Geely Tugella получил новый цвет и важную зимнюю опцию

Многие ошибочно предполагают, что автомобиль оклеен пленкой в тюнинг-ателье...

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С конца прошлого года в цветовой гамме китайского кроссовера Geely Tugella появился новый цвет — серо-голубой металлик Light Grey. Автомобили в таком цвете поставляются в РФ из Китая, и к настоящему моменту товарные экземпляры уже доехали до российских дилеров — «Китайские автомобили» публикуют фото такой машины, представленной в тюменском автосалоне бренда.

Как сообщает источник, ссылаясь на сообщения в соцсетях, новый цвет пришелся российским автомобилистам по вкусу. Ввиду необычности оттенка многие ошибочно думают, что это тюнинговая оклейка пленкой. Но это реальный новый цвет, он дополнил уже присутствующие в гамме белый, черный, красный, синий и серый цвета кузова Geely Tugella.

Еще одно важное нововведение — это появление в топ-версии обогрева лобового стекла. До этого кроссовер мог похвастать только обогревом зон покоя стеклоочистителей. А вот обогрев спинок сидений пока не планируется — в компании считают функцию нецелесообразной.

Geely Tugella комплектуется 2-литровым 238-сильным турбомотором, работающим с 8-диапазонной АКП и полным приводом. На данный момент комплектация Flagship стоит 2 869 990 рублей, более простая Luxury — 2 769 990 рублей.

А изначально менее дорогой Geely Atlas Pro недавно получил две новые версии, они сделали кроссовер еще доступнее.

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Фото: «Китайские автомобили»