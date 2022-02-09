Новый Isuzu Mu-X — российские цены — журнал За рулем

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Новый Isuzu Mu-X - российские цены

Его стоимость вполне сопоставима с ценами главного конкурента - Mitsubishi Pajero Sport.

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Isuzu представила внедорожник для России

Купить новый внедорожник Isuzu можно будет уже через три недели — с 1 марта 2022 года, а стоить он будет от 3 699 000 до 3 999 000 рублей. Ценник главного конкурента Mitsubishi Pajero Sport начинается с отметки 3 млн рублей, но это стоимость машины с механикой и мотором меньшего объема.

Внедорожник Mu-X оснащается 3-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Привод — полный, с подключаемой передней осью, есть раздатка. Дорожный просвет автомобиля составляет 235 мм, а глубина преодолеваемого брода — 800 мм.

Новый Isuzu Mu-X — российские цены

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Внедорожник имеет 7-местный салон с полноценным третьим рядом сидений. В базе салон тканевой, а в топе — кожаный, с 9-дюймовым экраном мультимедийной системы, электроприводом регулировок сиденья водителя, электроприводом двери багажника, передними парктрониками и многими другими удобствами.

Фото: Isuzu

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