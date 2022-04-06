За путевку в детский лагерь вернут половину цены

В программу включено множество лагерей, в том числе палаточные. Количество путевок для одного ребенка не ограничено.

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Программа поддержки доступных поездок в летние лагеря для детей уже начала действовать. Продажу путевок запустил Ростуризм, а отправить чадо отдыхать можно будет уже с 1 мая и до 30 сентября включительно. Причем количество путевок на одного ребенка не ограничено.

А семьи с несколькими детьми получают кэшбэк с каждой купленной путевки.

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Фактически правила программы в новом сезоне повторяют то, что уже применялось ранее: вы оплачиваете путевку в детский лагерь банковской картой «Мир» и в течение пяти дней получаете возврат денежных средств — сумма составит 50% стоимости путевки, сообщает «АиФ». Но оговорен максимальный размер возврата с одной путевки — 20 000 рублей.

Стоит добавить, что Правительство РФ включило в программу детского туристического кэшбэка и детские палаточные лагеря — правда, с условием принятия организаторами исчерпывающих мер по обеспечению безопасности юных туристов.

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