Россиянам стало выгодно покупать машины в Казахстане

С начала февраля количество заявок на покупку машин от россиян увеличилось в десять раз.

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Спрос на машины из автосалонов Казахстана среди россиян, живущих в приграничных городах, в очередной раз скакнул в пандемию: платежеспособные граждане РФ забирали у казахстанских дилеров самые топовые комплектации, которые не брали местные. Однако теперь, в эпоху санкций, россияне берут в Казахстане вообще все, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Nur. Причем речь как о частных сделках, так и о покупках машин целыми автовозами.

На заводе «СарыаркаАвтоПром» делают Kia, Chevrolet, Renault и JAC.

По данным источника, за последний месяц количество желающих купить автомобили местной сборки увеличилось в десять раз. Речь о машинах, производящихся заводом «СарыаркаАвтоПром». Кстати, модели JAC, собранные на этом заводе, официально поставляются в РФ, и еще недавно у нас они стоили дешевле, чем в Казахстане.

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Однако теперь жителям Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени или Кургана выгоднее съездить за машиной в Костанай. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе вся эта ситуация будет играть на руку и российским покупателям, и автопрому Казахстана. Но в дальнейшем повышенный спос неминуемо вызовет рост цен.

Фото: СарыаркаАвтоПром