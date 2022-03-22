Россиянам стало выгодно покупать машины в Казахстане — журнал За рулем

Россиянам стало выгодно покупать машины в Казахстане

С начала февраля количество заявок на покупку машин от россиян увеличилось в десять раз.

Материалы по теме
Покупать уже поздно? Насколько подорожали бестселлеры

Спрос на машины из автосалонов Казахстана среди россиян, живущих в приграничных городах, в очередной раз скакнул в пандемию: платежеспособные граждане РФ забирали у казахстанских дилеров самые топовые комплектации, которые не брали местные. Однако теперь, в эпоху санкций, россияне берут в Казахстане вообще все, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Nur. Причем речь как о частных сделках, так и о покупках машин целыми автовозами.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Россиянам стало выгодно покупать машины в КазахстанеНа заводе «СарыаркаАвтоПром» делают Kia, Chevrolet, Renault и JAC.
На заводе «СарыаркаАвтоПром» делают Kia, Chevrolet, Renault и JAC.

По данным источника, за последний месяц количество желающих купить автомобили местной сборки увеличилось в десять раз. Речь о машинах, производящихся заводом «СарыаркаАвтоПром». Кстати, модели JAC, собранные на этом заводе, официально поставляются в РФ, и еще недавно у нас они стоили дешевле, чем в Казахстане.

Материалы по теме
В РФ остались только две модели за миллион

Однако теперь жителям Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени или Кургана выгоднее съездить за машиной в Костанай. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе вся эта ситуация будет играть на руку и российским покупателям, и автопрому Казахстана. Но в дальнейшем повышенный спос неминуемо вызовет рост цен.

Фото: СарыаркаАвтоПром

Наше новое видео
Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?
Модные (и не супердорогие) китайские кроссоверы — большой тест «За рулем»
Как проверить и восстановить работу кондиционера? Полная инструкция

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1237
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: