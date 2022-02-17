Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — журнал За рулем

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах

Плотный камуфляж не всегда говорит о больших изменениях.

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Рестайлинговый Hyundai Palisade 2023 года засняли с тяжелым камуфляжем. Hyundai не продает Palisade в Европе, зато продает в России, и это не мешает тестировать обновленную версию за Полярным кругом.

Трехрядный семейный SUV, занимающий нишу чуть выше Santa Fe, готовится к предстоящему обновлению в конце этого года.

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Модернизированная решетка радиатора, выглядывающая из сетки, выглядит довольно симпатично и свежо. Считается, что дизайнеры Hyundai удлинили фары, сделав их «трехэтажными», чтобы они соответствовали новой решетке.

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Без сомнений, Hyundai внесет некоторые изменения в отделку салона и еще много чего, помимо обновления информационно-развлекательной системы до последней версии. На борту также будет больше систем безопасности, не исключена возможность гибридной версии. Возможно появление в линейке 2,5-литрового турбодвигателя, который обеспечит почти такую ​​же мощность, как и 3,5-литровый, но при этом будет более экономичным.

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах

Основываясь на презентации, предоставленной Hyundai инвесторам в мае 2021 года, обновленный Palisade выйдет в конце этого года одновременно с промежуточным обновлением для Sonata.

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах

В России Palisade продается в пяти комплектациях и оснащается дизельным мотором 2.2 (200 л.с.) или бензиновым 3,5 л (249 л.с.). Оба агрегатируются автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией выбора режимов движения. Стоимость большого кроссовера у нас начинается от 3 млн 779 тыс. рублей.

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогахРендер обновленного Palisade в исполнении корейского издания KCB
Рендер обновленного Palisade в исполнении корейского издания KCB

Фото: Source: CarPix

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах

Плотный камуфляж не всегда говорит о больших изменениях.

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314790Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314780Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314782Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах
Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах

Плотный камуфляж не всегда говорит о больших изменениях.

Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314782Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314780Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах — фото 1314790Обновленный Hyundai Palisade тестируют на дорогах
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