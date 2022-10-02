Джеймс Мэй (Top Gear, The Grand Tour) попал в аварию на съемках

С журналистом уже все в порядке, но понервничать его коллегам пришлось изрядно.

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Знаменитая троица британских автожурналистов, обретшая известность в шоу Top Gear, а ныне занятая на съемках уже пятого сезона The Grand Tour, снова угодила в переделку. Для съемок одного из новых эпизодов проекта Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй участвовали в слишком опасном трюке — и все пошло не совсем по плану.

Обычно мы все беспокоимся о том, что разобьется Ричард Хаммонд, но не в этот раз. События приняли неприятный оборот — Джеймс Мэй врубился в стену на своем любимом Mitsubishi EVO», — говорится в аннотации к видео на Youtube-канале проекта.

По сценарию сюжета, каждому из ведущих предстояло максимально быстро промчаться по подземному тоннелю, в котором свет включается автоматически, когда датчики на каждом новом участке реагируют на движение. После того как свет зажегся на последнем отрезке, кончающимся монолитной каменной стеной, нужно было среагировать — и затормозить.

Первым на задание отправился Кларксон — он успешно промчался по тоннелю на Audi RS4. А вот Мэй по прозвищу «Капитан Улитка» (Captain Slow) начал тормозить слишком поздно — и влетел в стену.

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К чести журналиста отметим, что он успел пустить машину в занос, и удар пришелся по боковой части кузова. С площадки Мэй уезжал на скорой... Что не помешало его другу Хаммонду закончить съемки на Subaru WRX STI — правда, в довольно своеобразном ключе...

А блогер TechRax разбил машину специально, чтобы проверить новую функцию iPhone.

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Видео:Youtube / The Grand Tour