Largus Cross с передними датчиками парковки и новой мультимедиа уже началась — как сообщает Avtograd News, 2 ноября с конвейера сошло три таких автомобиля. Это еще не означает серийного производства — несколько образцов могут быть сделаны просто в качестве пробы (зачастую пресс-служба завода появление новых версий на конвейере объясняет именно так), однако шансы на такое обновление комплектаций у Ларгуса довольно высокие.

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Фото: АВТОВАЗ