Эксперт объяснил, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Особое внимание сотрудников полиции привлекают автомобили, которые явно выделяются из общего потока.

Материалы по теме Остановила ГИБДД? Вот главное заблуждение водителей

Отличаться такие машины могут как внешним видом, так и поведением водителя, который им управляет, предает агентство «Прайм» слова автомобильного эксперта Егора Васильева.

В первую очередь это машины с тонированными стеклами, изобилием наклеек и псевдоспортивных элементов тюнинга. Обращают внимание инспекторы и на транспортные средства с явными признаками неисправностей.

Могут остановить и за громкий выхлоп, грязные кузов и стекла. Шины не по сезону тоже привлекут внимание.

Настороженно относятся сотрудники ГИБДД к машинам с установленными кустарным способом силовыми бамперами, багажниками и лебедками и тюнинговыми световыми приборами, которые нарушают законодательство.

Материалы по теме Названы способы обмана при покупке электронных ОСАГО

Излишняя агрессивность или слишком медленный стиль езды тоже привлекут внимание сотрудника полиции. Как правило, опытный глаз профессионала сразу выделяет на дороге водителя с нестандартным поведением.

Фото: ТАСС