Это автомобиль ГАЗ-3110 1998 года выпуска.

На фото автомобиль темно-зеленого цвета в идеальном состоянии. Просят за него 650 тысяч рублей .

Учитывая, что (по заверению продавца) пробег у Волги всего 4800 км, это совсем недорого.

Автомобиль оснащен мотором 2,5 л, 90 л.с. и механической коробкой передач.

В описании говорится, что у машины было два владельца, хотя проверка по VIN показала, что их могло быть и три.

Если судить по фотографиям, авто действительно в отличном состоянии: сиденья обтянуты целлофаном, на кузове нет следов коррозии, подкапотное пространство чистое, шины и диски — родные.

К машине прилагается оригинал ПТС.

Справка

ГАЗ-3110 Волга — советский автомобиль среднего класса, который выпускал Горьковский автозавод с 1997 по 2004 год. В 2004 году машина получила фары как у модели ГАЗ-3111.