Почти серийная: новую Весту отправили в музей — журнал За рулем

Почти серийная: новую Весту отправили в музей

Обновленных Vesta NG выпустили всего около 800 машин. А первое поколение делали семь лет! Теперь об этом будет напоминать экспозиция в заводском музее.

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В музее Ижевского автозавода открылась новая экспозиция. Теперь на части площадей основного выставочного зала располагаются экспонаты, посвященные выпуску семейства Lada Vesta. Напомним, серийная сборка машина началась в сентябре 2015 года, а завершилась — в августе 2022 года. Обновленные машины Vesta NG, едва пошедшие по конвейеру в 2022-м, закончили делать почти сразу после запуска, в феврале-марте.

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Сейчас производство Весты переезжает в Тольятти, где выпуск обновленного семейства Vesta NG должен стартовать в марте 2023 года. В Ижевске же остаются производственные мощности, которые частично загрузят выпуском электрического Ларгуса, и несколько музейных экспонатов, посвященных Весте — в ее финальном для ижевской площадки виде.

В музейную экспозицию вошли двигатели и коробки передачи Весты, фрагменты кузова (сварка и окраска тоже велись в Ижевске), а также пластиковые детали обновленного семейства: обивки дверей и бамперы.

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Кстати, пластик для Весты в Ижевске делать продолжат, эти компоненты будут поставлять на «новую родину» Весты в Тольятти. Там где Vesta NG, хочется верить, станет по-настоящему серийной.

Видео: Youtube / НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК

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