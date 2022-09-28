У внедорожника Nissan будет мощный вариант с боковыми выхлопными трубами — журнал За рулем

У внедорожника Nissan будет мощный вариант с боковыми выхлопными трубами

Новая модификация сделает автомобиль еще более приспособленным к движению по бездорожью.

Материалы по теме
Назван экономичный и надежный кроссовер до 1,5 млн

У Nissan в Австралии появится новый мощный вариант Patrol, получивший название Patrol Warrior (воин).

Patrol Warrior был разработан компанией Premcar, ранее создавшей Navara Pro-4X Warrior. Patrol Warrior будет следовать тому же принципу, что положен в окончательную версию Navara, и в нем использован ряд решений, делающих автомобиль более маневренным на бездорожье.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

У внедорожника Nissan будет мощный вариант с боковыми выхлопными трубами

Уже известно, что у Patrol Warrior будет увеличенный дорожный просвет, более широкие передние стойки, поработали инженеры и над ходовыми характеристиками внедорожника и управляемостью.

Все модели Patrol со значком Warrior оснастят 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 560 Нм.

У внедорожника Nissan будет мощный вариант с боковыми выхлопными трубами

Пока производители представили лишь пару тизерных изображений автомобиля, на которых виден черный значок Warrior на задней двери и расположенные сбоку выхлопные трубы.

Материалы по теме
Завод Nissan в Санкт-Петербурге: известно, сколько он еще простоит

В Nissan Australia уверены, что эта подготовленная модификация будет иметь большой успех, особенно ее должны оценить местные жители, эксплуатирующие транспортные средства в непростых условиях Австралии.

Более подробно о Patrol Warrior расскажут непосредственно на презентации модели.

Фото: Nissan Australia

Наше новое видео
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров236
Оцените материал
0:0

Отзывы о Nissan Patrol

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: