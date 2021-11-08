Российский завод Nissan поднял объем производства на 20%

Это значит, что у дилеров станет больше товарных кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

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Пресс-служба компании Nissan в России объявила, что фирменный завод марки в Санкт-Петербурге переходит на двухсменный режим работы. Эта мера была запланирована заранее и анонсирована еще летом.

С ноября завод будет работать пять дней в неделю, в две смены по восемь часов каждая. В результате перехода на новый режим на 20% увеличится производство кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Мы отслеживаем ситуацию на автомобильном рынке и понимаем, что в настоящий момент остро необходимо увеличивать объемы производства. Для этого мы вводим вторую смену, для чего в штат завода уже набрано дополнительно 300 человек», — заявил гендиректор предприятия Евгений Шевелев.

Завод в Санкт-Петербурге работает с 2009 года и на данный момент выпускает три модели кроссоверов

После набора персонала штат сотрудников составил 1926 человек. За девять месяцев 2021 года завод выпустил 30 526 автомобилей, на 17% больше, чем в 2020-м, когда апрельский локдаун полностью остановил сборку. По итогам третьего квартала 2021 года предприятие тоже сработало в плюс — 10 557 машин, на 5% больше, чем годом ранее. На заводе ведутся штамповка, сварка и окраска кузовов, пластиковое литье и собственно сборка моделей Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Кроме российского рынка завод в Санкт-Петербурге отправляет машины на экспорт, в Беларусь и Казахстан.

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Сколько новый режим работы продержится в условиях нынешнего дефицита микрочипов, сказать сложно. Новый кризис затронул многих производителей по всему миру. В России завод Volkswagen сократил производство, Hyundai останавливался во время каникул с 1 по 7 ноября...

АВТОВАЗ, напротив, после октябрьских перебоев запустился в начале ноября, но в первые дни после каникул опять испытывает сложности: приостановлено производство Нивы и Гранты.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС