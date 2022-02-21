Водители жалуются на ошибки в штрафах за непристегнутый ремень

Система не всегда видит ремень, особенно в дождливую, малоконтрастную погоду и межсезонье. Но она обучается и становится все умнее.

Материалы по теме Известны адреса камер, штрафующих за ремень и телефон

Примеры ошибочных штрафов с камер, пришедших автовладельцам, привел в своем Telegram-канале руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. В его сообщении говорится, что штраф, например, получил водитель турецкого автобуса Otokar, потому что камера не знает, что ремень надевается в обратную сторону, справа налево. На фото же очертания ремня видны отчетливо.

Или водитель ГАЗели, который получил сразу 6 штрафов, потому что камера просто не распознала ремень безопасности светлого цвета, слившийся с одеждой.

Еще один водитель пожаловался на штраф, который выписала камера, не увидевшая ремня из-за отворота куртки. Опять-таки, на фото ремень прекрасно виден, и человек, подписавший постановление, должен был его заметить.

«Штрафы выписывает нейросеть, обученная на тысячах снимках. Увы, алгоритмы тоже ошибаются, но трагедии в этом нет: надо просто научить их быть умнее. Камеры на ремни реально помогают спасать жизни», — пишет Шумский.





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По его сведениям, в столице работает 362 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень, 37 из них размещены на МКАДе. За непристегнутый ремень сегодня грозит штраф в размере 1000 рублей, но если оплатить его в течение «льготных» 20 суток, то 500 рублей. Правда, такое наказание может применяться неограниченное количество раз за день. Сумма столь незначительная, что, даже получая ошибочные штрафы, автовладельцы предпочитают не подавать претензии, поэтому сколько таких на самом деле, понять непросто.

Камеры, настроенные на непристегнутый ремень и телефон , заработали с 1 января 2020 года.



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Фото: Depositphotos