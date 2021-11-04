АВТОВАЗ начал сборку новой версии Lada Largus Cross — журнал За рулем

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АВТОВАЗ начал сборку новой версии Lada Largus Cross

У Ларгуса планируется новая комплектация - с мультимедийным центром Lada Enjoy и передним парктроником.

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По предварительным данным, «приподнятый» универсал Largus Cross в самое ближайшее время получит две важных опции.

В дополнение к задним датчикам парковки на некоторые версии будут устанавливать и передний парктроник, и в этой же комплектации, судя по всему, появится новый мультимедийный комплекс Lada EnjoY.

Напомним, в сентябре текущего года такое головное устройство уже дебютировало на автомобилях семейства Vesta, а в октябре EnjoY начали опционально предлагать для хэтчбеков XRAY.

От более сложной системы EnjoY Pro «младшая» EnjoY отличается отсутствием сервисов Яндекса и функции обновления по воздуху, но имеет такое же быстродействие, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и настроенное с учетом особенностей салона аудио Arkamys, выводит на экран картинку с камеры заднего вида (динамическая и статическая разметка), а еще среди функций — режим hands-free, сдвоенный микрофон с подавлением шума и управление на руле.

АВТОВАЗ начал сборку новой версии Lada Largus CrossВыштамповки под передние датчики парковки были в переднем бампере обновленной модели с самого начала производства
Выштамповки под передние датчики парковки были в переднем бампере обновленной модели с самого начала производства

Стоит отметить, что для Лагруса задумано сразу два варианта новой мультимедийной системы — еще в июне 2021 года АВТОВАЗ запатентовал версии с экраном 7" и 8". Пока неизвестно, будет ли ставиться на универсалы топовый вариант EnjoY Pro (обновляемый и с Яндексом), но, по неофициальным данным, машины с EnjoY Pro не будут выпускаться АВТОВАЗом, как минимум, до конца года. А к плюсам упрощенной EnjoY стоит отнести и более скромную цену.

Сборка универсалов Largus Cross с передними датчиками парковки и новой мультимедиа уже началась — как сообщает Avtograd News, 2 ноября с конвейера сошло три таких автомобиля. Это еще не означает серийного производства — несколько образцов могут быть сделаны просто в качестве пробы (зачастую пресс-служба завода появление новых версий на конвейере объясняет именно так), однако шансы на такое обновление комплектаций у Ларгуса довольно высокие.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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