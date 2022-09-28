У внедорожника Nissan будет мощный вариант с боковыми выхлопными трубами

Новая модификация сделает автомобиль еще более приспособленным к движению по бездорожью.

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У Nissan в Австралии появится новый мощный вариант Patrol, получивший название Patrol Warrior (воин).

Patrol Warrior был разработан компанией Premcar, ранее создавшей Navara Pro-4X Warrior. Patrol Warrior будет следовать тому же принципу, что положен в окончательную версию Navara, и в нем использован ряд решений, делающих автомобиль более маневренным на бездорожье.

Уже известно, что у Patrol Warrior будет увеличенный дорожный просвет, более широкие передние стойки, поработали инженеры и над ходовыми характеристиками внедорожника и управляемостью.

Все модели Patrol со значком Warrior оснастят 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 560 Н⋅м.

Пока производители представили лишь пару тизерных изображений автомобиля, на которых виден черный значок Warrior на задней двери и расположенные сбоку выхлопные трубы.

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В Nissan Australia уверены, что эта подготовленная модификация будет иметь большой успех, особенно ее должны оценить местные жители, эксплуатирующие транспортные средства в непростых условиях Австралии.

Более подробно о Patrol Warrior расскажут непосредственно на презентации модели.

Существует даже кемпер Nissan Patrol.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Nissan Australia