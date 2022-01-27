Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — журнал За рулем

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Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

В сети появились фотографии кроссоверов на дорогах общего пользования и на парковках.

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Кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x производятся на заводе в Тульской области, и теперь с конвейера сходят их обновленные версии, которые отличаются новыми бамперами и решеткой радиатора.

Таже изменились противотуманки, а передний радар прячется за пластиком бампера и не виден. Кстати, в углу решетки радиатора появился значок с буквой «F». Кроме того, появился новый цвет — «магматический красный» металлик.

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

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Оснащаются Haval F7 и F7x по прежнему двумя бензиновыми турбодвигателями на выбор. Мощность 1,5-литрового мотора составляет 150 л.с., а 2-литровго — 190 л.с. Коробка передач всего одна. Это 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и масляным охлаждением.

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

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Поставки обновленных Haval F7 и F7x покупателям начнутся в феврале.

Фото: haval-clubs.ru, Haval

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

В сети появились фотографии кроссоверов на дорогах общего пользования и на парковках.

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309891Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309890Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309889Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309888Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309887Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам
Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам

В сети появились фотографии кроссоверов на дорогах общего пользования и на парковках.

Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309888Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309889Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309887Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309890Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам — фото 1309891Обновленные Haval F7 и F7x поехали к дилерам
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