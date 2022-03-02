Nissan отложил вывод на российский рынок нового Pathfinder

Но сама компания уходить из России пока не планирует.

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В пресс-службе компании Nissan подтвердили корреспонденту «За рулем», что поставки на российский рынок нового Pathfinder временно приостановлены. Изменение планов по выводу модели на рынок объясняют возникшими проблемами с логистикой и падением курса рубля.

Напомним, новинка выпускается США (штат Теннесси). Первые автомобили должны были поступить в салоны российских дилеров Nissan в марте 2022 года, как и на рынки Белоруссии и Казахстана.

«Компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы», — говорится в официальном сообщении.

При этом планов уйти с нашего рынка у компании нет, завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, машины дилерам отгружаются, однако в будущем не исключены приостановки производства из-за задержек в поставках комплектующих.

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai, имеет производственные мощности более 100 тыс. автомобилей в год.

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