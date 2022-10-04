Эксперт объяснил, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Отличаться такие машины могут как внешним видом, так и поведением водителя, который им управляет, предает агентство «Прайм» слова автомобильного эксперта Егора Васильева.
В первую очередь это машины с тонированными стеклами, изобилием наклеек и псевдоспортивных элементов тюнинга. Обращают внимание инспекторы и на транспортные средства с явными признаками неисправностей.
Могут остановить и за громкий выхлоп, грязные кузов и стекла. Шины не по сезону тоже привлекут внимание.
Настороженно относятся сотрудники ГИБДД к машинам с установленными кустарным способом силовыми бамперами, багажниками и лебедками и тюнинговыми световыми приборами, которые нарушают законодательство.
Излишняя агрессивность или слишком медленный стиль езды тоже привлекут внимание сотрудника полиции. Как правило, опытный глаз профессионала сразу выделяет на дороге водителя с нестандартным поведением.
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Фото: ТАСС