Жаркая карусель: в Москве прошел первый этап гонок на выносливость

Российская серия REC собрала под свои знамена именитых гонщиков, добивавшихся успехов на мировом уровне.

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Техника в серии очень интересная и продвинутая, и условия на трассе оказались подстать: воскресная жара стала настоящим испытанием на первом этапе Russian Endurance Challenge 2022 года. На подмосковном Moscow Raceway собрались 43 спортсмена, причем четверо из них — девушки.

Участники были разбиты на 20 экипажей и четыре класса — Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro и GT.

Прототипы BR03 на автодроме Moscow Raceway

Команда БР Инжиниринг (Виталий Петров / Михаил Алешин, Виктор Шайтар / Сергей Сироткин, ) на новых российских прототипах BR03 с первых кругов повела красивую борьбу с экипажем Blackthorn (Игорь Мухин / Егор Ефросинин) на болиде Ligier. Эти коллективы и разделили подиум класса CN в финале.

Подиум класса CN

Класс CN

БР Инжиниринг 17 (№ 17, Виктор Шайтар, Сергей Сироткин) — 133 круга БР Инжиниринг 11 (№ 11, Михаил Алешин, Виталий Петров) — 133 круга Blackthorn (№ 28, Игорь Мухин, Егор Ефросинин) — 132 круга

Marussia GT

А в начале второго часа произошел один из выездов машины безопасности (всего их было три) — у прототипа Marussia GT (Виталий Ларионов) команды IY Engeneering на полном ходу оторвалось плохо закрепленное колесо. Но обошлось без жесткого вылета, машина 40 минут провела в боксах — и в итоге заехала на подиум!

Класс GT Pro

Capital Racing Team (№ 13, Денис Ременяко) — 136 кругов Yadro Motorsport (№ 4, Сергей Столяров) — 133 круга IY Engeneering (№ 7, Виталий Ларионов) — 83 круга

Борьба Yadro Motorsport (впереди) и Capital Racing Team

В абсолютном зачете победу разыгрывали Мерседесы команд Capital Racing Team (Денис Ременяко) и Yadro Motorsport (Сергей Столяров), а также вышеупомянутые российские болиды BR03. Дело решили грамотные дозаправки, смена пилотов и отсутствие штрафов. Столяров набрал четыре штрафных проезда по питлейн и откатился на третье место.

Абсолютный зачет

Capital Racing Team (Денис Ременяко) — 136 кругов БР Инжиниринг 17 (№ 17, Виктор Шайтар, Сергей Сироткин) — 133 круга Yadro Motorsport (№ 4, Сергей Столяров) — 133 круга

Победитель абсолютного зачета

В классе GT развязка наступила на последних кругах. Досадный прокол лишил Марата Хайрова и Габриэле Пиана второго места: пока на их BMW меняли покрышку в боксах, вперед вышел другой «баварец» (time4bmw, пилоты Олег Семенов и Егор Оруджев) — на финише их разделили чуть более 30 секунд.

Класс GT

Motor Sharks (№ 83, Антон Немкин, Иван Лукашевич) — 130 кругов Time4bmw (№ 98, Олег Семенов, Егор Оруджев) — 128 кругов APRTeam (№ 26, Марат Хайров, Габриэле Пиана) — 128 кругов

Основу класса Спортпрототип CN 1.6 составляют автомобили Shortcut, а в составе двух экипаже присутствовали девушки — опытная Татьяна Добрынина в экипаже № 44 («Гонки и Точка») и ее соперница Ольга Зинченко (DK YMT — Your Marketing Team) на «шорткате» № 1. Основная борьба в этом классе развернулась между экипажами № 88 (команда AZDRIVE SOUND C) и упомянутым выше экипажем № 44. В квалификации быстрее были первые, но в гонке, благодаря правильно выбранной тактике на первое место вышла «Гонки и Точка».

Татьяна Добрынина

Класс CN 1.6

Гонки и Точка (№ 44, Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина, Дмитрий Соловов, Иван Пугачев) — 103 круга AZDRIVE SOUND C (№88, Артем Викторов, Александр Буцлов, Кирилл Захаров) — 101 круг DK YMT (№ 1, Ольга Зинченко, Станислав Бурмистров, Александр Галахов) — 93 круга

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Также в рамках этапа был разыгран Чемпионат Москвы по «длинным» гонкам. Победу в этом зачете одержал экипаж № 17 Виктора Шайтара и Сергея Сироткина на российском прототипе BR03. Второе место досталось экипажу № 11 Михаила Алешина и Виталия Петрова (также на BR03), а третье — экипажу Ligier под номером 28 — Игорю Мухину и Егору Ефросинину.

Календарь серии REC сезона 2022 года включает четыре этапа — впереди еще гонки в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Фото: Russian Endurance Challenge